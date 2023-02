Nå har hun fått en familie

Babyen som ble født i ruinene under jordskjelvet mistet både foreldre og søsken. Sykehuset mottok tusenvis av henvendelser - Mange ville adoptere den lille jenta. Nå har hun kommet hjem, og der ventet en helt spesiell overraskelse.

Jenta som ble hentet opp av ruinene like etter jordskjelvet, har fått komme hjem. Foto: Khalil Ashavi / Reuters / NTB

Fredag 18. februar ble den lille jenta født, midt under et jorskjelv. Bildene av den nyfødte babyen dekket av støv som ble hentet levende ut av et sammenrast hus gikk verden rundt. På sykehuset kalte de henne Aya. Det betyr mirakel.

– Hun betyr så mye for oss

Den nyfødte babyen ble identifisert som datteren av Abdallah og Afraa Mleihan, som begge døde i jordskjelvet sammen med resten av barna sine. De bodde i byen Jandaris i provinsen Aleppo, som kontrolleres av syriske opprørere. Hun ble tatt vare på på et sykehus i Afrin. Sykehusledelsen fortalte om rekordmange henvendelser fra mennesker som gjerne ville adoptere den lille jenta.

Hun ble født mens moren lå begravet i ruinene, og den 7. februar ble hun oppdaget i en fem etasjers bygning som var jevnet med jorden. Foto: AP / NTB

Lederen på sykehuset lot sin kone amme henne og ta vare på henne mens hun fikk behandling for kutt og skader. Til The Guardian sa han at jenta kom til å bli der til sykehuset kom i kontakt med slektningene hennes, og de sammen kunne fatte en avgjørelse.

STERK: Jenta var forslått og hadde skrammer da hun kom til sykehuset i den opprørskontrollerte provinsen ved Aleppo i Syria. Foto: Ghaith Alsayed / AP / NTB

Lørdag kom Ayas tante Hala, søsteren til babyens far, og hentet hennes sammen med sin mann Khalil Al-Sawadi.

– Denne jenta betyr så mye for oss, for det er ingen igjen i familien hennes unntatt henne. Hun vil minne tanten sin og alle våre slektninger i landsbyen om sin mor og far, sa Sawadi til Reuters.

Får en «tvillingkusine»

Jenta har fått navnet Afraa etter moren sin. Tre dager etter jordskjelvet fikk tanten og onkelen også en datter, som heter Ataa. De to skal få vokse opp sammen, forteller Sawadi til Reuters.

– Grunnen til at det tok tid å ta imot henne er at myndighetene måtte få bekreftet at vi er slektningene hennes, sa han.

Khalil Al-Sawadi er gift med søsteren til jentas mor, og nå har de hentet henne hjem til Jandaris. Tre dager etter jordskjelvet ble kusinen hennes født, og nå skal de vokse opp sammen. Foto: Khalil Ashawi / Reuters

Mer enn 5800 mennesker har dødd i Syria etter jordskjelvet, de fleste nord i landet i opposisjonskontrollerte områder. Mennesker i området har levd med krigshandlinger og bombeangrep siden konflikten i Syria brøt ut i 2011.

Jandaris, der Sawadi bor, er en av byene som er hardest rammet i nord. Andre barn har endt opp som foreldreløse etter jordskjelvet, og etter årevis med bombardement, skriver Reuters.

Jordskjelvet har også gjort skader på byer som kontrolleres av myndighetene.

Video: Byen Jandaris ble hardt rammet. De reddet ut mange av ruinene, men landsbyen har lidd store tap, og mange har mistet familie. Her blir en gutt hentet ut.