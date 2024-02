Nær alliert: Navalnyj ble høyst sannsynlig drept

Fredag melder russiske fengselsmyndigheter at opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er død. Dødsårsaken er så langt uklar, men fengselsmyndighetene sier at Navalnyj døde plutselig etter en spasertur.

Navalnyjs advokat Ivan Zjdanov sier hans klient «høyst sannsynlig» ble drept.

Den russiske opposisjonspolitikerens team holdt fredag nettsending der de kommenterte dødsfallet.

Navalnyjs advokat vil dra til fengselet der han satt tidlig lørdag morgen, sier Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj.

Zjdanov og Jarmysj forsikret også om at anti-korrupsjonsorganisasjonen som Navalnyj stiftet, vil fortsette arbeidet. Den har blitt stemplet som «ekstremistisk» i Russland.



«Helt rabiat»

Reaksjonene på meldingen om dødsfallet har vært sterke, fra både Amnesty, vestlige politikere og Russland-eksperter.

Mange har gått langt i å slå fast at russiske myndigheter er ansvarlig for Navalnyjs død, enten direkte, eller på grunn av de elendige forholdene han levde under.

– Vi mener at uansett omstendigheter, så viser dette at russiske myndigheter har drept Navalnyj. Han sonet under forferdelige forhold, sier Russland-ekspert Ane Tusvik Bonde til TV 2.



Kreml slår hardt tilbake, og kaller vestlige lederes uttalelser uakseptable og «helt rabiat». Det sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov til nyhetsbyrået Interfax.

Russiske myndigheter ber vesten avvente en obduksjonrapport.

DÅRLIGE FORHOLD: Nalvalnyj sonet den siste tiden i en straffekoloni, under det Amnesty kaller tortur. Foto: Moscow City Court via AP / NTB

Frykter protester

Den russiske påtalemyndigheten i Moskva advarer innbyggerne mot å demonstrere i gatene etter Navalnyjs død. Det skriver det statlige russiske nyhetsbryået Ria.

Ifølge nyhetsbyrået oppfordres det på Internett til en massedemonstrasjon i den russiske hovedstaden.

– Deltakelse i uautoriserte massedemonstrasjoner, eller det å oppfordre andre til å gjøre det, er straffbart og kan resultere i fengsel, heter det i advarselen, gjengitt av Sky News.

I Norge demonstrerer den norsk-russiske foreningen SmåRådina foran Russlands ambassade i Oslo.

DEMONSTRERER: En gruppe demonstranter har møtt opp ved den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer DEMONSTRERER: En gruppe demonstranter har møtt opp ved den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Frederik Ringnes / NTB Les mer DEMONSTRERER: En gruppe demonstranter har møtt opp ved den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer DEMONSTRERER: En gruppe demonstranter har møtt opp ved den russiske ambassaden i Oslo. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Les mer

– Aleksej Navalnyjs død er et sjokk for veldig mange, som hadde et lite håp for det demokratiske Russland. Navalnyj forblir et forbilde av et menneske med sterk tro på demokratisk, åpent og rettferdig Russland, skrev SmåRådina i en pressemelding fredag ettermiddag.

Der oppfordret de til en demonstrasjon foran ambassaden klokka 17 «for å holde russiske myndigheter ansvarlig for Navalnyjs død». Anslagsvis 30–40 personer var til stede.