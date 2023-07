Navalnyj-alliert sier hun ble forgiftet i Berlin

I 2020 var hun med på å avsløre hvordan russiske FSB forgiftet Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj med nervegiften novitsjok.

Denne uken røpet aktivisten og politikeren Ljubov Sobol, som lever i eksil i utlandet, at hun er frisk etter å ha blitt forgiftet i Berlin.

– Jeg kan fortsatt ikke røpe detaljene fordi jeg har har forpliktet meg til å ikke avsløre etterforskningen, skriver den nære Navalnyj-medarbeideren på Twitter.

Sobol har fått behandling på det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin, som er det samme sykehuset som behandlet Navalnyj.

Ledet protester

Hun var blant opposisjonspolitikerne som ledet an protestbølgen i 2019.

– Vi må fortsette å kreve respekt for våre rettigheter, sa opposisjonspolitikeren Ljubov Sobol da rundt 20.000 demonsterte i Moskva. Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB

I forbindelse med lokalvalget i Moskva hevdet flere kandidater at de ble ekskludert fra å stille på falskt grunnlag, og hun holdt appell da rundt 20.000 demonstrerte i Moskva.

Før hun flyktet fra hjemlandet Russland, hadde hun vært pågrepet av russisk politi ved flere anledninger.

I 2020 ble hun pågrepet for å ha ringt på døren til en FSB-agent. Dette skjedde samtidig med at nettstedet Bellingcat offentliggjorde en video der Navalnyj lurte en påstått FSB-agent til å avsløre detaljer om forgiftningen av ham.

I 2021 ble hun ført bort av politiet på flyplassen i Moskva da hun ventet på at Navalnyj skulle komme tilbake etter forgiftningen.

I april 2021 ble hun dømt til ett års samfunnsstraff for å ha forsøkt å ta seg inn i boligen til FSB-agenten.

I august 2021 besluttet en russisk domstol at Sobol skulle få begrenset bevegelsesfrihet i ett og et halvt år. Under rettssaken ble vært anklaget for brudd på koronaregler etter å ha oppfordret folk til å delta i en demonstrasjon til støtte for Navalnyj.

I februar 2020 deltok Sobol og Navalnyj i en minnemarsj for Boris Nemtsov, som ble drept utenfor Kreml i 2015. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / NTB

Hun hadde planlagt å stille som kandidat i valget på ny nasjonalforsamling høsten 2021, men flyktet i stedet fra Russland.

– Ble overvåket

I oktober 2021 utstedte russisk politi en arrestordre på henne.

Sammen med Navalnyj ble hun i januar 2022 ført opp på en russisk myndighetsliste over terrorister og ekstremister, ifølge Die Zeit.

I mai i år hevdet hun at hun ble overvåket på gaten i Berlin, og vitset om det, ifølge The Insider.

– Bare prøv å drepe meg før jeg har spist opp saltkringla mi, skrev hun på Twitter.

Sobol er dermed den andre Navalnyj-medarbeideren som er blitt forgiftet i Berlin. I mai fortalte tysk politi at de etterforsket en mulig forgiftning av aktivisten Natalia Arno, direktør for NGO-en Fritt Russland og bosatt i USA, etter et møte for russiske dissidenter i Berlin.

Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Har aktive agenter

Inna Sangadzhiyeva i Helsingforskomiteen sier at disse sakene viser at det fortsatt finnes russere som kjemper mot Putins regime.



At to av Navalnyjs støttespillere er blitt forgiftet i Berlin den siste tiden, beviser dessuten at Kreml har et nettverk som er aktivt utenfor landets grenser.

– De to siste tilfellene inngår bare i en lang liste av tilfeller. De ferske tilfellene viser at Kreml har agenter som fortsatt er aktive i utlandet. Disse metodene har vært brukt for å bekjempe kritikere og opposisjonelle internt i Russland, sier Sangadzhiyeva til TV 2.

Hun sier dette viser hvordan sikkerhetsstrukturene rundt Russlands president Vladimir Putin krysser røde linjer for å holde på makten.

– Rettsløsheten i Russland er uten bremser, sier Inna Sangadzhiyeva, avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Den norske Helsingsforskomité.