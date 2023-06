– Nå kan ikke russere ignorere krigen lenger

DRØMMER: «Aleksandr» har reist mye i Vesten, og drømmer om et demokratisk Russland. Foto: Privat

35 år gamle «Aleksandr» frykter hva Wagner-gruppen nå vil gjøre i Russland, men gleder seg over at hans landsmenn endelig blir nødt til å våkne.

«Aleksandr», som TV 2 har valgt å kalle ham av hensyn til hans sikkerhet, kan ikke tro hva som nå foregår i Russland.

Den 35 år gamle finansmannen befinner seg i hjembyen Moskva lørdag formiddag, men det er foreløpig.

– Jeg har fluktplanen klar. Hvis det blir nødvendig, har jeg mulighet til å rømme landet. Jeg er privilegert og har dobbelt statsborgerskap, sier «Aleksandr» som overhodet ikke tar dette for gitt.

– Jeg har den største sympati for dem som er avhengige av sitt russiske pass. Ikke bare er det vanskelig for dem å komme seg ut av landet, men det er også svært mange land som ikke gir opphold til russere nå.

WAGNER: En kolonne bestående av Wagner-soldater er lørdag fotografert på motorveien som kobler russiske byer i sør til hovedstaden Moskva. Foto: Reuters/Stringer

Han har dermed en tydelig melding til verdenssamfunnet:

– Man burde ikke skille mellom russere og ikke-russere, men mellom dem som støtter krigen i Ukraina og dem som fordømmer den. Jo mer støtte verden gir russere som fordømmer krigen og regimet, jo mer vil også russere se at Vesten ikke er deres fiende og jo fortere kan det også bli fred.

Kan ikke lenger ignorere krigen

Selv har «Aleksandr» fulgt krigen i Ukraina med argusøyne, og beskriver det som frustrerende hvordan mange russere tilsynelatende har gjort sitt beste for å ignorere den.

– Jeg tror ikke det er så mange i Russland som har trodd på Putins propaganda, men jeg opplever at veldig mange har forsøkt å late som at krigen ikke skjer og ikke angår dem, sier 35-åringen og slår fast:

– Nå kan ikke lenger noen russere ignorere krigen i Ukraina. Nå er vi alle direkte involvert og rammet.



PROPAGANDA: «Aleksandr» tror ikke at russere flest har trodd på Putins propaganda om krigen i Ukraina. Foto: Gavriil Grigorov / Kreml

Han påpeker at det også selvsagt er en faktor at det å kritisere krigen har blitt gjort straffbart etter russisk lov, og at det har utviklet seg en angiverkultur.

Det tror han ikke vil endre seg.

– Mens det tidligere var straffbart med fengsel å kritisere krigen i Ukraina eller ledelsen av dette landet, kan det kanskje ende med døden nå. I hvert fall om det er Wagner-gruppen som kommer til makten; Vi vet alle hvordan de behandler dem som er uengige, og husker alle hendelsen med hammeren …

HAMMERDØDEN: «Aleksandr» minner om videoen som sirkulerte fra en henrettelse av en dissident som Wagner-gruppen utførte med en hammer. En henrettele gruppens leder, Prigozjin, aldri fordømte. Foto: Reuters

Frykter tilstander som Nord-Korea

I løpet av dagen, har det kommet flere meldinger fra andre russiske private militærgrupper som har erklært sin støtte til Wagner-gruppen.

Slike meldinger får det til å gå kaldt nedover ryggen til «Aleksandr».

– Nå har du flere titusen soldater utstyrt med våpen, og med en holdning og retorikk som er skremmende for alle som verdsetter liv.

«Aleksandr» fortviler. Han forsøker å bevare roen, men er tydelig preget.

– Jeg har mine klare meninger om Putin, men jeg tror ikke Wagner-gruppen vil ta makten for å sette Russland fri fra Putins terror. Krigen i Ukraina vil de kanskje avslutte, men jeg frykter at Wagner-gruppen og deres allierte vil isolere Russland totalt og gjøre Russland om til Nord-Korea.

– Først vil de gå etter Putin og hans elite, men få i Russland kan være trygge nå, tilføyer «Aleksandr».

SMERTE: «Aleksandr» presiserer at det først og fremst er Ukraina han føler for, og den smerten russere har påført sitt naboland. Her fra da Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, først ankom Butsja etter frigjøringen i 2022. Foto: Ronaldo Schmeidt / AFP

– Borgerkrigen er i gang

– Hva tenker og føler du nå?

«Aleksandr» trekker pusten dypt, før han deler ord som sitter langt inne å si høyt:

– Jeg tror en borgerkrig i Russland nå er i gang.

– Situasjonen i landet vil bli verre og flere vil forsøke å rømme. De som ikke klarer det, vil bli straffet hardt. Jeg frykter for den terroren som vil ramme innad i Russland nå, men det vil kanskje også gjøre at flere får empati med Ukraina og hva russere har påført dem av smerte, sier «Aleksandr» og legger ettertrykkelig til:

– Men historien har vist at brutalitet ikke er bærekraftig. Jeg holder på håpet om at det vil komme bedre og mer demokratiske tider igjen i Russland. Det må jeg bare.