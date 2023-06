Nato trenger en leder som kan se fire-fem år fremover

Den 1. oktober skal Jens Stoltenberg etter planen gå av som generalsekretær for Nato. Han har blitt bedt om å fortsette flere ganger, og han har sagt ja flere ganger. Mandag ankom han Washington, der han skal møte president Joe Biden i Det Hvite Hus.

Trenger ny generalsekretær

– Vi er i en farlig situasjon med full krig i Europa. Nå har jeg all oppmerksomhet på å lede Nato i en veldig krevende situasjon, sier Stoltenberg til TV 2.

– Blir dette ditt siste besøk i Det hvite hus som generalsekretær?



– Jeg vet ikke, men jeg vet at min periode utløper i høst, og at alliansen må finne en ny leder, sier han.



I den krevende situasjonen må Natos generalsekretær ikke bare støtte Ukraina, men også hindre at krigen sprer seg til en storkrig mellom Russland og Nato.

– Vi trenger nå en person med nytt mandat som kan se fire-fem år fremover i tid, understreker Stoltenberg.

Det har vært et privilegium og en ære å lede Nato, tilføyer han. Det har dessuten vært ekstremt meningsfylt å jobbe i Nato i en tid med store sikkerhetspolitiske utfordringer som har gjort Nato enda viktigere. Men nå er det altså noen andre som skal ta over.

Det har blant annet blitt spekulert i at den danske statsministeren Mette Fredriksen kan være aktuell som ny generalsekretær.

Det er likevel mye å gjøre før Stoltenberg gir vervet videre.

DIPLOMATISK: Natos nye generalsekretær må også kommunisere godt med Erdogan, som leder et strategisk viktig land for Nato. Erdogan balanserer geografisk og politisk mellom Russland og Nato. Her fra møtet mellom Stoltenberg og Erdogan den 4. juni i år. Foto: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters / NTB

Innsats for Sverige

Tyrkia og Ungarn er de eneste to Nato-landene som ennå ikke har godtatt Sveriges søknad om Nato-medlemskap. Til TV 2 sier Stoltenberg at han hadde et kort møte med Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan forrige uke.

– Vi fikk ikke løst alt, men vi fikk fastsatt et møte med Sverige, Tyrkia og Nato. Det har Sverige fulgt opp.

Han sier det jobbes intenst for å få Sveriges medlemskap helt på plass så fort som mulig.

– Blodig og vanskelig

Det er ikke usannsynlig at Stoltenberg får på plass de nye medlemmene før han gir fra seg Nato-ledelsen. Men ingen våger å håpe på at krigen i Ukraina nærmer seg noen avslutning. Det må også en ny Nato-leder håndtere.

Stoltenberg sier den pågående offensiven er planlagt og forberedt over lang tid, men at den ikke uventet er harde kamper.



– Det er en blodig og vanskelig offensiv med tap. Det var dessverre forventet, sier han til TV 2.

Stoltenberg sier han alltid har vært varsom med å spå utviklingen på slagmarken.

–Ukrainerne har fått mye støtte og opplæring og trening. De har gjenvunnet land før. Hvor mye de vinner nå og hvor store tapene blir kan ingen si i dag, sier han.



VIDEO: Norske soldater har bidratt med opptrening.

Klar beskjed til Putin

Jens Stoltenberg ble generalsekretær i Nato i 2014. Den gangen var Donetsk og Krim allerede et tema, men Russlands angrep på hele Ukraina var ikke noe Nato så for seg den gangen. Tidligere hadde Stoltenberg møtt den russiske presidenten flere ganger. Nå er det nesten merkelig å se på bildet fra 2007, der de to har et vennskapelig møte på det økonomiske forumet i St. Petersburg.

Russian President Vladimir Putin, left, greets Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg during their meeting at an economic forum in St. Petersburg, Russia, Saturday, June 9, 2007. The 11th St. Petersburg Economic Forum, opened on Saturday in St. Petersburg, is one of the final high-profile opportunities for Putin to boast of Russia's oil-driven economic growth during his presidency and to dispel fears the nation is becoming an increasingly risky investment because of its growing political estrangement from Europe and the United States. (AP Photo/RIA-Novosti, Presidential Press Service, Dmitry Astakhov) Foto: Dmitry Ashtakov / AP / NTB

– Nå, i lys av at offensiven er i gang, hva slags budskap har du til din gamle bekjente Vladimir Putin? spørt TV 2.



– Det er en helt katastrofalt feil beslutning av ham å gå til krig mot et selvstendig land. Det har ført til store lidelser og store tap på begge sider. Retten til selvforsvar en nedfelt i Folkeretten. Nato er ikke en part i konflikten, men vi støtter ukrainere i å håndheve retten til å forsvare sitt eget land, sier Stoltenberg.