– Nå blir vi tvunget til å selge vår to år gamle datter

Afghanske foreldre gir sine sultne barn medisiner for å berolige dem. Andre har solgt sine døtre og organer for å overleve.

PÅ JOBB: Hjelpeorganisasjoner sier at antallet barn som jobber i Afghanistan vokser siden økonomien kollapset etter Talibans maktovertakelse. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Den andre vinteren siden Taliban tok over og utenlandske midler ble frosset, er millioner bare et skritt unna hungersnød.

– Barna våre fortsetter å gråte, og de sover ikke. Vi har ingen mat, sa Abdul Wahab til BBC.

KABUL: En afghansk mor hjelper sin underernærte gutt på Indira Gandhi-sykehuset i Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Videre forteller han at de går på apoteket, henter tabletter og gir dem til barna slik at de blir døsige.

Han bor like utenfor Herat, landets tredje største by, i en landsby med tusenvis av små leirehus fylt med mennesker som er fordrevet, rammet av krig og naturkatastrofer.

Ghulam Hazrat har seks barn. Den yngste er ett år. Hun har gitt dem alprazolam, en pille for behandling av angstlidelser.

– Jeg gir det til og med til ham, sa han.

MISTET BARN: Nazia (30) har mistet fire barn på grunn av alvorlig underernæring, holder sin underernærte baby på et sykehus i Parwan-provinsen nord for Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Humanitær katastrofe

En kvinne fortalte til BBC at de spiste tørt brød om morgenen, og om natten dyppet de det i vann for å gjøre det fuktig.

FN har sagt at en humanitær katastrofe nå utspiller seg i Afghanistan. Over 24 millioner mennesker i Afghanistan trenger nødhjelp, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

Et flertall av mennene i området utenfor Herat jobber som daglønnsarbeidere. De har levd vanskelige liv i årevis.

ARBEIDER: Afghanske barn jobber på en murfabrikk i utkanten av Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Men da Taliban tok over i august i fjor, ble utenlandske midler til Afghanistan frosset, noe som utløste en økonomisk kollaps.

Dette gjorde at mennene sjeldent har arbeid å gå til.

De sjeldne dagene de får dra på jobb, tjener de omtrent 11 norske kroner til dagen, ifølge BBC.

Ekstreme valg

Å selge organer for penger er ikke uvanlig i Afghanistan.

CNN møtte en gutt i 20-årene som hadde solgt nyren sin for rundt 30 000 norske kroner.

De snakket også med en mor som hadde solgt en nyre. De måtte betale tilbake gjeld, penger de hadde lånt for å kjøpe en saueflokk.

SOLGT NYRENE: Afghanske menn som har solgt nyrene sine i løpet av de siste fire årene. Foto: WAKIL KOHSAR/AFP

– Nå blir vi tvunget til å selge vår to år gamle datter. Folkene vi har lånt av trakasserer oss hver dag og sier gi oss datteren din hvis du ikke kan betale oss tilbake, sa hun.

– Jeg føler meg så skamfull over situasjonen vår. Noen ganger føler jeg det er bedre å dø enn å leve slik, sa mannen hennes.

LEKER: Afghanske jenter leker langs Dakhla-demningen, i Shah Wali Kot-distriktet i Kandahar. Foto: JAVED TANVEER/AFP

Ifølge BBC var det flere som hadde solgt døtrene sine.

Faren til en fire år gammel jente sa at de ikke har penger til å kjøpe mat, derfor hadde han annonsert i den lokale moskeen at han skulle selge datteren sin.

Datteren er solgt for å gifte seg med en gutt fra en familie i den sørlige provinsen Kandahar. Hun vil bli sendt dit når hun er 14 år gammel.

Underernæring

Ifølge Leger Uten Grenser var det underernæringskrise og tusenvis av barn ble rammet i 2021 og starten av 2022 .

Tørke og økonomiske årsaker var noen av grunnene til at så mange led av underernæring.

VEID: En underernært baby blir veid på Indira Gandhi-sykehuset i Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

Underernærte barn er ekstra sårbare for andre sykdommer og helseplager, og Leger Uten Grenser behandlet ukentlig rundt 100 barn på ernæringssentre i Herat og Helmand.

Rundt 1,1 millioner afghanske barn under fem år vil møte på underernæring innen slutten av året, ifølge organisasjonen.