Nato-topp nyanserer kontroversiell uttalelse

Uttalelsene fra Nato-stabssjef Stian Jenssen mandag skapte sterke reaksjoner. Ekspert mener uttalelsen er et av flere såkalte «worst case» scenarioer.

Under en paneldebatt i Arendal tirsdag antydet Jenssen ifølge VG at Ukraina kan måtte avgi territorium i bytte mot Nato-medlemskap.



Han la også til at spørsmål om å avgi territorium til Russland er reist av andre.

– Jeg sier ikke at det må bli slik. Men det kan være en mulig løsning, svarte Jenssen.

Ukraina reagerer sterkt på uttalelsen fra Jenssen.

På Facebook skriver Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, at uttalelsene er totalt uakseptable.

Han sier at Ukraina ikke forhandler om territorier, og at de legger til grunn at alliansen tenker det samme som Ukraina.

Et naturlig scenario

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI mener det er naturlig at Nato ser på flere scenarioer.

NUPI-forsker Jakub Godzimirski Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han legger vekt på at Jenssen er en person som oppfattes som en som har en viss innflytelse på NATOs politikk.

– Den skaper sterke reaksjoner fordi den kommer fra en person som jobber tett med Stoltenberg. Uttalelsen tolkes som at den kommer fra høyeste hold, forklarer Godzimirski.

Onsdag ettermiddag kom Jenssen med en ny uttalelse etter de sterke reaksjonene.

– Min uttalelse om dette var en del av en større diskusjon om mulige fremtidige scenarioer i Ukraina, og jeg burde ikke sagt det på den måten. Det ble feil, sier Jenssen til VG.

Diskuterer verre ting

Fremtiden til europeisk sikkerhet er et tema som diskuteres ofte. Den største utfordringen nå er krigen i Ukraina, og mange er opptatt av hvordan den kan avsluttes.



– Det kommer som et sjokk fordi vi ikke hører slike uttalelser ofte, sier Godzimirski.



Han forteller at uttalelsen er et av flere såkalte «worst case» scenarioer som diskuteres i kulissene.

Det er helt naturlig at Nato ser på dette og enda verre utfall.

– De som jobber for en løsning, må også forholde seg til realiteten. Hva om Donald Trump vinner valget? Hva skjer med USAs vilje og støtte til Ukraina, spør Godzimirski.

Han mener Nato er nødt til å ha andre tanker, de er også nødt til å jobbe rundt et scenario der et av utfallene kan være at Russland vinner krigen.

– Det handler om å se på alle mulige utfall og hvordan de kan løses. Det må også Ukraina tåle å høre, sier han.



Skaper hodebry for Stoltenberg

Forskeren har hatt anledning til å snakke med Jenssen i forskjellige sammenhenger og kjenner godt til måten den høytstående sjefen kommuniserer på.

– Det er en mann som veier sine ord, men også en mann som må se på flere ulike løsninger, sier han.



Godzimirski mener at Jenssen mest sannsynlig har snakket mer fritt fordi han er i Norge, og ikke på en stor internasjonal konferanse.

– Jeg tror Stoltenberg har gjort seg noen tanker om at dette ikke var så heldig. Det kommer helt sikkert en reaksjon på dette fra Nato, sier han.

Godzimirski mener uttalelsene ikke endrer NATOs posisjon i forhold til Ukraina.



«Ukrainas fremtid er i Nato», het det i erklæringen fra Nato-landene etter toppmøtet i Vilnius i juli, men noen tidsplan er foreløpig ikke lagt.

Natos har helt siden annekteringen av Krim i 2014 fordømt Russlands aggresjon på ukrainsk territorium. Koalisjonen har i sterke ordelag krevd at Russland trekker seg ut fra okkuperte territorier.