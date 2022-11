Nazi-navn på klatreruter vekker oppsikt

Like utenfor Wien kan klatrere kjempe seg opp «Festung Europa» og en rekke andre fjellsider med navn som forbindes med nazistisk propaganda.

Praksisen med at førstemann som klatrer en klatrerute får navngi ruten, har fått kontroversielle konsekvenser i Østerrike.

Nå reagerer stadig flere klatrere på navn med rasistisk og nazistisk klang, skriver AFP.

Henviser til andre verdenskrig

Fjellsiden «Festung Europa» er et begrep som ble brukt om de nazi-okkuperte områdene i Sentral-Europa under andre verdenskrig. I dag brukes terminologien hovedsakelig av innvandringsmotstandere når de snakker om europeisk grensekontroll.

Klatrere må komme seg forbi «økonomisk flyktning» og «asyl-boksen» for å komme til toppen.

KLATRER: Daniel Kufner er kritisk til at man skal godta de kontroversielle navnene. Bildet er tatt 8. oktober 2022. Foto: VLADIMIR SIMICEK

– Å godta disse navnene fører til normalisering av ytre-høyreprogapanda, sier Daniel Kufner til AFP.

Reagerer

Han og Joanna Geschev er begge klatrere fra Østerrike. De er i ferd med å ta seg opp veggen med det kontroversielle navnet når de snakker med det franske nyhetsbyrået.

De, og mange andre, mener det er spesielt én klatrer, Thomas Behm, som står bak navngivningen, og at hensikten er å formidle sine høyreekstreme holdninger.

Behm har vært en klatrepioner opp mange fjellsider, og han har skrevet en rekke klatreguider. AFP har vært i kontakt med ham, men han ønsker ikke å svare på anklagene.

Tidligere har Behm imidlertid kalt kritikken for «hysterisk», og at navnene utfordrer overdrevet politisk korrekthet.

PÅ TOPPEN: Daniel Kufner og Joanna Geschev på toppen av ruten «Festung Europa» Foto: VLADIMIR SIMICEK

I tillegg til «Festung Europa», finnes også «Greta Dummberg», og andre tyske navn med rastistiske eller nazistiske konnotasjoner.

Noen av de kritiserte navnene er nå gjort om på. Greta Dummberg, er nå kalt Greta Tunfisk, og Festung Europa kalles nå FEuropa.

Likegyldighet

– Det har vært diskusjoner rundt navngivningen i lang tid både her og andre steder. For eksempel var det mye diskusjon i klatremiljøet i USA under Black Lives Matter, sier Kufner.

Han sier at noen i klatrermiljøet reagerer sterkt på navnene, men at de fleste er likegyldige.

Tidligere har det vært kjente innslag av antisemittisme både i det østerrikske og tyske klatremiljøet, og flere bokhandlere har nå distansert seg fra Behm og hans bøker.

I Østerrike er nazi-termenologi spesielt sensitivt da det er fødelandet til Adolf Hitler. Debatten rundt kontroversielle navn på fjellruter strekker seg imidlertid langt utover Østerrikes grenser.

KLATRER OG AKTIVIST: Daniel Kufner under klatreturen i Hohe Want Nature Park utenfor Wien. Foto: VLADIMIR SIMICEK

I Sverige finnes et titalls nazi-realaterte navn på klatreruter. Her har man ved jevne mellomrom hatt saken oppe til diskusjon, og allerede i 2010 ble saken omtalt i svenske Dagens Nyheter.

– Vil ikke sensurere tradisjonen

Her kan man klatre både «En liten Hitler», «Himmler», «Swastika» «3. Riket» og «Zyklon» i nærheten av Stockholm. Mange har latt seg provosere, og mener det bagatelliserer jødeforfølgelsen.

– Mange klatrere forstår kritikken, men samtidig mener mange at man ikke skal sensuere tradisjonen, sier Andreas Andersson i Stockholm klatreklubb til AFP.

I USA har man siden Black Lives Matter i 2020 gått gjennom en liste med hundrevis av kontroversielle navn.

– Jeg tror folk har blitt mer bevisste på dette. Det er høye stemmer som forsvarer tradisjonen, men de fleste forstår hvorfor det er upassende, sier Jeylene Benggon Chung fra klatrergruppen Climb the Gap i California.