Nå gleder han seg til VM

,Umesh Kumar Mandal (28) tar oss med inn i huset han har bygget for pengene han har tjent i Qatar. Det er ikke storslått, men Umesh er stolt over hjemmet han har bygget.

Det er et enkelt, lite hus, i stil med landsbyen han bor i. Men her har Umesh alt han trenger. Han tar oss med inn og forsvinner bort i hjørnet for å hente noe ned fra toppen av en gigantisk risbeholder.

FIKK POKAL: Umesh er stolt over premien han fikk som beste arbeider på Al Thumama-stadion. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Se, her, sier Umesh.

Han finner frem en stor pokal.

– Hvorfor fikk du den?

– For at jeg gjorde en god jobb, sier han stolt og hever pokalen slik at vi kan ta bilde.

Jobben Umesh ble premiert for var hans innsats under byggingen av en VM-stadion i Qatars hovedstad Doha.

Han ble kåret til den beste arbeideren.

Reiste fra enorm fattigdom

Han var i Qatar fra 2016 til 2021 og tjente i overkant av 5500 norske kroner i måneden.

– Jeg jobbet som elektriker. Jeg trakk strømkabler, monterte sikringsskap og koblet ting. Jeg gjorde alt det som en vanlig elektriker gjør, både på stadion og andre bygg, forteller Umesh.

Hvert år gjør 400 000 nepalesere som Umesh. De reiser til utlandet i et forsøk på tjene nok penger til å forsørge familien.

– Familien min er veldig fattig, så jeg dro til Qatar for å tjene penger. Nå har familien det bedre. Broren min studerer og tar seg en utdannelse, forteller Umesh stolt.

Fattigdommen og arbeidsledigheten er enorm i Nepal.

BLIR MIGRANTARBEIDERE: Trolig må flere av disse barna gjøre som Umesh og reise ut av Nepal for å finne arbeid. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Over 50 prosent av husstandene i landet er rett og slett helt avhengig av at familiemedlemmer reiser til utlandet for å skaffe inntekter.

– For øyeblikket er hele Nepal avhengig av å ta arbeid i utlandet. Det gjelder ikke bare vår familie, men alle i Nepal. Hadde vi ikke hatt muligheten til det, hadde vi slaktet hverandre. Hva kan vi gjøre? Vi er avhengig av å ta jobber i utlandet.

Hang etter armene

Sammen med tusenvis av andre migrantarbeidere var Umesh med på bygge stadion anlegget Al Thumama. Det er en av åtte stadioner som skal brukes under fotball VM.

Nå når VM-anleggene er ferdige får journalister gjerne slippe inn. Men under forberedelsene til mesterskapet har journalister blitt holdt effektivt unna byggeplasser i Qatar. Og både før og under VM er det strengt forbudt å filme i områdene der migrantarbeiderne bor, bak murer i utkanten av hovedstaden Doha.

BAK MURENE: Slik bor de fattigste migrantarbeiderene i Qatar. Ofte deler de rom med mange andre i slike bygg i utkanten av Doha. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Og dersom migrantarbeidere lar seg intervjue av media kan de fort få trøbbel med arbeidsgiverne og myndighetene.

Fagforeninger, som har stått for inspeksjoner av bygningsarbeidet i forkant av VM, forteller at det kun er en liten brøkdel av migrantarbeiderne som har fått bedre arbeidsforhold.

FIKSET LYSET: Umesh jobbet som elektriker på Al Thumama stadion i Doha. Foto: Karim Jaafar / AFP

– Hvis Fifa har bestilt et arbeid, og dette arbeidet kan ha en tilknytning til fotball-VM, så er forholdene bedre. Det gjelder for cirka 40 000 til 50 000 bygningsarbeidere. De øvrige 900 000 arbeiderne har ikke fått bedre forhold, forteller Gunde Odgaard.

Han er dansk fagforeningsleder. Han bistår den internasjonale fagforeningen BWI, som har arbeidet i Qatar for å hjelpe arbeidere.

Umesh har opplevd forskjellene mellom arbeidsforhold på anlegg som var tilknyttet FIFA og på dem som ikke var det

TESTET VM-GRESSET: Umesh poserer på arbeidsplassen sin i Qatar. Foto: Privat

– På stadion ba de oss jobbe forsiktig og sikkert. Selv i små høyder ba de oss bruke sikringsutstyr. På andre byggeplasser kunne formennene ingenting om sikkerhet. Der jobbet man uten sikring. Folk hang etter armene.

Stolt over innsatsen i Qatar

Med pengene han tjente i Qatar har Umesh kjøpt jord. Der han skal dyrke mat til familien, han har bygget sitt eget hus og ikke minst har han fått kone og barn.

Han er stolt over at han og andre nepalesere har vært med å bygge opp VM-landet.

– Jeg er veldig glad. Tenk hvordan Qatar var før. Nepalere har bygget det. Myndighetene i Qatar er også stolte over at det er nepalere som har bygget det. Det gjør meg glad, sier Umesh.

HJEMME I NEPAL: Umesh, konen Rinku og sønnen Arabh lever et godt liv etter at Umesh har kjøpt jord og bygget hus etter oppholdet i Qatar. Foto: Anil Katwal / TV 2

Nå gleder Umesh seg til fotballen begynner å rulle på fotballstadion Al Thumama, som han har vært med på å bygge.

Helst skulle han selv ha vært i Qatar under fotball-VM.

Drømmen er å oppleve kampene som spilles på Al Thumama.

– Jeg er også en fotballfan. Men hva skal jeg gjøre. Jeg er fattig, og hvordan skal en fattig mann som meg reise dit for å se en fotballkamp. Det er ikke mulig!