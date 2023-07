Nå trappes motoffensiven opp: – Dette er den virkelige testen

Både russisk og amerikansk etterretning ser tegn til at den ukrainske motoffensiven går over i en ny fase.

Onsdag var en veldig god dag for ukrainerne ved frontlinjen, skal man tro president Volodymyr Zelenskyj. I sin daglige videotale til folket hyller presidenten dagens innsats.

– I dag hadde guttene våre veldig gode resultater ved frontlinjen. Bra for dem! Mer detaljer kommer senere, lover Zelenskyj onsdag kveld.

Samme dag har det sirkulert flere ulike rapporter som tyder på at den ukrainske motoffensiven er i ferd med å gå over i en ny fase, noe som medfører en betydelig opptrapping.

To tjenestepersoner i Pentagon sier til New York Times at motoffensiven nå er fokusert på de okkuperte områdene sør-øst i landet. Ifølge avisa sender Ukraina nå tusenvis av forsterkninger til fronten – mange av disse har fått opplæring og utstyr fra vestlige allierte.



STØTTE: Utstyrt med blant annet tyske stridsvogner skal tusenvis av nye ukrainske soldater snart sendes til fronten. Foto: Andriy Andriyenko/AP Photo

«Massivt angrep»

De Pentagon-ansatte ønsker ikke å stå frem med navn, men uttalelsene deres stemmer overens med hva flere høytstående skikkelser i det russiske militæret sier om de pågående kampene. Igor Konasjenkov, som er Forsvarsdepartementets øverste talsperson, kunne onsdag melde om et «massivt angrep» og blodige kamper like sør for landsbyen Orikhiv.

Konasjenkov utalte seg til russiske TASS, og hevdet at tre ukrainske bataljoner utstyrt med stridsvogner hadde gjort fremstøt mot russiske styrker i området. Området beskrives som strategisk viktig i Ukrainas forsøk på å drive russiske styrker ut av de okkuperte områdene sør og øst i landet.

Også Victor Orgov, medlem av militæradministrasjonen installert av Moskva i de russisk-okkuperte delene av Ukraina, hevder en omfattende motoffensiv nå er underveis.

– Den andre bølgen av Ukrainas motoffensiv har begynt ved Zaporizjzja-fronten, hevdet Rogov i et Telegram-innlegg onsdag.

FRONTEN: Det pågår harde kamper like sør for landsbyen Orikhiv, ifølge det russiske forsvarsdepartemetnet. Foto: Efrem Lukatsky/AP Photo

Gjennombrudd i sør

Rogov skriver videre at Ukraina startet onsdagen med omfattende luft- og artilleriskyts mot russerne, før de satt inn støtet på bakken. Ifølge Rogov skal angrepet mot Orikhiv ha involvert rundt 100 pansrede kjøretøy, inkludert stridsvogner fra Tyskland og USA.

– Fienden har sendt maksimalt med styrker for å bryte gjennom forsvaret vårt i retning av Orikhiv, fortsetter innlegget, som blant annet er gjengitt av CNN.

Der hvor både Rogov og Orgov hevder at russerne klarte å motstå angrepsbølgen mot Orikhiv, skriver den den velinfomerte russiske militærbloggen Rybar at ukrainerne har gjort fremstøt lenger sør i landet.

– Fienden gjorde gjennombrudd ved tre ulike områder. Nå pågår det intense kamper i nærheten av Robotyne, heter det i et ferskt blogginnlegg.

Dette er målet

Bortsett fra Zelenskyjs korte uttalelser onsdag kveld, har den ukrainske ledelsen vært tause om den påståtte opptrappingen. Soldatene ved fronten sier i intervjuer at de gjør jevnlige, men små fremskritt sør i landet. Motoffensiven har så langt vært uten det store gjennombruddet, da den ukrainerne har slitt med å finne en vei forbi russiske minefelt og artilleriskyts.

Amerikanske myndigheter sitter på informasjon som tilsier at de ukrainske styrkene vil forsøke å gjøre et fremstøt mot byen Tokmak sør i landet. Dersom dette lykkes er planen å marsjere videre mot Melitopol, nær kysten.

Målet skal være å avskjære Krimhalvøya fra de russiske styrkene på fastlandet, samtidig som man kommer så nærme Krim at den okkuperte halvøya er innenfor rekkevidde for det ukrainske artilleriet.

Ikke som planlagt

Amerikanske myndigheter har blitt fortalt at den nye offensiven kan ta alt mellom en til tre uker, dersom den er vellykket. Så langt har derimot lite gått etter planen for ukrainernes mye omtalte motoffensiv. Derfor følger USA og andre vestlige allierte ekstra nøya med på den siste tidens utviklinger.

– Dette er den virkelige testen, sier en Pentagon-ansatt til New York Times.