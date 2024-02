– Nå sier de: «Vi bare tullet»

– Antall døde er helt forferdelig. Og måten folk dør på, er like grusom, sier Veronica Escobar, en demokrat fra Texas som sitter i den amerikanske Kongressen, i et intervju med El Paso Times.

Hvor mange som dør i forsøket på å ta seg inn i USA via den 3200 kilometer lange Mexico-grensen, er det ingen som vet. Stadig flere migranter risikerer livene sine på ferden gjennom «verdens farligste jungel» (Mer om det senere).

– En ond sirkel



I USA er fokuset først og fremst på hvor mange som kommer inn til landet.

– For USA er dette et enormt stort problem. Det har kommet mer enn sju millioner ulovlige innvandrere over grensen på de tre årene som Joe Biden har sittet i Det hvite hus, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Hvorfor risikerer så mange fra Sør- og Latin-Amerika livene sine for å komme til USA?



Svaret er sammensatt, forteller professor Roy Thowsen Krøvel ved OsloMet.



– Det er en ond sirkel, som går veldig langt tilbake i tid. Den er koblet til flere ting, sier Krøvel til TV 2.

– Den er koblet til en fryktelig voldsspiral, som ikke skal undervurderes. Den er koblet til en veldig stor fattigdom, som har bitt seg fast i enkelte grupper enkelte plasser. Den er koblet til faktumet at store deler av økonomien og samfunnet er knyttet til kokain.

– Og den er koblet til lange historiske trender, som har gjort demokrati veldig vanskelig, forklarer Krøvel.

Har USA en del av skylden selv?

Politisk spill

I løpet av to dager i september i fjor fikk den lille byen Eagle Pass, som har 28.000 innbyggere, hele 6000 migranter å håndtere. De krysset Rio Grande-elven for å komme til USA.

VIL INN: En familie med migranter snakker med væpnede soldater i USAs nasjonalgarde på andre siden av piggtrådgjerdet etter å ha krysset Rio Grande ved Eagle Pass i Texas 24. januar 2024. Foto: Go Nakamura / Reuters / NTB

Republikanerne har ropt høyt om dette problemet i årevis. Temaet ble enda hetere da Donald Trump skled ned rulletrappen i Trump Tower sommeren 2015 og startet valgkampen sin med å proklamere at «meksikanere er voldtektsmenn».

Demokratene har strittet imot. Helt til Republikanerne sa nei til å gi Ukraina mer støtte, med mindre Demokratene gikk med på å legge inn penger til grensesikkerhet i samme lovforslag – hele 20 milliarder dollar.

«Demokratene lurte dem ved å komme med betydelige, nesten uhørte, innrømmelser om immigrasjonspolitikken uten å kreve mye i retur», skriver Cale Hulse i New York Times.

Dette passet dårlig for Donald Trump, som har gjort innvandringen i sør til et sentralt tema for valgkampen. Han fikk derfor Republikanerne til å stemme nei, forteller USA-ekspert Eirik Bergesen.

Selv blant partifellene hans fører dette til oppgitthet.

– For et år siden sa de: «Vi må ha en ny lov». Nå sier de: «Vi bare tullet, vi trenger ingen ny lov», sier en oppgitt James Lankford, som selv er republikaner.

– Jeg er helt sjokkert. Jeg har aldri sett maken. De krevde spesifikk politikk, fikk den og tok deretter livet av den, sukker Brian Schatz, en demokrat fra Hawaii.

I skrivende stund har ikke politikerne i Washington kommet til felles enighet om hvordan migrantproblemet skal håndteres. Fredag 16. februar kunngjorde Texas-guvernør Greg Abbott at delstaten skal opprette en militærleir utenfor Eagle Pass, for å stagge den ulovlige innvandringen.

DESPERAT FERD: Migranter tar seg over Rio Grande fra Mexico til USA 11. mai 2023, på det som minner om en oppblåsbar madrass. Den farlige turen illustrerer hvor desperat de ønsker seg bort fra hjemlandet og inn i USA. Foto: Alfredo Estrella / AFP / NTB

I gjennomsnitt kom det 6000 ulovlige immigranter til USAs sørlige grense hver eneste dag i 2022. Mange av dem sendes videre inn i landet som politiske kasteballer, for eksempel til New York.

Vold, narkotika og korrupsjon

Ifølge den amerikanske tolletaten kom det i 2022 over 800.000 migranter med meksikansk statsborgerskap. Det kom nest flest fra Guatemala (231.565). Deretter fulgte Cuba (220.908), Honduras (213.023), Venezuela (187.716) og Nicaragua (163.876).

«Akutte politiske, økonomiske og humanitære kriser i undertrykkende situasjoner som i Cuba, Nicaragua og Venezuela har ført til massemigrasjon», skriver Freedom House i sin 2023-rapport.

– USA har gjennom mange år undergravd demokratisk valgte regimer, særlig i Mellom-Amerika. Det har vært mange kuppforsøk og mange invasjoner, som går 100 år tilbake i tid, sier Krøvel til TV 2.



Han påpeker at man særlig i Mellom-Amerika ser «veldig sårbare og overfladiske demokratier, som er lette å manipulere».

– Noen plasser, som Guatemala, må den den ene presidenten og visepresidenten etter den andre gå av, og det blir reist rettssak mot for korrupsjon og andre ting. Det er en sammenhengene endeløs prosess med korrupsjon i politiske parter.

VÅPNENE FLORERER: Væpnet politi på gatene i Huejucar i Mexico 8. februar 2024 Foto: Ulises Ruiz / AFP / NTB

Krøvel er også klar på at volden er et stort problem i Mexico og flere land i Latin-Amerika.



– Noe av volden er gjennom organiserte gjenger. En del av det problemet, kommer av at USA har deportert gjengledere til Mellom-Amerika. De var godt trente, godt skolerte i gjengdrift fra både innsiden og utsiden av amerikanske fengsler, forteller Krøvel.



Fra 2010 til 2022 var det flere enn 214.000 drap i Mexico utført med skytevåpen. Hele 70 prosent av disse skytevåpnene kom fra USA, ifølge Global Exchange.

For å få en bedring i situasjonen, mener Krøvel at amerikanerne må slutte å sende gjengledere ut av USA.

– Å gjøre det er er ingen strategi som tjener USA, men det tjener kanskje politikere som vil framstå som harde mot kriminelle.

Venezuela har overtatt

Nå er de fleste som kommer til USAs grense fra Venezuela. Flere hundre tusen venezuelanere har reist fra hjemlandet og til USA de siste par årene, ifølge New York Times.

Nøden i hjemlandet har gjort det til big business å smugle mennesker gjennom jungel og fjell i retning USA. Det er spesielt gjennom Darién-hinderet de trenger hjelp.

FARLIG RUTE: Migranter fra Haiti på vei gjennom Darien-hinderet fra Colombia til Panama 9. mai 2023. Foto: Ivan Valencia / AP / NTB

Dette regnskogområdet består av fjell og myr, men ingen veier. Det er blitt kalt «verdens farligste jungel». Det tar mellom fem og 14 dager å gå gjennom og du klarer ikke å ha med deg nok mat og drikke til at det varer hele reisen. Noe såpass trivielt som et beinbrudd kan bli dødelig.

Og dette er det eneste landområdet som binder Sør- og Nord-Amerika sammen, så venezuelanere har ikke annet valg – med mindre de har nok penger til å fly.

– Det er ekstremt brutalt, bare det å komme seg til USA. Poenget er at så lenge det er dårlige tider i hjemlandet, og nøden er for stor, vil mange ønske å komme seg til USA, sier Eirik Bergesen.



Venezuela var et av de rikeste landene i Latin-Amerika, takket være landets enorme oljeressurser, som ble brukt til å finansiere gode universiteter, et solid helsevesen og til å bygge opp en stor middelklasse.



EKSPERT PÅ LATIN-AMERIKA: Statsviter og professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Den såkalte bolivarianske revolusjonen, som ble satt i gang i 1999, medførte en økonomisk kollaps uten sidestykke i Venezuela, sier professor og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Utspilte Joe Biden

Hun forteller at politikken er blitt stadig mer autoritær og korrupt under president Nicolás Maduro, og at bruttonasjonalproduktet per innbygger ble redusert fra 12.688 til 1566 dollar fra 2014 til 2020.

– Etter at USA innførte sanksjoner i 2017 og trappet dem opp i 2019, eksploderte emigrasjonen. Totalt har nå minst 7,7 millioner mennesker flyktet. Det er en firedel av befolkningen, sier Bull.

Professoren forklarer at migrantene nå brukes i et spill hvor også Norge er involvert.

– Norge har tilrettelagt for dialog mellom opposisjonen og regjeringen i Venezuela i mange år. I høst kom det en avtale som pålegger myndighetene å legge til frie valg og tillate opposisjonskandidatene å stille til valget i 2024.

For å støtte opp under dette, ga USA sanksjonslette i seks måneder.

– Men så har Maduro gått fra alle løftene. Den mest populære opposisjonskandidaten er blitt fradømt retten til å stille til valg, flere titalls opposisjonelle og landets mest kjente menneskerettighetsadvokater er fengslet, og kontoret til FNs høykommissær for menneskerettigheter er kastet ut av landet. USA har gjeninnført noen av sanksjonene, men så langt ikke de viktigste. De tør ikke gjøre det, for da kommer migrasjonsflommen til å bli enda verre, analyserer Benedicte Bull.

Løsning?

Finnes det noen løsning på problemet? Eller er det i det minste noe USA og andre rike, vestlige land kan gjøre for å bedre situasjonen?

Det første Roy Thowsen Krøvel nevner, er situasjonen for familier som lever i USA uten dokumenter.

– De er viktig for utviklingen i landene der de reiser fra. Gi dem ordentlig inntekt og utdanning, så de kan sende penger hjem, sier han.

– Penger som blir sendt hjem fra USA, er en viktig inntektskilde for mange. Det betyr at det som skjer ved valget i USA økonomisk ofte er viktigere enn det i hjemlandet eller i landsbyen, sier professoren.

Krøvel peker også på frihandelsavtaler mellom rike land og landene i Latin-Amerika, som i liten grad tar hensyn til beskyttelse av jordbruket.

– Kampen om territorium fører til mye konflikt. De rike landene kunne gjort mye for å dempe konfliktnivået, og å akseptere for eksempel urfolks rett til å ta vare på territorier, sier Krøvel.