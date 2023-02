NY TID: Statsminister Jonas Gahr Støre sier den russiske invasjonen av Ukraina er et skille og en ny tid for Europa. Foto: Tone Skavlebø Schultz Aas / TV 2

Det kom ikke som noe overraskelse da telefonen kom, den natten 24. februar 2022. Advarslene hadde på forhånd vært mange og krystallklare: Putin planla en invasjon av nabolandet Ukraina.

Likevel ringte det inn for en ny tid for den relativt ferske statsministeren den natten.

– Det var ingen overraskelse, men det var en veldig sterk følelse av at dette er et skille. Dette er en ny tid i Europa, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Husker du hva du tenkte?

– Nei, da tenkte jeg: «Nå er det i gang».

MARKERING: Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på en markering utenfor rådhuset i Bergen på årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Tone Skavlebø Schultz Aas / TV 2

Kommunikasjon utad

Det første som stod på blokka var rask innkalling til Statsministerens kontor og regjeringens sikkerhetsutvalg. Så var det å være tilgjengelig for mediene.

– Hva var din viktigste jobb som statsminister på det tidspunktet?

– Det var å ta vare på norsk sikkerhet der og da. Det er det jo egentlig hele tiden, men i en situasjon hvor det er krig i Europa, er det å sørge for at vi har oversikt over det, sier Støre.

Det andre spørsmålet som meldte seg var hvordan Norge kunne bistå ukrainerne. Det førte etter hvert til et markant skifte i norsk våpenpolitikk.

I Norge har man siden 1959 hatt et forbud mot eksport av våpen til land i krig eller hvor krig truer.

Fra hjelmer til panservern

Tre dager etter invasjonen annonserte regjeringen Støre at de ville sende hjelmer og skuddsikre vester til ukrainerne. Ikke våpen, slik blant annet Sverige og Danmark skulle.

Så, et døgn senere, var det full snuoperasjon og Norge sendte likevel panservernvåpen til Ukraina.

– Hvorfor vinglet dere her?

– Det vil jeg ikke si at vi gjorde. Dette var en utvikling gjennom to møter, hvor vi først sendte utstyr som ukrainerne også ba om, sier Støre.

– Men det er helt riktig at det krevde noen timers modning, og jeg tror det var riktig at vi gjorde to vedtak og to runder i Stortinget.

MØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferanse sammen med president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Javad Parsa/NTB

Fra hjelmer og vester, sender Norge i dag stridsvogner til Ukraina.

Den siste tiden har det blusset opp en debatt om å sende jagerfly til Ukraina. Dette står høyt på ønskelisten til president Zelenskyj.

Støre sier han har «fått med seg debatten».

– Er det aktuelt å sende jagerfly?

– Det er ikke noe vi planlegger for nå.

Støre poengterer at Zelenskyj også ber om andre typer våpen, særlig luftvern slik at ukrainerne kan forsvare byene sine mot angrep.

FYRER LØS: En ukrainsk soldat skyter mot russiske posisjoner i utkanten av byen Bakhmut i Donetsk fylke. Bildet er tatt 30. desember 2022. Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Jenta som ga håp

I sommer besøkte Støre selv Ukraina. Der møtte han ni måneder gamle Polina i den frigjorte landsbyen Yahidne, to timers kjøring nord for Kyiv.

Den lille jenta hadde, i likhet med de andre landsbyboerne, vært stengt inne i en kjeller i over en måned av de russiske styrken som hadde okkupert landsbyen.

På kjellerveggene stod navnene til de som hadde dødd der nede i mørket fortsatt skrevet på veggene.

HÅP: Møtet med lille Polina ble sterkt for statsministeren. Foto: Simen Askjer/ TV 2

Det var et sterkt møte for statsministeren.

– Jeg husker også ansiktene til de menneskene som var der. De bar en blanding av lettelse og smil, og en ganske sånn innbitt fortvilelse, sier Støre.

– Det fantastiske med en sånn liten ungjente er at hun gir jo bilde av håp.

Støre husker særlig frykten som fortsatt satt i landsbyboerne.

– Tanken på at russerne kunne komme igjen. Da vi dro derfra, tenkte jeg at det var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg. Frykten de følte.

INNESPERRET: - Et innblikk i helvete på jord, kalte statsministeren kjelleren der 300 av innbyggerne i Yahidne ble holdt innesperret i 28 dager i mars. Bildet er tatt 1. juli 2022. Foto: Javad Parsa/NTB

– Ingen normalisering med Russland

Tre dager før årsdagen for invasjonen talte den russiske presidenten om rikets tilstand for første gang på to år. Putin brukte store deler av talen på å snakke om Vestens hykleri og krigshisseri.

Her ga Putin ingen indikasjoner på at han akter å avslutte krigen.

ANGREP VESTEN: Russlands president Vladimir Putin klandret Vesten for krigen under sin årlige tale om rikets tilstand. Foto: MAKSIM BLINOV

Støre syns det er vanskelig å noensinne se for seg en normalisering i forholdet mellom Vesten og Putins Russland.

– Det er vanskelig å se for seg en normalisering med det lederskapet som er nå, sier Støre.

– Russland kan, som det sies, slutte denne krigen med ett ord. Det er de som har invadert, og det vi står i nå er en ukrainsk motstandskamp mot invasjon, og den har veldig få nyanser.

BERGEN: Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på en konferanse om krigen i Ukraina på Universitetet i Bergen på årsdagen for invasjonen. Foto: Tone Skavlebø Schultz Aas / TV 2

– Hvordan vurderer du faren for at krigen går ut over Ukrainas grenser?

– Det er jo en fare og uro for at krig kan ta et forløp som du ikke kan planlegge for. Men jeg opplever jo til nå at både Ukraina og de landene som støtter dem ser farene ved at det skjer, og understreker at det ikke skal skje.

– Har krigen endret deg som person?

– Jeg tror jo på at du blir endret gjennom det du opplever av gode og og mindre gode ting. Så det har preget meg at vi lever i et Europa hvor det faktisk nå er krig, sier Støre.