Nå utfordrer han sjefen

WASHINGTON D. C. (TV 2): Tidligere visepresident Mike Pence melder seg på i kampen om å bli USAs neste president. Men har han sjanse mot Donald Trump?

Flyktet for livet

Da Donald Trumps rasende tilhengere stormet kongressen, fryktet visepresident Mike Pence for sitt liv. To og et halvt år senere har han fortsatt ikke tilgitt sin tidligere sjef.

– Hans skjødesløse ord satte livene til familien min og alle på Capitol Hill i fare den dagen. Historien vil holde Donald Trump til ansvar for dette, sa Pence under en tilstelning i Washington i vår.



SPENNENDE: USA-kommentator Eirik Bergesen tror mye rart kan skje nå når den amerikanske valgkampen starter for fullt. Foto: Ingvil Teige Stiegler / TV 2.

Nå går den tidligere kollegaen i strupen på Trump ved å utfordre ham ved urnene.

Stiller ikke for å vinne

Til sammen ti kandidater har nå meldt seg på i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

Foreløpig leder Trump soleklart, med 54 prosent oppslutning. På andreplass ligger Florida-guvernør Ron DeSantis med 20 prosent.

Pence, med fem prosent, kan foreløpig se langt etter ledertrøya. Ifølge statsviter og USA-ekspert Eirik Bergesen har han nesten ingen sjans til å vinne nominasjonskampen.

– Hvorfor stiller han da til valg?

– Jeg tror at han ønsker å dytte valgkampen i sin retning. Dette er først og fremst et forsøk på å fremme sin versjon av det som skjedde under kongresstormingen, sier Bergesen til TV 2.

Skulle henges

Som visepresident under Trump, hadde Pence en vanskelig jobb.

Hans rolle var å holde presidenten litt i tømmene, noe som for alvor mislyktes 6. januar 2021, da Trump oppildnet flere tusen av sine tilhengere til å storme kongressen.

EVAKUERT: Da visepresident Mike Pence ble evakuert fra kongressen, var de rasende inntrengerne bare noen meter unna. Foto: AP / NTB

Pence hadde muligheten til å stanse senatets godkjennelse av valget, mente Trump. Men visepresidenten delte ikke forestillingen om at Joe Biden hadde tilrøvet seg valgseieren ved juks.

Det gjorde ham til et mål for mobben, som skrek «heng Mike Pence» mens de løp gjennom kongressbygningens korridorer på jakt etter politikere.

Etter onsdagens kunngjøring om at han stiller til valg, tror USA-ekspert Bergesen at Pence går mot ny konfrontasjon med sin tidligere sjef.

– Han kommer til å måtte tåle veldig mye dritt fra Trump nå. Men det tror jeg han er innstilt på.

TIL KAMP: Mike Pence må forberede seg på tøffe tak i kampen mot sin tidligere sjef. Foto: Mario Tama / NTB.

Kamp om sjelen

– I dag trenger partiet vårt og landet en leder som kan appellere til det Lincoln kalte englene i oss selv, sa Pence i videoen der han kunngjorde sitt kandidatur.

Med det starter en kamp om det republikanske partiets sjel.

Bergesen håper de ni, mer moderate kandidatene, finner sammen og kan samarbeide om å vri partiet i en mindre ekstrem retning.

Alle har de nok et stilltiende håp om at de fire straffesakene, der Trump er under etterforskning, skal ende med siktelser og mange måneder med rettssaker. Da slipper de selv å konfrontere eks-presidenten direkte.

ENESTE KVINNE: Tidligere FN-ambassadør Nikki Haley er en av dem som har en sjans til å bli republikanernes presidentkandidat, tror USA-ekspert Bergesen. Foto: Charles Krupa / NTB.

– Det beste for dem er hvis Trump snubler i sine egne bein, at ikke de må spenne bein på ham. For hvis de gjør det, så vil basen hans vende seg mot dem, sier Bergesen til TV 2.

Hvis Trump blir oppslukt av alle rettsproblemene sine, kan det være duket for at en av de andre kan rykke opp i tet. Det blir neppe Pence.

– Jeg tror ikke han stiller for å vinne. Jeg tror han gjør det for å prøve å disiplinere valgkampen, sier Bergesen.



– DeSantis og Haley er de som har et reelt håp om å vinne.

Angrep Trump i tale

Onsdag kveld norsk tid startet Pence nominasjonskampen men en tale i delstaten Iowa. Staten er en av de første delstatene som avholder primærvalg.



Pence var lite nådig i omtalen av sin tidligere sjef.

Han sa at alle som setter seg selv over grunnloven, burde aldri være president. Videre sa den tidligere visepresidenten at det republikanske partiet skal være grunnlovens parti.

ANGREP: Pence hadde lite pent å si om sin tidligere sjef og nåværende konkurrent, Donald Trump. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Konservative verdier og abort var også temaer i Pences tale.

Nominasjonene avgjøres på partienes landsmøter i juli og august, mens presidentvalget holdes 5. november 2024.