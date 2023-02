NATO vil forlenge med Jens Stoltenberg

Artikkelen oppdateres!

Det er en uformell enighet blant NATOs 30 medlemsland om at Stoltenberg bør bli sittende som generalsekretær utover den avtalte perioden. Ifølge avisen Welt am Sonntag, skal Stoltenberg forbli i stillingen frem til april 2024.

Årsaken til forlengelser er et ønske fra alliansen om å opprettholde stabilitet mens krigen i Ukraina pågår.

Opplysningene stammer fra ikke-navngitte diplomat-kilder.

Det har ennå ikke blitt tatt noen formell beslutning om forlengelsen, skriver avisen. Beslutningen skal ifølge avisen bli gjort i løpet av de kommende ukene.

Atter forlengelse

Stoltenberg fikk først forlenget kontrakten med NATO da krigen i Ukraina brøt ut. Planen var at han skulle bli i NATO frem til 30. september 2023.

Nå blir han altså forlenget ytterligere.

Det er ennå ikke bestemt hvem som skal ta over som generalsekretær etter Stoltenberg.

– Klar for å komme hjem til Norge

Under et intervju med TV 2 i oktober 2022, var Stoltenberg tydelig på at han neppe ville bli værende som generalsekretær noe lengre enn det som først ble avtalt

Flere kilder i NATO sa den gang til TV 2 at det var sannsynlig at han kom til å sitte fram til 2024. Da feirer NATO 75-årsjubileum.

– Jeg har en plan og det er å sitte her til neste høst og så komme hjem til Norge. Jeg er klar for å komme hjem til Norge. Jeg har hatt veldig viktige og meningsfylte år i NATO, men avtalen er at jeg skal være hjemme neste høst, sa Stoltenberg til TV 2 i oktober 2022.

På dette tidspunktet ville han ikke spekulere videre om en mulig forlengelse.

– Men du utelukker det ikke?

– Jeg har ingen andre planer enn å komme tilbake til Norge neste høst.