– Nato er et monster

Nato-toppmøtet i Vilnius er ved veis ende. Russland og Ukraina-krigen har fylt mange av overskriftene. Men tilstedeværelsen av fire personer signaliserer klart at Russland ikke står alene på Natos dagsorden.

For andre år på rad omtales Kina som en sikkerhetsutfordring for Nato. Alliansen følger Kinas aktivitet i Stillehavsregionen med argusøyne.

INVASJON: Taiwans forsvar forbereder seg på en kinesisk invasjon. Bildet er fra en militærøvelse i januar i år. Foto: Daniel Ceng

De fire personene er statsledere fra Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand. Ingen av landene er Nato-medlemmer, men anses som viktige partnere.

Alle fire har uttrykt bekymring over at det som nå foregår i Ukraina, kan skje med Taiwan i nærmeste fremtid, skriver CNN i en analyse.

Kinesisk trussel



Omtrent halvveis i det to dager lange toppmøtet, publiserte Nato en uttalelse hvor Kina nevnes en rekke ganger.

Det er ingen tvil om Natos ståsted.

– Kinas ondsinnede hybrid- og cyberoperasjoner, konfronterende retorikk og desinformasjon er rettet mot Nato-allierte og skader deres sikkerhet, står det i uttalelsen.

Nato ser også kritisk på det det strategiske forholdet mellom Kina og Russland.

– Vi ber Kina fordømme Russlands angrepskrig mot Ukraina og om å avstå fra å støtte Russlands krigsinnsats på noen som helst måte, skriver de.

ESKALERING: Gåsemyr mener vi ser en gradvis eskalering mellom Nato og Kina. Foto: NUPI

Hans Jørgen Gåsemyr mener meldingene som sendes mellom Nato og Kina viser en gradvis eskalering av spenningen mellom de to partene. Gåsemyr er seniorforsker ved Norges Utenrikspolitiske Institutt (NUPI), og tror at mange i Nato føler at de har vært for sene med å sette Kina og mulige sikkerhetsutfordringer på dagsorden.

– Derfor kommer det litt mer voldsomt enn det hadde gjort om de tok det opp før.

– Panikk skapt av USA



Mens pent kledde statsledere møttes i Vilnius, har Kina gjennomført militærøvelser rundt Taiwan. Øya ligger cirka 160 km øst for den kinesiske kysten, og Kina mener den tilhører dem. Øvelsene skjer to uker før Taiwan skal ha egne militærøvelser, skriver Reuters.



Onsdag morgen, like etter Nato-uttalelsen ble publisert, registrerte Taiwans forsvarsdepartement 30 kinesiske militærfly rundt øya. Kun timer tidligere hadde også 32 kinesiske militærfly blitt registrert i samme område, skriver CNN.

Lenge har man spekulert i om Kina vil invadere Taiwan. Man frykter at dette kan føre til en direkte krig mellom Kina og USA, da amerikanske president Joe Biden har sagt at han vil forsvare Taiwan militært dersom Kina skulle invadere øya.

I morgentimene onsdag fikk Nato også svar fra Kinas EU-utsending:



– Natos uttalelse er et ekko av en mentalitet fra den kalde krigen.

I svaret fra EU-utsendingen står det at Nato svartmaler Kina, og at alliansen søker ekspansjon og overherredømme i Asia.

Kritikken haglet også i den statseide kinesiske avisen Global Times.

– De fleste land i Asia ser på Nato som et forferdelig monster som bør unngås for enhver pris.

MONSTER: – Nato er et monster som de fleste land i Asia vil unngå, skriver Kinas statseide Global Times. Foto: Faksimile/Global Times

Lederartikkelen hevder at Nato-landene har blitt «grepet av panikk som USA har skapt», og at de allierte er har blitt «Washingtons øks, spyd og spade.»

– Uansett hvor Nato drar, vil det sannsynligvis bryte ut krig, står det i artikkelen, skriver avisen.

Vil åpne Nato-kontor i Japan

Gåsemyr er ikke overrasket over at Kina flagger sin misnøye med Nato-uttalelsen. Han mener det er naturlig at det kommer markeringer fra begge hold i forbindelse med et slikt toppmøte.

Ifølge seniorforskeren er det en stor debatt innad i Nato om hvor aktiv Nato skal være i Kinas nabolag. USA presser på for at alliansen skal ha større global tilstedeværelse, mens i Europa er det kontroverser om hvorvidt man skal signalisere slik aktivitet.

TOPP-MØTE: Nato-sjef Stoltenberg med flere statsledere under toppmøtet i Vilnius. Foto: Javad Parsa

På dag to av Nato-toppmøtet sa generalsekretær Stoltenberg at Nato er en nordamerikansk og europeisk allianse, men at sikkerhetsutfordringene deres er globale.

Gåsemyr mener Stoltenbergs formulering representerer et amerikansk ståsted, der Nato skal ta en mer aktiv rolle utenfor egne grenser.

Tidligere i år ble det for eksempel kjent at Stoltenberg ønsker å åpne et Nato-kontor i Japan for å styrke samarbeidet med partnere i regionen.

– Fra Kinas øyne er Nato helt klart en ekspansiv organisasjon. Det at Nato blir sterkere og større er en veldig stor irritasjon og bekymring for Kina, sier seniorforsker Gåsemyr.

Kina var tydelig i kritikken da planene om Japan-kontoret ble kjent, og kom onsdag igjen med en ny advarsel til Nato.

– Vi er sterkt imot Natos bevegelser østover i Asia-Stillehavsregionen. Enhver handling som setter Kinas legitime rettigheter og interesser i fare, vil bli møtt med et robust svar.