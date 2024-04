Når brannmannen kommer til stedet, knekker han sammen

FALLER PÅ KNE: Brannmannen Volodymyr Logvinov jobbet i redningstjenesten sammen med sin far. Natt til torsdag ble faren drept under oppdrag.

Far og sønn jobbet side om side i den ukrainske redningstjenesten. Natt til torsdag rykket de ut etter et russisk droneangrep. Så smalt det igjen.

Russiske bomber, missiler og droner regner over Ukraina. Det går ut over både liv og infrastruktur.

Minst fire mennesker døde i flere droneangrep mot Kharkiv natt til torsdag. Tre av de drepte var redningsmannskaper som rykket ut etter det første angrepet.

Mens de drev redningsarbeid, angrep russerne igjen.

Totalt ble Kharkiv, som er den nest største byen i Ukraina, rammet av fire angrep natt til torsdag, opplyser Kharkiv-regionens guvernør Oleh Synegubov. Foto: SERGEY BOBOK

Knakk sammen

For brannmannen Volodymyr Logvinov, ble det et sjokk å komme fram til dette andre åstedet. Kollegaene så ham falle ned på kne.

Hans egen far, Vladyslav Logvinov (52) som også var brannmann, ble drept mens han drev med redningsarbeidet.

– Vova, Vova, Vova trøster kollegaene. De holder rundt kroppen som hikster.

Videoen ble publisert på Telegram av den ukrainske innenriksministeren, Ihor Klymenko. Reuters har verifisert videoen via geolokalisering.

– Ondskapsfullt

President Volodymyr Zelenskyj kaller angrepet for ondskapsfullt og kynisk.

– Når redningsmannskapene kommer til stedet der det har vært et angrep, angriper fienden igjen, sier presidenten.

Ifølge myndighetene er over 350.000 mennesker i Kharkiv og områdene rundt uten strøm etter angrepet natt til torsdag.

Denne blokken i Kharkiv ble truffet av ett av dronaangrepene. I tillegg til de drepte er seks personer skadet. Foto: Stringer

Russerne har intensivert sine angrep på Ukraina som sliter med mangel på ammunisjon og forsvarssystemer. Samtidig samles Nato-toppene i Brussel for å feire alliansens 75-årsdag torsdag.

Trygler om mer luftforsvar

Til stede er også Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, som trygler om mer hjelp. Spesielt viktig er flere forsvarssystemer av typen Patriot.

– Jeg vil ikke ødelegge festen. Men jeg må komme med et budskap på vegne av Ukraina som angripes av Russland. De ødelegger energisystemene våre, økonomien vår og dreper sivile. Jeg oppfordrer alle allierte til å bidra mer med luftforsvarssystemer, sier Kuleba.

Det amerikanske Patriot-systemet regnes for å være det beste til å slå ut ballistiske raketter.



– Skal gjøre alt vi kan

USAs utenriksminister, Antony Blinken, betrygger Ukraina med at støtten står fast.

– Vi, og våre allierte, skal gjøre alt vi kan for å sørge for at Ukraina har det de trenger for å fortsette å kjempe mot Russland.

– Ukraina kommer til å bli medlem av Nato. Dette toppmøtet skal bygge veien videre mot det medlemskapet, sier den amerikanske utenriksministeren.

Utenriksminister Antony Blinken (t.v) og utenriksminister Dmytro Kuleba deltar begge i markeringene i anledning Natos 75-årsdag i Brussel. Foto: Johanna Geron

Utenriksminister Espen Barth Eide tror Nato-sjef Jens Stoltenbergs vil lykkes med planen om langsiktig støtte til Ukraina. Men han mener også at det går for sakte.

– Vi hadde en nordisk-baltisk frokost i morges. Det er ikke noen hemmelighet at i den kretsen synes vi Nato skal jobbe enda fortere, sier utenriksminister Espen Barth Eide, til pressen i Brussel.