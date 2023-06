Nasa med UFO-grep: – Vil fjerne stigma

Et nytt panel er i gang med en storstilt UFO-undersøkelse. Norsk romforsker kaller prosjektet interessant.

UFO: Bildet viser et uidentifisert objekt fanget på kamera av et amerikansk jagerfly i 2020. Foto: USAs forsvarsdepartement / AFP / NTB

I fjor satte det amerikanske romfartsbyrået Nasa opp et panel som skal forske på angivelige UFO-observasjoner.

Onsdag holdt panelet sitt første offentlige møte.

Leder for panelet, astrofysiker David Spergel, innledet møtet med å forklare at panelet skal gi Nasa et veikart for å analysere mulige UFO-observasjoner.

Pål Brekke, fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter, mener det er behov for et slik panel.

– Det er interessant at de har satt ned dette panelet, og kanskje ikke så overraskende, siden det er veldig stor interesse for UFO-er, sier Brekke til TV 2.

INTERESSANT: Pål Brekke i Norsk Romsenter roser initiativet med UFO-panelet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det største problemet er at man ikke har hatt gode nok observasjoner av de objektene man har observert. Da kobler folk det fort til at det er besøk fra andre planeter, sier han.

Mystiske observasjoner

Sean Kirkpatrick, leder for det amerikanske forsvarsdepartementets «UFO-avdeling» (AARO), deltok også på møtet.

Han fortalte at de mottar mellom 50 og 100 rapporteringer om mulige UFO-observasjoner hver måned.

Mellom 2 og 5 prosent av disse betegnes som faktisk unormale observasjoner.

Militærpiloter står bak mange av rapporteringene, og det er ifølge Kirkpatrick utfordrende å undersøke alle ordentlig. Det skyldes blant annet personvernhensyn.

– Vi kan peke det største observasjonssystemet i verden på hvilket som helst punkt vi vil, sa Kirkpatrick ifølge BBC.

– Mange av observasjonene er rundt det kontinentale USA. De fleste liker ikke når vi retter hele observasjonssystemet vårt mot hagen deres.

Stort sett en forklaring

Brekke i Norsk Romsenter forteller at også de stadig vekk får telefoner fra folk som mener de har sett noe mystisk på himmelen.

– Stort sett kan man forklare det med fly som lander, Starlink-satellitter som passerer eller lignende, sier Brekke.

Norsk Romsenter har utviklet en samleside for de vanligste himmelfenomenene folk observerer.

– De gangene man ikke kan forklare det, er observasjonen ofte for dårlig, sier Brekke.

Personlig mener han at det aldri har vært noe utenomjordisk besøk på jorden.

– Jeg sier ikke at det ikke finnes muligheter for liv andre steder i universet, men det er lite trolig at de har besøkt oss, sier Brekke.

Han trekker frem de nærmest uendelig store avstandene i verdensrommet som et argument. I tillegg mener han det ville hersket liten tvil dersom vi faktisk fikk utenomjordisk besøk.

– Vi kan fange opp en liten golfball i atmosfæren med de apparatene vi har, så vi ville merket det, mener Brekke.

Vil fjerne stigma

UFO-observasjoner er kontroversielle, og Nasa-panelet har fått merke at også forskningen på feltet skaper reaksjoner.

– Et av målene våre er å fjerne stigmaet, sa Spergel.

Flere av hans forskerkolleger skal ha opplevd trakassering på nett fordi de er en del av panelet.

– Trakassering fører bare til ytterligere stigmatisering av feltet, noe som hemmer den vitenskapelige prosessen betydelig, og skremmer andre fra å studere dette viktige emnet, sa vitenskapssjef Nicola Fox i Nasa.

Brekke mener stigmaet skyldes at mange forbinder UFO-forskning med grønne «aliens» som flyr rundt.

– Man ønsker jo å finne ut hva observasjonene er for noe, uten at det nødvendigvis er «aliens». 99 av 100 observasjoner klarer man å løse, sier han.

Nytt begrep

Spergel brukte også møtet til å etterspørre bedre datamateriale på feltet.

– De nåværende eksisterende dataene, og øyenvitnerapportene alene, er ikke tilstrekkelige til å gi avgjørende bevis om arten og opprinnelsen til hver UAP-hendelse, sa Spergel ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Begrepet UAP (unidentified anomalous phenomena) brukes av amerikanske myndigheter som en erstatning for UFO-begrepet.

Det nye begrepet omfatter også observasjoner blant annet i vann.

«UFO» var Bart Simpson-ballong

Mens de fleste påståtte UFO-observasjoner har en naturlig forklaring, har andre en noe mer uvanlig.

Blant dem som deltok på Nasa-møtet var tidligere astronaut og pilot, Scott Kelly.

Han fortalte at han og andrepiloten en gang fløy over Virginia Beach, da andrepiloten plutselig var overbevist om at de passerte en UFO.

– Jeg så den ikke. Vi snudde for å se nærmere på den, og det viste seg at det var en Bart Simpson-ballong, sa Kelly.



SIMPSONS: En ballongfigur av karakteren Bart Simpson (t.v.) ble tatt for å være en UFO. Foto: Max Nash / AFP / NTB

Panelleder Spergel trakk også frem et eksempel med en gruppe australske forskere som mener de hadde plukket opp uvanlige radiobølger.

Det spesielle var at observasjonen ofte skjedde rundt lunsjtid.

Ifølge Spergel viste det seg at de sensitive instrumentene som ble brukt av forskerne hadde fanget opp signaler fra en mikrobølgeovn som ble brukt til å varme opp lunsjen deres.