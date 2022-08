Nasa avlyser dagens rakettoppskyting

Raketten er den første ubemannede prøveturen for Nasas nye måneprogram, Artemis.

Etter planen skulle oppskytingen skje mandag mellom klokken 14.30 og 16.30 norsk tid, men ferden har flere ganger blitt utsatt.

Like over klokken 14.30 er det klart at oppskytingen igjen blir utsatt, og neste mulige dato for en oppskyting er fredag 2. september.

Årsaken er et problem med rakettens tredje motor. Tidligere mandag ble det også oppdaget en drivstofflekkasje, som ble tettet.

Hvis rakettens oppskyting lykkes ved neste forsøk, vil den bruke omtrent en uke på å nå månen – og dersom ferden går som den skal, er planen å sende astronauter ut for en runde rundt månen i 2024.