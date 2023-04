Nå er flagget heist – dette endrer seg for Finland

BRUSSEL (TV 2): Her er listen over hva som forandrer seg for Finland som NATO-medlem. Landet blir medlem av NATO etter ett spesielt øyeblikk.

Finland har alliansens lengste grense mot Russland. Derfor dobles NATOs grense mot Russland fra i dag av. Medlem nummer 31 går inn i alliansen på dagen 74 år etter grunnleggelsen i Washington DC i 1949.

Hvert nye medlem må skrive under et dokument hvor landet slutter seg til NATO-pakten. Pakten blir oppbevart i arkivet til det amerikanske utenriksdepartementet.

Overleveringen av dette dokumentet skjedde i Brussel. Med generalsekretær Jens Stoltenberg på sidelinjen. Det ble tatt i mot av den amerikanske utenriksministeren, Anthony Blinken. Han tar det med til arkivet sitt.

TAR IMOT: Når utenriksminister Anthony Blinken tar imot dokumentet som viser at Finland slutter seg til NATO-pakten er de medlem av alliansen. Foto: JOHANNA GERON

I det øyeblikket utenriksminister Pekka Haavisto leverer dokumentet til Blinken, er Finland medlem av NATO. Etter det heises det finske flagget i flaggborgen utenfor NATOs hovedkvarter i Brussel.

Dette er de fem viktigste sakene som endrer seg for Finland denne dagen:

1. Artikkel 5

Aller øverst på listen står NATO-paktens artikkel 5. Den kalles ofte «én for alle - alle for én»-garantien.

Terskelen for å angripe Finland blir mye høyere. Et angrep blir møtt med militært svar fra de 30 andre medlemslandene, noen av dem verdens største militærmakter.

ARTIKKEL 5: Etter terrorangrepene 9.september i 2001 stilte NATO-landene opp for hverandre. De angrep Aghanistan, så terrorister ikke skulle ha et fristed. Foto: Spencer Platt/AFP

Artikkel 5 er bare brukt én gang – etter terrorangrepene mot USA i 2001.

2. Atomvåpen-paraplyen

Grunnplanken i NATOs avskrekking-strategi er atomvåpen. Både USA, Storbritannia og Frankrike har atomvåpen. Finland kommer fra idag av under NATOs atomvåpen-paraply. I sommer vedtok NATO en ny atomvåpen-strategi, hvor det understrekes at atomvåpen bidrar på avgjørende vis til alliansens totale sikkerhet.

Finland får nå komme inn i gruppen for atomvåpen-planlegging, ifølge finske Huvudstadsbladet. Den ledes av generalsekretær Jens Stoltenberg. Vanligvis møter forsvarsministerne i denne gruppen.

3. Nye forsvarsplaner

En ny forsvarsplan gjelder fra nå av. Nye planer skal samordnes med NATOs forsvarsplaner. Ikke minst blir dette viktig for sikkerheten, også for Norge, i nord.

4. Russland-beredskap

De siste årene har NATO økt beredskapen og oppdatert planer for flytting av styrker og materiell, for gi signal om avskrekking til Russland. Finland har som partnerland til NATO hatt innsyn i planene, nå blir de en del av dem.

5. Offiserer i utlandet

Finland kommer til å sende mellom 100 og 200 offiserer til NATOs ulike staber i utlandet. Det samme gjelder for folk med sivil bakgrunn, som jobber for NATO.

Trolig kommer Finland til å ligge under NATOs operative hovedkvarter i Norfolk i USA. Kommandosenteret er ansvarlig for sikkerheten i det arktiske området. Det gjør også Norge, Danmark og Island. Det er også et kommando-senter i Nederland, som er ansvarlig for sikkerheten i Østersjøen. Hvis Sverige blir medlem, vil landet trolig ligge under dette operative hovedkvarteret.