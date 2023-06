Natalee (18) forsvant sporløst under ferietur – har fått nytt håp

30. mai 2005 sto vennegjengen fra Alabama, USA, på flyplassen på Aruba. De ventet utålmodig på at den siste i gjengen skulle dukke opp for å nå flyet hjem.

Men 18 år gamle Natalee Holloway kom aldri.

LETEAKSJON: Natalee Holloway fra Alabama forsvant sporløst. Foreldrene hennes reiste til den karibiske øya og hang opp savnetplakater og delte ut løpesedler. Foto: AP Photo/Leslie Mazoch

Klassekameratene hadde vært på tur for å feire avsluttet skolegang og venninnene sa de sist hadde sett Natalee i en bil utenfor en nattklubb kvelden før, skriver nyhetsbyrået AP.

– Kjørt til hotellet

Der skal hun ha vært sammen med to lokale brødre, Deepak og Satish Kalpoe, og nederlandske Joran van der Sloot.

Sloot var 17 år på dette tidspunktet.

MISTENKT: Joran van der Sloot fra Nederland løslates fra varetektsfengsel i Aruba 3. september. Foto: Leslie Mazoch/AP

De tre guttene forklarte at de hadde kjørt Natalee til hotellet og sluppet henne av der.

Alle tre ble varetektsfengslet, men ble etter noen måneder løslatt på grunn av manglende bevis.

Innrømmelse på skjult kamera

Ingen spor førte fram, og etter hvert fikk forsvinningssaken internasjonal medieoppmerksomhet. Det er laget filmer, skrevet bøker, og laget et utall true Crime-podkaster om saken gjennom årene.

To år etter forsvinningen skrev Van der Sloot og en nederlandsk journalist en bok om saken. Der benekter Sloot å ha hatt noe å gjøre med forsvinningen og bedyrer: «Hver dag håper jeg at Natalee blir funnet i live».

I en dokumentar fra 2008 kommer Van der Sloot angivelig med en tilståelse på skjult kamera.

SKJULT KAMERA: Et stillbilde fra en dokumentarfilm av Peter R. de Vries fra 2008: Van der Sloot sier: «Ja, sånn er det. Hun vil aldri bli funnet» Foto: SBS6 ENDEMOL/AFP Les mer SKJULT KAMERA: Et stillbilde fra en dokumentarfilm av Peter R. de Vries fra 2008. De Vries spør: «Så hun er død?», og Van der Sloot svarer: «Naturligvis» Foto: SBS6 ENDEMOL Les mer

Det ble imidlertid aldri utdypet hva konteksten var. Uttalelsen gjorde imidlertid at politiet på Aruba gjenåpnet saken mot Sloot.

Drapet i Peru

Men ytterligere tre år senere, I mai 2010, ble en ung kvinne i Peru funnet drept. Det viste seg raskt at van der Sloot kunne være involvert også i denne saken.

21 år gamle Stephany Flores hadde møtt van der Sloot på et kasino i Lima.

DREPT: Stephany Flores ble drept av Joran van der Sloot etter at hun oppdaget at han var involvert i forsvinningssaken på Aruba. Foto: Karel Navarro

De to ble kjent, men mens de to spilte online poker på et hotellrom, skal Flores ha lest på internett at hennes nye venn hadde en forbindelse til forsvinningssaken i Aruba.

Van der Sloot ble rasende, og slo henne i hjel.

– Hun invaderte privatlivet mitt. Hun hadde ingen rett til det, skal han ha forklart.

Han rømte så til Chile, men ble pågrepet der fire dager senere. Han tilsto drapet i avhør, men forsøkte senere å trekke tilståelsen tilbake.

PÅGREPET: 4. juni 2010 blir Joran van der Sloot eskortert av chilesk politi og overlevert til Peru. Foto: Karel Navarro

I 2012 innrømte han endelig drapet i peruansk rett.

– Jeg er veldig lei meg for handlingen. Jeg har veldig dårlig samvittighet, sa han.

Advokaten hans argumenterte med at traumet etter å ha blitt anklaget i Halloway-saken, utløste drapshandlingen. Sloot ble dømt til 28 års fengsel.

Pengeutpressing

Da Sloot ble tiltalt for drapet på Flores, tok amerikanske myndigheter ut tiltale mot ham for å ha drevet pengeutpressing mot moren til Natalee Holloway.

Kroppen til Natalee ble aldri funnet, og aktoratet i Alabama mener Sloot tok imot 25.000 dollar via en advokat mot et løfte om å fortelle Natalees mor, Beth Holloway, hvor liket til datteren var.

Han kom aldri med noe slik informasjon.

PÅ VEI TIL USA: Joran van der Sloot på vei fra Peru til Alabama, USA, torsdag 8. juni. Foto: SEBASTIAN CASTANEDA

Utlevert

Joran van der Sloot er nå blitt 35 år gammel. Forrige uke ble han utlevert fra Peru til Alabama for å bli ført for retten i Holloway-saken.

Han skal selv ha ønsket utleveringen, ifølge CNN, men sendes tilbake til peruiansk fengsel etter rettssaken.

Torsdag ble han hentet på cellen, og allerede fredag møtte han i amerikansk rett. Der erklærte han seg ikke skyldig, men det var som forventet.

Han forblir i amerikansk varetekt til rettssaken kommer opp.

HÅPER PÅ SVAR: Beth Holloway på vei til retten i Birmingham, Alabama, fredag 9. juni. Foto: Vasha Hunt

Selv om det kun er en pengeutpressingssak Van der Sloot er tiltalt for, er det nytt håp om å endelig få svar for familien til Natalee.



– Dette er det nærmeste vi kommer rettferdighet, sier talsmann for Holloway-familien, George Patriot Seymore, ifølge CNN.

Både mor, far og bror var alle til stede i retten fredag, skriver AP. Beth Holloway holdt nøye øye med tiltalte, men utover det viste de lite følelser.



– I 18 år har jeg levd med den ulidelige smerte over tapet av Natalee. Hver dag er fylt med ubesvarte spørsmål og lengsel etter rettferdighet. Men i dag har jeg fått nytt håp om rettferdighet for vår familie, skriver Holloway i en uttalelse.