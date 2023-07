– Når dette er gjort, vil Putin gå etter Wagner

Jevgenij Prigozjins tirader på sosiale medier og hans opprør mot russiske militærledere har gjort ham til ansiktet til Wagner-gruppen.

Men for å få ting gjort, er han trolig avhengig av Dmitry Urkin.

– Utkin er en tidligere offiser i spesialstyrkene. Han har lang erfaring militært, der han blant annet har slåss for russiske styrker i Tsjetsjenia og Syria, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen.

OBERST: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Karlsen sier at etter Utkin sluttet i forsvaret, var han i 2014 på Krim og i Donbas-regionen, øst i Ukraina, sammen med prorussiske separatister.

– Utkin er omtalt som grunnlegger av Wagner-gruppen. Han omtales også som nazisympatisør og skal ha flere nazitatoveringer, sier Karlsen.

– Bakgrunnen for navnet Wagner er at det var Hitlers favorittkomponist.

Putins kokk

Prigozjins selskap Concord Catering fikk etter hvert kontrakt på matservering i Kreml. Prigozjins fikk dermed kallenavnet «Putins kokk».

Til tross for sin sentrale rolle i Wagner og kommandoen over feltoperasjonene, gir Utkin søkelyset til Prigozjin.



Wagner går en usikker fremtid i møte etter å ha vendt seg mot Russlands militære ledere og sendt stridsvogner mot Moskva.



KOKKEN: Wagner sjefen fikk kallenavnet «Putins kokk». Foto: AP Photo

Fra hans eksil i Belarus vil Prigozjin sannsynligvis prøve å opprettholde sin kontroll.



– Rollen til Wagner-gruppen har den siste tiden blitt mer profilert, særlig for Prigozjin, sier Karlsen.

– En tidligere pølseselger



I 2014 grunnla Prigozjin og Dmitrij Utkin Wagner-gruppen.



– Det er mye vi ikke vet om Russland og Wagner-gruppen. Utkin er trolig i den militære ledelsen som planlegger det militære i Wagner-gruppen. Prigozjin har mest sannsynlig det mer overordnede politiske og økonomiske ansvaret i gruppen, sier Karlsen.

KONTOR: Wagners lukkede kontor i St. Petersburg. Foto: OLGA MALTSEVA/AFP

– Wagner driver leiesoldat-virksomhet, og har blitt brukt som et rent utenrikspolitisk virkemiddel for Russland i Afrika, Syria og andre steder. De sikret seg eksempelvis umiddelbart gruverettigheter og andre kilder til inntekt, sier Karlsen.

Videre forteller Karlsen at Prigozjin skaffer finansiering og politiske avtaler med russiske myndigheter, fordi han trolig vil ha en mer politisk rolle.

– Han har ikke militær kunnskap. Han er en tidligere pølseselger og kriminell som har slått seg opp på catering-virksomhet for russiske myndigheter, sier Karlsen.

– Linker til GRU

Ifølge Tobias Sæther, forsker ved stabsskolen, er Utkin tidligere GRU-tjenestemann, og har antageligvis spilt en viktig rolle i utviklingen av Wagner helt tilbake til 2013–2014.

FORSKER: Tobias Sæther, forsker ved stabsskolen. Foto: FHS

– Utkin personifiserer på et vis Wagners røtter og linker til GRU. De linkene har vært avgjørende for at Wagner har fått en viktig rolle i Ukraina, men var altså ikke tilstrekkelig til at gruppen holdt seg fullt og helt lojal til forsvarsledelsen, sier Sæther.

Videre forteller han at Wagner som kjent har begått et kuppforsøk.

– Da er spørsmålet: Hvilke følger vil dette få for Wagner, men også deres støttespiller i det russiske militæret? spør Sæther.

– Da russiske styresmakter valgte å la Wagner få en viktig rolle på bakken i Ukraina, tok de neppe tilstrekkelig høyde for at gruppen ville sitte på maktmidler som kunne understøtte politiske ambisjoner, understreker Sæther.

– Vil demontere Wagner

Leiesoldater fra Wagner-gruppen tok i forrige måned kontroll over en by sør i Russland og marsjerte mot Moskva.



På grunn av lojale russiske soldater feilet Wagner-gruppens opprør, hevder Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sa at han hadde fått Prigozjin med på å avslutte opprøret i Russland i bytte mot amnesti for seg og sine soldater.

– I tiden fremover er det mye vi ikke vet. Mest sannsynlig ønsker Putin å demontere Wagner, særlig i Ukraina, sier Karlsen.

OPPRØR: Medlemmer av Wagner-gruppen vokter et område i Rostov-na-Don, Russland forrige måned. Foto: Vasily Deryugin/AP

Framrykkingen mot Moskva stanset, Wagner-soldatene trakk seg ut av Rostov-na-Donu, og det samme gjorde Jevgenij Prigozjin.



– Mannskapene har fått tilbud om å slutte seg til russisk forsvar, dra hjem eller til Belarus. I tillegg blir gruppen nå fratatt sine tunge våpen, sier Karlsen.

Han påpeker at når dette er utført, vil Putin trolig gå etter Prigozjin.

– Putin vil ikke la opprøre passere uten at toppene blir straffet. Han inngikk trolig avtalen som en midlertidig løsning, sier Karlsen.

SOLDATER: Wagner-soldater trekker seg ut av hovedkvarteret til Southern Military District 24. juni 2023. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters

Sentral rolle i Afrika

Wagner sendte tidligere soldater til Syria og en rekke afrikanske land.



– Det Putin har behov for med Wagner, er det de driver med i Afrika. Der driver de ofte støtte til diktatorer. Etter at Vesten sanksjonerte Russland, har de rettet utenrikspolitikken til resten av verden, sier Karlsen.

Karlsen mener det er viktig for Putin å ha Wagner i de områdene.