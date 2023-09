Nato-land kan bli Putin-alliert etter lørdagens valg

– Vi er et fredelig land. Vi vil ikke sende en eneste kule til Ukraina.

Beskjeden som falt under et valgkampmøte, er ikke til å misforstå.

Hvis Slovakias tidligere statsminister Robert Fico vinner lørdagens valg, kan det føre til helomvendig i støtten til Ukraina og ryste Europa og Nato.

Slovakia ble med i EU og Nato i 2004.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tror Slovakia fortsatt vil støtte Ukraina etter lørdagens valg, tross retorikken fra Fico.

– Vi vil fortsette med å møtes i Nato uansett hvilken regjering som velges i Slovakia, sier Stoltenberg til Reuters.

En katolsk nonne avgir lørdag sin stemme i et valglokale i Bratislava. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Prorussisk

Fico leder det populistiske og sosialdemokratiske partiet Smer-SD. Han vil kutte den betydelige militære bistanden som den nåværende regjeringen har gitt til Ukraina.

Han har i en årrekke markert seg som prorussisk, og har under valgkampen gått inn for en mer Moskva-vennlig politikk.

Et av hans valgløfter har vært å kjempe mot sanksjonene mot Russland i EU.

Han har hevdet at krigen i Ukraina «startet i 2014 med at ukrainske nazister drepte russiske innbyggere i Donbas og Luhansk».

Partiets valgplakater langs slovakiske veier og plasser har lovet «stabilitet, orden og velferd», men ifølge slovakiske journalister er landet dypt splittet i en provestlig og en prorussisk leir.

MOTPARTER: Michal Simecka og Robert Fico etter en valgdebatt tidligere denne uken. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP / NTB

Falske nyheter

Landet oversvømmes av russisk propaganda og desinformasjon, skriver Euronews.

Den London-baserte organisasjonen Reset hevder ifølge AFP å ha funnet over 365.000 tilfeller av desinformasjon på nett i løpet av de to første ukene i september. Over 15 prosent av de falske nyhetene var postet fra prorussiske internettkontoer.

Med hjelp av kunstig intelligens er det lagt på kunstig stemme i «deepfake»-videoer av Ficos liberale motkandidat Michal Simecka. Innholdet er deretter spredt på Facebook og Instagram, skriver Bloomberg.



Omfanget av desinformasjon har ført til at Tiktok, Meta og Alphabet har fått beskjed fra EU-kommisjonen om å gjøre mer for å beskytte valget i Slovakia fra fremmed påvirkning, skriver Politico.

Analyser viser at halve befolkningen tror på den falske informasjonen.



I ledelsen

Ficos parti vil ikke klare å få nok stemmer på egenhånd, og må derfor søke støtte hos Slovakias nasjonale parti (SNS), som er for Russland og mot EU og USA, eller det nyfascistiske partiet Republika, som blant annet ikke tror at holocaust fant sted.



– De bruker politisk manipulasjon som et verktøy i valgkampen, sier analytikeren Tomáš Krissak om de tre mulige koalisjonspartnerne til Euronews.

De siste meningsmålingene har vist tett løp mellom den prorussiske kandidaten Fico og den liberale provestlige kandidaten Simecka.



Meningsmålingene gir ifølge Politico en ledelse på to prosentpoeng til Smer-SD over Progressivt Slovakia.