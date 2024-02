Nå skal USAs høyesterett bestemme om Trump får stille til valg

USAs høyesterett skal torsdag ta opp Colorados utestengelse av Donald Trump fra valgsedlene i forbindelse med presidentvalget.

Høringen starter klokken 16 norsk tid og det er satt av 80 minutter til å la partene argumentere sine syn.

Høyesteretts avgjørelse er ventet raskt. Colorados republikanske primærvalg er nemlig 5. mars.

Er du sikker på at Trump vinner? Det er slettes ikke sikkert, mener TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Kan gå begge veier

– Det er ikke overraskende om de lander på statenes frihet. De konservative dommerne er kjennetegnet av å være såkalte «originalists», altså at de skal følge lovens opprinnelige bokstav, sier Bergesen.

– Samtidig er det flere liberale jusseksperter som mener at loven ikke skal brukes så aktivt politisk. Det er rett og slett vanskelig å si hvordan dette ender, innrømmer Bergesen.

«Omfanget av rettens beslutning blir sannsynligvis stor. Den vil antagelig ikke bare fastslå hvorvidt Trump kan få stå på valgsedlene i Colorado, men mest sannsynlig fastslå om han i det hele tatt kan stille i presidentvalget og kunne være en offentlig tjenesteperson i det hele tatt», skriver New York Times.

Colorados høyesterett konkluderte før nyttår med at Donald Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021 og forsøkene på å omgjøre valgresultatet rammes av 14. grunnlovstilleggs tredje paragraf.

Denne paragrafen forbyr «enhver offentlig tjenesteperson I USA, eller i noen delstat, som har sverget å beskytte USAs grunnlov og deretter engasjerer seg i voldelig opprør mot denne» skal forbys å stille til valg som senator, kongressrepresentant, president eller visepresident eller noen andre offentlige verv, både sivilt og militært.

Trumps advokater vil ifølge Reuters argumentere med at en president ikke er en offentlig tjenesteperson, at en slik avgjørelse ikke kan tas av retten før det eksisterer kongresslovgivning på dette og at han heller ikke deltok i et voldelig opprør.

Ikke dømt

Civita-rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke mener det vil være tvilsomt å diskvalifisere Trump.

– Intet politisk eller juridisk organ har dømt Trump for voldelig opprør. Riktignok hevder domstolen i Colorado at Trump var skyldig i dette, men det foreligger ikke en klar forståelse eller standard av hva voldelig opprør faktisk innebærer for en president, sier Løkke til TV 2.

Han påpeker at spesialetterforsker Jack Smith, som har tatt ut føderal tiltale mot Trump for hans forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020, ikke har inkludert voldelig opprør som en del av tiltalen.

– Antagelig fordi han mener at han ikke kan bevise det i en rettssak, tror Løkke.

Høyesterett består av ni dommere. Tre av dem er utnevnt av Trump selv. Det er ifølge Reuters ikke ventet at den tidligere presidenten selv kommer til å være til stede når høringen starter i 16-tiden torsdag (norsk tid).



Uansett hva utfallet blir, er det ingen tvil om at USAs høyesterett får en politisk rolle som domstolen ikke har hatt siden 2000, da den avgjorde at George H.W. Bush slo Al Gore i presidentvalget den gang.