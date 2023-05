Når alt håp er ute, oppdager han dronen

Krigen i Ukraina omtales ofte som «drone-krigen». Droner brukes både som våpen, til rekognosering, transport, nedslipp av eksplosiver – og levering av beskjeder til personer bak fiendens linjer.

Prosjekt: «Jeg vil leve»

Dronene kan også brukes til å gi russiske soldater instruksjon om hvordan de kan overgi seg, og er del av prosjektet: «Jeg vil leve».

Budskapet som sendes til russerne er tydelig: Hvis du vil reise hjem, overgi deg.

KIKKER OPP: Den russiske soldaten står alene blant flere falne kamerater. Når han oppdager dronen gjør han tegn til at han overgir seg. Foto: 92. mekaniske brigade/Telegram

9. mai filmet en drone fra Ukrainas 92. mekaniske brigade de russiske skyttergravene i nærheten av Bakhmut. På opptaket kan man se flere døde soldater, men en soldat står oppreist og kikker mot dronen.

Med tydelige gester viser han at han vil overgi seg.

Istedenfor å slippe en bombe ned på ham, hentes dronen tilbake til Ukrainsk side. Der fester en soldat en lapp med instruksjoner om hvordan soldaten kan overgi selv.

INSTRUKSJON: Her fester en ukrainsk soldat en lapp med instruksjoner om å følge etter dronen for å komme til et sted han vil bli tatt som krigsfange. Foto: 92. mekaniske brigade/Telegram

På lappen står det at han kan følge etter dronen for å komme til et sted hvor han blir plukket opp av ukrainerne.

Her finner soldaten beskjeden:

Etter å ha lest beskjeden begynner soldaten å følge etter dronen.

Han kjemper seg gjennom de gjørmete skyttergraver som går i sikksakk gjennom terrenget. På veien trør han over flere falne medsoldater.

I ettertid har visestatsminister i Ukraina, Mykhajlo Fedorov, bekreftet at soldaten nå er i ukrainsk varetekt, skriver avisen Metro.

FØLGER DRONEN: Den russiske soldaten følger etter dronen gjennom skyttergravene. Foto: 92. mekaniske brigade/Telegram

Det er også lagt ut videoklipp av det som angivelig er den aktuelle soldaten, som takker for å ha blitt spart.

Flere metoder

TV 2 besøkte kontoret til prosjekt «Jeg vil leve» i januar, og fikk innblikk i hvordan de jobber.



– Drone er bare én måte. Det er mange måter en slik prosess kan gjennomføres på, det er individuelt, sa talsmann for «Jeg vil leve»-prosjektet, Vitalij Matvienko, til TV 2 den gang.

Lydopptak: Russisk soldat vil overgi seg

Ifølge ukrainske myndigheter har flere russiske soldater overgitt seg hittil i år, enn det gjorde i hele 2022.



– Sprengte seg selv

Selv om strategien med å få soldater til å overgi seg lykkes i mange tilfeller, velger mange selvmord når de skjønner at de har tapt på slagmarken.

Kameraten til soldaten som overga seg, skal ha valgt sprenge seg selv med en granat. En annen soldat i samme posisjon skjøt seg selv etter å ha fått en lapp med samme oppfordring fra en annen drone, skriver «Jeg vil leve»-prosjektet på Telegram.

VIKTIG JOBB: Vitalij Matvienko er talsperson for «Jeg vil leve»-prosjektet. I begynnelsen av januar var han med da 50 ukrainske krigsfanger kom hjem. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er straffbart for russiske soldater å overgi seg frivillig, men ifølge talsmann for prosjektet, Vitalij Matvienko, tas det grep for å unngå at de straffeforfølges i hjemlandet.

– Alle russiske soldater som frivillig overgir seg, blir loggført av oss som at de er tatt i kamp. Det betyr at de ikke vil bli straffeforfulgt når de returnerer til Russland, sa Matvienko til TV 2 i januar.

Forhandlingskort

Alle russiske krigsfanger er viktige når Ukraina forhandler med Russland om fangeutveksling. Hvor mange krigsfanger som er utvekslet hittil er en godt bevart hemmelighet.

PIONERER: «Jeg vil leve»-prosjektet består av en telefonlinje, en nettside og en kanal på Telegram og andre meldingstjenester. Foto: Aage Aune / TV 2

Prosjektet som har fått navnet «Jeg vil leve» så dagens lys 18. september 2022, ikke lenge etter at den russiske presidenten annonserte mobilisering.



Soldater som vil overgi seg kan enten ringe inn, ta kontakt via sosiale medier, eller som i eksempelet i videoen - følge etter en drone.