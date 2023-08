Nasa: – Vi er i et romkappløp med Kina

TAKE OFF: Artemis 1 tar av fra Cape Canaveral i Florida den 16. november 2022. Foto: Kevin Dietsch / AFP

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa har planlagt en bemannet måneferd i 2025.

Artemis 3-oppdraget skulle ha markert at Nasa for første gang siden 1972 setter mennesker på månens overflate.

– Da Nasa gjennomførte den sjette månelandingen i 1972 hadde man på en måte funnet ut av det man hadde planlagt å undersøke. Men så har det skjedd mange teknologiske fremskritt de siste 50 årene. Det har også dukket opp nye spørsmål, sier Arvid Bertheau Johannesen ved Norsk romsenter til TV 2.

Men noen utfordringer med utstyrsprodusenter, som Elon Musks SpaceX, har ført til at den planlagte måneferden risikerer å måtte gjøre store endringer.



APOLLO: Det er over 50 år siden seks av Apollo-romferdene tok mennesker til månen. Foto: David R. Scott / Nasa / AFP

Et nytt romkappløp

Nasa-sjef Bill Nelson mener det er svært viktig at Artemis-programmet er vellykket.

– Vi er i et romkappløp med Kina, fortalte han på en pressekonferanse tirsdag.

Han tror det er viktig å få gjenopptatt bemannede månelandinger før kineserne får utviklet teknologien.

– Vi ser hvordan de kinesiske myndighetene oppfører seg i Sør-Kina-havet, hvor de hevder at øyer i internasjonalt farvann tilhører dem. Derfor vil jeg ikke at Kina skal nå månens sydpol først, med mennesker, og kunne si «dette er vårt nå, hold dere unna!»

NASA-SJEF: Bill Nelson mener at USA er i et nytt romkappløp med Kina. Foto: Michael Wyke / AP

Etablere base på månen

Berthau Johannesen tror måneferden kan gi viktig kunnskap.

– Vi ønsker alltid å finne ut mer om månen. På sikt håper man å etablere en permanent base der. En forskningsstasjon som man har på Sydpolen. Og teknologien er kommet mye lenger på det punktet.

ROMEKSPERT: Arvid Bertheau Johannessen er fagsjef innen bemannet romfart og utforskning ved Norsk Romsenter. Foto: Stig Jarnes

Han forteller at Artemis-programmet er svært omfattende.

– Ikke bare skal det det ta mennesker tilbake til månen, men det skal også bygge en romstasjon som går rundt månen. På lengre sikt skal man også sende mennesker til Mars.

Bertheau Johannesen mener at månelandinger kan gjøre det mulig å reise enda lenger.

– Vi vet at det er is der, i det området Artemis skal lande. Håpet er at man kan bruke det som er av vann der til drivstoff for å komme videre til Mars.



Historiske oppdrag

Artemis er et internasjonalt prosjekt. I tillegg til Nasa er den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), Canada og Japan bidragsytere.

Artemis 1 ble gjennomført i 2022 da Nasa sendte et ubemannet fartøy rundt månen.

Artemis 2 har planlagt oppstart i november 2024 og skal ha med seg astronauter på et fartøy som skal gå i bane rundt månen.

I desember 2025 er det tid for Artemis 3, som ifølge den opprinnelige planen går ut på at Nasa sender et fartøy med mennesker som skal lande på månen for første gang på over 50 år.

MANNSKAP: Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Hammock Koch og Jeremy Hansen er astronautene som etter planen skal lande på månen i 2025. Foto: Joe Skipper / Reuters

Kan bli drastisk endring

Men på et pressetreff på Kennedy Space Center tirsdag kveld opplyste Nasa-viseadministrator Jim Free at det kan hende oppdraget må endres.

Han åpner for at Artemis 3 kanskje må sendes uten astronauter om bord.

Det hele er avhengig av at noen viktige nøkkelelementer må være på plass i tide, spesielt landingssystemet som det private romfartsselskapet SpaceX utvikler, uttalte han.

– Skulle ikke landingssystemet være klart i tide, kan det hende at vi ender opp med å gjennomføre et annerledes oppdrag, sa Free.