Nå kan du bo som Barbie

ROSA ROSA ROSA: I juli får du muligheten til å leve som Barbie for en dag. Foto: AIRBNB

«Barbie» åpner dørene for resten av verden. Noen heldige utvalgte kan nå få leve det gode, rosa liv i én natt.

«I'm a Barbie girl, in the Barbie world», lyder det fra frøkna selv. Nå kan det bli din tur til å leve ut den rosa dukkedrømmen.

The Malibu DreamHouse i California åpner nemlig dørene for at noen få heldige barbie-fans der ute skal få leve akkurat som Barbie og kjæresten Ken.

Tilbudet er et samarbeid mellom Airbnb og Barbie i forbindelse med premieren på den nye filmen om Barbie, som har verdenspremiere 21. juli.

LUKSUS: I det enorme Barbie-huset er det mer en nokk av plass. Foto: AIRBNB

Til tross for at tusener av barbie-fans gjerne drømmer om å få besøke det berømte huset, er plassene få.

Huset står ledig i to netter fra 21. til 22. juli. To heldige vennepar får bo i det rosa huset i én natt hver.

Huset legges ut for leie på AirBnb den 17. juli klokken 19.00 norsk tid. Her er det førstemann til mølla, opplyser de.



Dette får du

Det berømte huset er gjennomført til fingerspissene i Barbie-stil. I tillegg får de heldige gjestene bo der helt gratis.



– Oppholdet er gratis, ettersom Ken ikke klarte å tenke ut en pris. Han er tross alt opptatt av surfing, ikke matematikk, skriver AirBnb i annonsen.

Til tross for at du verken får med deg Barbie eller Ken på oppholdet, har huset mer enn nok å tilby når det kommer til komfort.

ROSA: Barbie sitt hjem har mer enn nok av plass, luksus og glamour. Her får to heldige vennepar bo helt gratis i én natt hver. Foto: AirBnb

Huset inneholder blant annet et stort basseng, et dansegulv, utekjøkken, stort soverom, egne kokker og en garderobe full av klær. Alt er (selvfølgelig) helt rosa.

I tillegg vil gjestene få utdelt et surfebrett og et par med rulleskøyter i gave.

En ny vri



Huset har blitt leid ut flere ganger før. Sist gang, i 2019, ble huset leid ut for å feire Barbie sitt 60-årsjubileum. Også den gang fikk to heldige grupper bo i huset i én natt hver.

Denne gangen har huseierne valgt å gå for en litt annen vri.

I år er det nemlig Barbie sin kjæreste, Ken, som skal stå i fokus. Huset bærer derfor preg av at det er Ken som styrer kåken; huset er fullt av surfebrett, cowboyhatter, grillutstyr og et splitter nytt treningsområde.

KEN: I år er det Ken, Barbie sin kjæreste, som styrer kåken. De rosa paljettputene er derfor byttet ut med cowboyhatter og kuskinn. Foto: AIRBNB

– Mens Barbie er borte, leier Ken ut rommet sitt i Barbie sitt ikoniske Malibu DreamHouse på AirBnb, skriver utleierne på sine egne nettsider.

LUKSUS: I Barbie-huset er det nok av plass å boltre seg i. Hva med å ta en dukkert med denne utsikten? Foto: Mike Blake / Reuters

– Vi har alle drømmer, og Barbie er heldig nok til å ha et hus fullt av dem. Men, nå er det min tur! Jeg gleder meg til å være vert for gjestene, sier den oppdiktede karakteren «Ken» til AirBnb.

Til tross for at det er Ken sin tur til å skinne, leies huset ut i kjent, rosa Barbie-stil.

Gikk tom for maling

I juli ruller filmen «Barbie» av Greta Gerwig (39) ut på kinolerreter verden over, med Margot Robbie (32) og Ryan Gosling (42) i hovedrollene som Barbie og Ken.



STJERNER: I juli kan du se Ryan Gosling og Margot Robbie i rollene som Ken og Barbie i den nye filmen, Foto: Steve Marcus / Reuters

I filmen får man se at Barbie og Ken forlater Barbie-land for å utforske den virkelige verden.

Ifølge arkitektmagasinet Architectural Digest, ble det brukt store mengder rosa maling til innspillingen. Det skal ha ført til en en global mangel over en kortere periode.

– Verden gikk tom for rosa, sier produksjonsdesigner Sarah Greenwood i et nylig intervju med magasinet.