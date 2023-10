Nå venter han bare på Israels neste steg

Det israelske militæret har flyttet styrker til rundt Gaza.

Byen blir omtalt som «verdens største fengsel». Palestinerne bor tett i tett. På et område på størrelse med Hamar bor to millioner mennesker i ruiner fra tiår med krig.

Lørdag startet Hamas et sjokkangrep og drepte hundrevis av sivile israelere. Det blodigste angrepet på 50 år.



Nå forbereder palestinerne seg på et bomberegn.

Israel har erklært krig.

I de grå bygningsmassene i Gaza venter familiefaren Alaa (57) på Israels neste trekk.

Skrikende barn

Gaza er overbefolket og det er få steder å gjemme seg.



– Vi er fanget. Vi må ligge på gulvet og vente på at bombene faller rundt oss, sier Alaa over telefon til TV 2.

TV 2 snakker med familien i rundt 15 minutter. På de minuttene smalt det kraftig i bakgrunn to ganger. Det var israelske bomber.

Han prøver å beholde roen, men barna begynner å skrike.

Alaa vil ikke vise fullt navn eller ansikt. Han frykter for livet ved å fortelle om hvordan de har det.

Barna til Alaa ligger på gulvet hele dagen. Når det smeller kan ikke faren gjøre annet enn å si «det går bra».

Men denne gangen vet ikke Alaa om det går bra. At Israel bomber Gaza har han opplevd før.

Men noe er annerledes nå.

STILLE FØR STORMEN: Fra leiligheten ser Alaa utover Gaza. Han frykter Israels neste steg. Foto: privat

– Stemningen er mye verre og mye mer nervøs denne gangen. Vi føler at dette blir det verste som har skjedd oss så langt. Jeg håper bare at Israel er litt humane med oss. Vi frykter de vil bombe absolutt alt, forklarer han.



– Vi kan ikke forlate huset. Vi veit ikke hvor de bomber. Det kommer rundt hvert tiende minutt.



Under bombing kan de gå til skoler. Det føles tryggere, men det er for mange folk der.

2014: Slik så det ut da Israel intensiverte angrepene i 2014. Foto: Said Khatib / AFP

Ser stridsvognene

Israel kontrollerer strømmen. De har strøm fire timer om dagen. Da må de kjappe seg å sjekke nyheter for å få et innblikk i det som skjer.

Han har sett de samme bildene som oss nordmenn.

Stridsvogner på vei mot byen hans.

GJØR KLAR: Israel har sendt stridsvogner mot grensa til Gaza. Foto: Menahem Kahana / AFP

Han frykter hva Israel kan gjøre.

– Det verste er om de invaderer oss med bakkestyrker og bombing fra oven samtidig, sier Alaa på telefon.

Han har regnet på at de har mat i to døgn.

– Vi har ikke annet valg enn å være inne. Sånn har livet vært i 57 år. Det er forferdelig og vi er kjemperedde. Jeg håper de klarer å sette seg ned for en avtale.

Fortsatt kamper

De israelske luftangrepene mot Gaza har rast søndag.

Hamas sier de fremdeles er involvert i harde kamper «flere steder i Israel».

Så langt er det meldt at over 700 israelere er drept. I Palestina blir det meldt at over 350 så langt er døde.