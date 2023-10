Naama (25) følte noe var galt da hun ankom festivalen

ISRAEL (TV 2): 25-åringen har mistet 20 venner under musikkfestivalen. Nå venter hun på livstegn fra bestevenninnen som ble kidnappet av Hamas.

25 år gamle Naama Gal høye forventninger til Nova-festivalen.

Hun gledet seg. De var fem venner som reiste sammen, og som DJ kjenner hun svært mange i miljøet. Sammen skulle de feste, danse og ha det gøy.

FEM VENNER: Her er Naama i midten av bildet. Inbar Heiman (til høyre) er kidnappet av Hamas, mens Elkin Nazarov (nummer to fra høyre) ble drept. Daria Petrov og Eden Sabag (foran) slapp unna uten skader. . Foto: Privat

– På vei dit var vi så glade for at festivalen skulle starte. Vi visste ikke det skulle bli en mareritt, sier Naama til TV 2.



Hun beskriver slike festivaler som det perfekte sted å få nye venner, feire livet og vise kjærlighet til alle.

– Følte noe var galt

Her var det israelere, arabere og besøkende fra andre land. Anslagsvis 4000 unge mennesker. Noen av verdens mest kjente DJ-er var også på stedet. Allikevel var det noe som ikke stemte.

– Vi kom ditt klokken tre, eller fire om morgenen. Og jeg hadde en gangende følelse at noe var galt, sier hun.

Hun jaget bort tankene. Klokken seks om morgenen lørdag 7. oktober var vennegjengen allerede i gang med å danse.

Det som skjedde videre snudde verden opp ned. Livet til Naama vil aldri bli det samme.

– Da klokken var halv syv så vi opp på himmelen som var fylt med missiler, sier Naama.



Rusende motorsykler kjørte mot festivalområdet. Så begynte skytingen.

– Musikken stoppet. Det ble annonsert at det var et terrorangrep, og at vi måtte løpe for livet, forteller Naama.



Scenene som fulgte er for groteske til å vises, men mye er dokumentert i private videopptak.

Noen av Naamas egne opptak kan du se i denne saken.

Angrepet kom som et sjokk. Naama og vennene hennes løper i ulike retninger.

– Jeg tenkte at 4000 mennesker aldri klarer å løpe ut, så vi ble igjen på området. Jeg så venner bli skutt. De som løp til venstre ble drept, jeg løp til høyre. Mine venner som løp i andre retninger er kidnappet nå, sier hun.

– De hadde alle slags våpen. Jeg forsto at det ville være et mirakel dersom vi overlevde.

Etter å ha løpt i 15 minutter, finner Naama en søppelcontainer. Der gjemte hun seg sammen med flere andre.

Hele tiden skjøt tungt bevæpnede Hamas-krigere mot alle de så.

– Vi gjemte oss i containeren i mer enn tre timer. Det var varmt under solen. Vi var dekket av vår egen svette og urin.

– Rundt oss hørte vi skudd. Det var helt forferdelig, sier Naama.

De forsøkte fortvilt å ringe nødnummeret. De fikk ikke svar verken hos politiet eller andre væpnede styrker.

Terroristen hørte dem

Etter å ha ligget musestille i søppelcontaineren i mer enn tre timer, sier en jente at hun måtte bevege seg.

Naama trygler henne om å være stille. Men jenta holder ikke ut. Hun må bevege seg.

– Plasten som lå stablet i søpla under oss laget en lyd. I løpet av noen sekunder kom terroristen til containeren. Han skjøt oss alle, sier Naama.

– To vakre, flinke venner ble skutt i hodet og falt ned rett foran oss. Resten av jentene ble skutt over hele kroppen.

Der blir Naama også skutt tre ganger. Hun ble truffet i begge lårene, og i skulderen.

– Terroristen som skjøt meg var en ung mann. Han var kanskje 18 år. Han skjøt mot alle og gikk videre som om ingenting har skjedd, sier Naama og fortsetter:



– Han gjorde det som om det var en lek. Jeg husker hans ansikt veldig godt. Jeg kommer aldri til å glemme det.

Lå i blod, søppel og kroppsdeler

Inne i søppelcontaineren var Naama omgitt av andre unge som ble drept og skadet.

– Jeg var omgitt av skrik, svette, blod, søppel og kroppsdeler. For å kunne overleve, spilte jeg død under søppelsekker i over en halv time, sier Naama.



REDDET: Naama mistet mye blod, men ble reddet til slutt. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Der og da mistet jeg mye blod, men jeg visste at jeg måtte bruke hver eneste lille bit av styrke jeg hadde igjen for å komme meg ut derfra.

Etter hvert kom redningen. En 19 år gammel gutt kom til containeren og sa han skulle hjelpe henne. Han var selv skutt i hendene. Siden dette har ingen sett gutten.

– Jeg er sannsynligvis den siste som så han i live, sier Naama.

En soldat kom deretter og hjalp henne ut av containeren.

Tok farvel med moren

– De tok meg til et telt hvor de ga meg førstehjelp. Jeg skrek og trodde jeg skulle dø, erindrer Naama.

– Jeg ringte til mamma og sa at jeg elsket henne og at jeg var blitt skutt. Jeg så mye blod renne ut av kroppen min, og ville ta farvel med henne, sier hun.

RINGTE MAMMA: Naama var sikker på hun skulle dø, og tenkte over livet hun har levd. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun rakk å tenke over livet sitt. Hun var glad for at hun hadde fått reist, og gjort ting hun alltid hadde drømt om.

– Jeg tenkte også på folk jeg er glad i, men ikke har snakket med på en stund.

Evakueringen var et styr med mye smerter. Det var mangel på smertestillende og hun måtte flyttes over i en annen ambulanse.

Fem timer i uvisshet

I over fem timer satt Naamas mor og ventet desperat på å få vite hva som hadde skjedd med datteren. Det tok enda mange timer før hun fikk vite detaljene om hva datteren hadde opplevd.

VENTET: Moren til Naama måtte vente i uvisse i mange timer. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hun var i sjokk. Hun trodde hun hadde drømt, eller at hun var i en film, sier moren.

Naama sier hun fikk veldig god behandling på sykehuset. Selv om hun ble skutt i begge lårene, kunne hun gå igjen etter fire dager.

– Hun er mitt mirakel, sier moren.

Etter hvert som hun skjønte at hun kom til å overleve selv, kom tankene om vennene som ble drept eller kidnappet.

Foto: Simen Askjer / TV 2

– 20 av vennene mine ble drept. Nå går overlevende venner fra gravplass til gravplass og fra sykehus til sykehus for å besøke venner.

– Tenker på Inbar hele tiden

Bestevenninnen, Inbar Heiman, er nå ett av gislene til Hamas på Gazastripen.

– Inbar ble kidnappet, Elkin ble drept, de to andre, Daira og Eden, slapp unna uten skader.

– Den eneste jeg tenker på er Inbar. Jeg sover ikke om natten, for jeg ser henne for meg hele tiden, sier Naama.

Ingen vet om hun fremdeles er i live, eller om hun er død eller skadet.

– Vi vet ingenting. Jeg vil bare ha henne tilbake, sier hun.

Hun hater Hamas intenst. Hun sier det hele er et mareritt som ikke vil ta slutt. Hver gang hun lukker øynene, ser hun for seg ansiktet på terroristen som skjøt henne, og alle kroppsdelene hun så.

– De er ikke mennesker. De er dyr. Det å drepe er en lek for dem, sier hun.

Nå ønsker hun at Gazastripen blir jevnet med jorden.

– Gjenfødt 7. oktober

Selv om Israel har mange fiender, stolte Naama på sikkerheten i landet. Hun kunne aldri forestille seg at Israel kunne bli utsatt for et slikt angrep.

– Det måtte gå en tid for å forstå hva jeg har gått gjennom. Det er fortsatt vanskelig og hjernen min vil ikke akseptere det. Jeg er bare takknemlig for at jeg er i live.

– Døden banket på døren min og nå føles det som om jeg ble gjenfødt 7. oktober 2023, sier Naama.