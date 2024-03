Nå kan dette bli forbudt

Saken oppsummert EU har blitt enige om et nytt regelverk som kan forby engangsemballasje i restauranter for gjester som spiser på stedet.

Pappbeger, sugerør og plastlokk. Brune poser og glatt innpakningspapir.

Når man spiser på fastfood-bautaen McDonalds blir det mye søppel.

Det kan det snart bli slutt på, skriver Danmarks Radio (DR) mandag.

Mandag har EUs to største organer, Parlamentet og Ministerrådet, blitt enige om et nytt regelverk for emballasje.

Et av forslagene i regelverket er å forby restauranter og kafeer mot å servere gjester mat på engangsemballasje, hvis de spiser i restauranten.

Det kan være spikeren i kisten for McDonalds', og andre fastfood-restauranters velkjente plast- og papirbaserte løsninger.

FORESLÅTT FORBUDT: De store burgerrestaurantene serverer maten sin i papir, selv om du spiser inne. Det kan det bli slutt på. Foto: Steven Senne/AP.

Nye regler

Ifølge DR er 40 prosent av alt plastforbruket i EU emballasje. Det samme er halvparten av alt papirforbruket.

Mengden emballasjeavfall har vokst med 20 prosent de siste 15 årene. Og omfanget er ventet å øke ytterligere 20 prosent fram mot 2030, ifølge kanalen.

Målet med det nye regelverket er å sikre bedre design av emballasje, øke gjenbruk og redusere mengden emballasjeavfall i Europa.

Dette nye emballasjedirektivet skal formelt godkjennes i EU-organene før det kan tre i kraft.

Dette kan bli forbudt

Og det er ikke bare McDonalds og Burger King som kan bli rammet.



Emballasjedirektivet kan endre hvorvidt frukt og grønnsaker kan pakkes inn i plast.

Eller hva slags materiale kaffekoppen du kjøper hver morgen skal være laget av.

FORBYS: Mange av grønnsakene i butikkene er pakket inn i plast. Om få år kan det bli forbudt. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Fra 1. januar 2030 blir dette forbudt med direktivet, heter det i en pressemelding.

Det samme blir blant annet engangsporsjoner av sauser, sukker og melk, miniatyrvarianter av toalettsaker, og plastforsegling av bagasje.

– Kjempeviktig

– Dette er kjempeviktig, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

STØTTER: Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun er veldig glad for at EU tar grep om emballasjebruken.

– Vi har et utrolig stort problem med plast. Det er estimert at det havner mellom 9 og 14 tonn plast i havet hvert år, sier Andaur.

Hun forteller også at plastemballasje også kan inneholde miljøgifter, noe som er skadelig både for natur og mennesker.

– Derfor trenger vi dette direktivet, også i Norge, sier Andaur.

PLAST: En kvinne plukker plast fra elven Buriganga i Bangladesh i 2019. Foto: MOHAMMAD PONIR HOSSAIN/REUTERS.

– Bruk og kast-samfunn

Forslaget som diskuteres i EU inkluderer også papiremballasje.

Andaur mener det er like viktig å redusere denne emballasjeformen.

– Med introduksjonen av plast har vi fått et bruk- og kast-samfunn. Så når man skal gå bort fra å bruke engangsplast, så bør det ikke erstattes av et annet engangsprodukt, sier hun.

Det nye direktivet vil gjøre hverdagen annerledes for alle europeere.

Det sier Karin Klitgaard, miljøpolitisk sjef i arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Industri til DR.

– Hvis dette blir stemt gjennom, må vi alle sammen venne oss til at emballasjene våre vil se litt annerledes ut. Kanskje må vi handle på litt andre måter. For eksempel i løsvekt, sier hun.

BRUK OG KAST: Har du vane for å drikke kaffe av en slik kopp? Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Må endre vanene

Andaur sier til TV 2 at vi må finne tilbake til vanene vi hadde før alt kom i og med plast og papir.

Skje i vesken kan være ett tiltak, mener hun.

– Det var en gang yoghurten vår kom uten engangsskje. Og vi greide å spise den yoghurten.

Hun mener store restaurantkjeder som McDonalds og Burger King vil være i stand til å tenke nytt i framtiden.

– De kan være innovative og kreative og finne ut hvordan de kan introdusere flergangsprodukter.

Regjeringen mener EU-direktivet må bli innført i Norge også. Det er Miljødirektoratet som har ansvaret for regelverket her hjemme.