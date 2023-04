Netflix-serien «Emily in Paris» har forvandlet et stille nabolag i den franske hovedstaden til en turistmagnet. Ikke alle er fornøyde med det.

Emily in Paris:

SUKSESS: Denne gjengen har vært med på å skape seersuksess for Netflix. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

I det historiske Latinerkvarteret ligger Place de l'Estrapade.

Fans av serien «Emily in Paris» har forvandlet det stille nabolaget i den franske hovedstaden til en turistmagnet.

Dette er fordi det nettopp er her den fiktive karakteren Emily Cooper fra USA, spilt av Lily Collins, bor, spiser og nyter fransk bakverk fra det lokale bakeriet.



Ikke alle er fornøyde med den nye populariteten, men til og med anti-Emily-graffiti har blitt en del av attraksjonen i bydelen.



PLACE de d'ESTRAPADE: Dette torget har blitt en turistmagnet. Foto: Thibault Camus/AP

Tenner en ny lidenskap

Den storslåtte oppmerksomheten kan være forstyrrende for menneskene som bor og jobber her, men serien tenner også en ny lidenskap for Paris.

Den romantiske komedien, der tredje sesong ble utgitt i desember, gir et innblikk i amerikanske Emilys eventyr og utfordringer i hennes karriere og kjærlighetsliv i den romantiske hovedstaden.

EMILY IN PARIS: Den romantiske komedien er i gang med ny sesong. Foto: Everett Collection / NTB/Stephanie Branchu / ©Netflix

Nå kryr bydelen av turister fra hele verden som tar bilder, videoer og selfies.

Alt befinner seg nemlig her, Emilys leilighetsbygg på 1 Place de d'Estrapade, hvor hun bor ved siden av den franske kokken, Gabriel. Restauranten til Gabriel, som spilles av Lucas Bravo, og selvfølgelig bakeriet hun elsker.

Turisme har økt fortjenesten

Turister stopper og spiser på Boulangerie Moderne, bakeriet som er omtalt i serien.

Turismen er lønnsom, erkjenner bakerieier Thierry Rabineau.

Men baksiden til berømmelse har kommet i form av kritiske kommentarer på nettet.

BOULANGERIE MODERNE: Bakeriet har hatt økt fortjeneste etter serien ble utgitt. Foto: Thibault Camus/AP

Noen mennesker, mange som publiserer anonymt, har kritisert kvaliteten på bakeriet hans.

Rabineau mener serien feilaktig har gitt seerne inntrykk av at han driver et luksuriøst konditori, i stedet for et standard lokalt bakeri som selger croissanter til 1,30 euro.

– Folk skriver kommentarer og sier at det er overpriset, det er ikke bra. Det er frekt. Det forvirrer meg, sier Rabineau til nyhetsbyrået AP.

KJENT BAKERI: Bakeriet til Thierry Rabineau ble en turistmagnet etter serien ble utgitt. Foto: Thibault Camus/AP

– Det er et moderne bakeri, et lite nabolagsbakeri, sier han videre.

Han er klar over hvor heldig han er for at serien ble utgitt.

– Vi tjener på den nåværende situasjonen, men om to eller tre år vil det ikke være mer turisme, og vi må være her for å overleve, sier han.

Ultra-turist

Stephanie Jamin, som bor i området, har måttet finne seg til rette med å bo på et populært sted med mange turister.

Hun sier at menneskene i seg selv ikke er en plage, og at folkemengdene kan være imponerende å følge med på.

POPULÆRT: Fra premieren av sesong 2 av serien. Foto: TASOS KATOPODIS/Getty Images for Netflix/AFP

– Vi har blitt et ultra-turist distrikt, sier hun.

En annen beboer som kom fra Emilys leilighetsbygning sa at de var allergiske mot serien.

«Emily Not Welcome»

«Emily Not Welcome» er til og med skrevet med rød graffiti på en del av fasaden på bygningen den fiktive karakteren Emily Cooper bor i.

Graffitien trekker også til seg fans, og besøkende tar bilder av seg selv ved siden av den.

GRAFITTI: «Emily Not Welcome» er malt på en del av fasaden. Foto: Thibault Camus/AP

Blant dem var Abdullah Najarri fra Berlin som kaller serien «underholdende».

– Jeg fikk se mye av Paris gjennom serien. Livsstilen og klisjeene, delvis sant, delvis ikke, det er fint, sier han.



Den kroatiske digitale skaperen Sladana Grzincic ble fotografert foran leiligheten til Emily.

Å se det virkelige nabolaget gjør henne ivrig etter neste sesong, som hun vil se på litt annerledes siden hun var på de samme stedene der de filmer det.

Sesong fire er under produksjon, men utgivelsesdatoen er fortsatt ukjent.

FASADEN: Fasaden på leiligheten til Emily er et kjent sted å ta bilde foran i Paris. Foto: Thibault Camus/AP

Tillot dem å starte opp igjen etter COVID

Beboer Jamin beskriver nabolaget som like flyktig som serien er.

Videre forteller Jamin at etter at Emily-vanviddet har lagt seg, vil butikkeierne i distriktet ha hatt enormt godt av turismen som serien har skapt i nabolaget.

– Serien tillot dem å starte opp igjen etter COVID. Det trengte de, sier Jamin.