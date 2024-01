– Naboen vil ha huset mitt, men det kan han glemme!

Ferden går i en vanvittig fart og uten frontlys, i stummende mørke.

Flere ganger mister den store jeepen veigrepet på den speilblanke veien, men sjåføren tråkker bare enda mer på gassen.

Hvis ikke de russiske dronene tar knekken på oss, er det en god sjanse for at føreren av den amerikanske Humvee-en vil klare det.

VANVITTIG FART: Bilene på vei til og fra frontlinjen kjører så fort som mulig for å unngå å bli truffet av russiske droner og artilleri. Foto: Aage Aune / TV 2

Men dette er måten soldatene alltid tar seg inn til stillingene ved fronten.

Kjører de for sakte, blir de et lett mål for fienden, som holder nøye oppsikt med dette veistrekket.

Under jorda

Vel fremme ved stillingen, som ligger skjult i ruinene av en klynge med bygninger, får vi beskjed om å komme oss inn i tilfluktsrommet så fort som mulig.

Her er det ytterst helseskadelig å oppholde seg utendørs.

– Dette er et ekstremt farlig sted. Når de skyter på oss, skjer det plutselig og du får ikke noe forvarsel, forklarer «Sersjanten».



FÅR ADVARSEL PÅ APP: «Sersjanten» sjekker telefonen sin for å se om det er droner i lufta. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Han er nestkommanderende for troppen som holder til her, helt nord i Donetsk fylke.

Nede i kjelleren som fungerer som oppholdsrom for soldatene når de ikke er i strid, er det varmt og fuktig. Fem menn med matte, slitne øyne sitter på køyene langs veggen. En kaffekjel står på toppen av en primus og lurer på om den skal koke.

Karene har vært oppe mesteparten av natta og tar seg nå en pust i bakken mens de venter på neste oppdrag.

– Akkurat nå venter vi på nye ordrer. Mens vi venter, tar vi oss en matbit og en kaffekopp. Med en gang vi får stridsordre, tar vi våpnene våre og rykker ut, forklarer «Babay». Han er lagfører her i stilling Almaz.



UNDER JORDA: Kjelleren der soldatene bor er fuktig og trang, men relativt trygg for angrep fra lufta. Foto: Aage Aune / TV 2

Bombefare

Det bleke dagslyset er i ferd med å jage natten på flukt, og det blir bestemt at vi kan få bli med ut en kort tur for å se på omgivelsene.

Det er lavt skydekke og regn denne dagen, noe som er gode nyheter for soldatene i Almaz.

– Været i dag er fantastisk, for nå kan ikke jævlenes droner fly så ofte, sier «Granit», en solid bygget kar som er litt eldre enn de andre.



Men her fins andre farer. Han viser oss tre enorme krater, fire meter dype og minst like brede. De oppsto da russiske fly nylig sendte glidebomber på 500 kilo mot stillingen.

Den nærmeste landet bare 50 meter fra tilfluktsrommet.

HEMMELIG INNGANG: Soldatene TV 2 møter har slått seg ned i en landsby som er fullstendig smadret. Inngangen til skjulestedet deres er ikke lett å oppdage. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Disse bombene suger alt mulig opp i seg; murstein, jord, og armeringsjern. Så slenger de det hele ut med en fryktelig kraft, som kan rive av både armer og bein, forklarer «Granit» alvorlig.

Alarmen går

Soldatenes kaffepause ble ikke så lang. Via en app på telefonene sine, får de beskjed om å gå i stilling.

Med kalasjnikovene på ryggen, løper karene så fort de kan på hålka – nedover mot en klynge med grantrær. Ut fra trærne stikker det svarte løpet på liten kanon – en 105 mm OTO-Melara donert av Italia.

Lagføreren bjeffer noen ordrer, og i løpet av sekunder er våpenet ladet og klart til avfyring.

– Ild! roper «Babay».

Kanonen svarer med et øredøvende brak og sender prosjektilet av gårde mot de russiske stillingene 2–3 kilometer nede i dalen.



ALARMEN GÅR: Når alarmen går, stormer soldatene ut og avfyrer sin 105 mm OTO-Melara haubits mot fienden Foto: Aage Aune / TV 2

Så er det på med kamuflasjenettet, og springmarsj tilbake til kjelleren, for nå kommer russerne til å svare på tiltale.

Vi er så vidt kommet oss i sikkerhet før meldinger begynne å plinge inn på telefonene deres.

– Russiske droner er i lufta, sier «Sersjanten».



Så er det bare å vente. Vil de angripe?

Dronekrig

Både Russland og Ukraina bruker droner på slagmarken.

Ofte er det snakk om ganske små farkoster; slike som kan kjøpes på nettet for noen tusenlapper.

På disse festes granater eller andre sprengladninger, som er rigget til å gå av når dronen treffer en soldat eller et kjøretøy.

Også på dette feltet har russerne nå et overtak, noe som gjør hverdagen til de ukrainske soldatene nervepirrende og farefull.

Alle sitter stille, med hjelmene godt trukket ned på hodet mens «Sersjanten» forsøker å finne ut nøyaktig hva det er fienden har sendt ut denne gangen.

TUNGE TIDER: «Sersjanten» innrømmer at det ikke går så bra ved fronten for tiden. Ammunisjonsmangel er den største bekymringen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det er en Orlan, kunngjør han etter å ha konsultert appen på telefonen.



Orlan er et radiostyrt fly som ikke selv bærer våpen, men er utstyrt med kameraer som kan se gjennom skydekket.

Oppdager den soldatene i Almaz, vil de snart kunne få besøk av glidebomber eller artillerigranater.

Vanskelig situasjon

Situasjonen ved denne delen av fronten er vanskelig for tiden, forklarer «Sersjanten».

– Vi klarer ikke alltid å gjøre jobben vår fordi vi mangler ammunisjon. Vi kunne gjort mye mer. Karene er motiverte og klare, men vi har ikke nok ammunisjon, innrømmer han.



Den ukrainske motoffensiven sist sommer, ble en flopp. Nå har ammunisjonstilførselen fra Vesten nesten stoppet opp og ukrainerne har mer enn nok med å klore seg fast der de er.

FULLTREFFER: De ukrainske artilleristene er treffsikre. Denne videoen som er filmet fra en drone viser en fulltreffer i et russisk panserkjøretøy på vei mot stillingen deres. Foto: Det ukrainske forsvaret

– Det eneste positive jeg kan si om situasjonen er at vi klarer å klarer å forsvare stillingene våre og holde stand. I det minste har de ikke tvunget oss til retrett.

Kjemper for døtrene

– Himmelen er klar, lyder det fra en av karene i kjelleren.

Dronen har forlatt området for nå, og det blir bestemt at vi skal fraktes ut.

Men direkte trygt er det fortsatt ikke, så ferden tilbake til sivilisasjonen foregår samme måte – i ellevill hastighet. For nå når dagslyset er kommet, er faren flere hakk høyere.

RUINER: Området i det nordlige Donetsk fylke er fullstendig lagt i ruiner etter over 10 år med kamper. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Nøyaktig hvor fort det går, er umulig å si, for speedometeret i Humvee-en virker ikke.

Femten minutter senere, lever vi fortsatt og blir sluppet av ved ruinene av en jernbanestasjon.

Den øde og utbombede byen var trolig hjemmet til titusenvis av mennesker for ikke lenge siden. Nå står den ensom tilbake som et taust vitnesbyrd om en skitten, utmattende og blodig krig som har vart altfor lenge, og som ingen tror vil være over med det første.

KJEMPER FOR DØTRENES FREMTID: «Sersjanten» meldte seg umiddelbart til tjeneste da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Før vi tar farvel, spør vi «Sersjanten» hvorfor han har valgt å kjempe. 46-åringen er far til tre og kunne dermed ha unnsluppet militærtjeneste, i henhold til loven.

– Jeg har valgt å kjempe for at døtrene mine kan leve trygt og være lykkelige. Men her har altså naboen dukket opp på døra mi og sier at huset er hans. Han vil ha meg ut. Men det kan han glemme!