Nå blir det TV-serie om «Brødrene Løvehjerte»

Det er det USA-baserte filmselskapet Media Res som har skaffet seg rettighetene til å lage TV-serie av Lindgrens 1973-bok om brødrene Kavring og Jonatan, ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter.

Filmprodusent Lars Blomgren i Media Res kaller boken «svært betydningsfull». Selskapet satser mot strømmemarkedet med tidligere produksjoner som «The Morning Show» og «Scener fra et ekteskap».

Nå har de hyret den danske filmregissøren Thomas Vinterberg til å lage TV-serie av «Brødrene Løvehjerte». Han skal også skrive manus sammen med dramatikeren Simon Stephens, melder Deadline.

– Sterke bånd

Vinterberg har tidligere laget filmer som «Festen», «Jakten» og «En runde til». Sistnevnte vant han Oscar for. Filmskaperen forteller bransjebladet at han har sterke bånd til Astrid Lindgrens bok, som han nå skal lage en serie for hele familien av.

– «Brødrene Løvehjerte» er antakelig den viktigste kulturelle arven fra mine foreldres generasjon. Den lyser sterkt i minnet mitt, som en milepæl, sier Vinterberg, som beskriver det som et stort ansvar å gå i gang med serieprosjektet.

– Samtidig er det en viktig drøm som går i oppfyllelse når jeg får lage serien basert på denne storslagne og rørende fortellingen, og på den måten bidra til å føre den videre til mine barns generasjon, sier Thomas Vinterberg.

1977-film

«Brødrene Løvehjerte» vakte oppsikt da den utkom på 70-tallet.

Astrid Lindgren var blant de første barnebokforfatterne som tok opp så mørke temaer som sykdom, død, selvmord, tyranni, forræderi og undertrykkelse som fører til opprør – selv om det også er lyse og varme temaer som søskenkjærlighet, lojalitet, håp, mot og ikkevold.

I 1977 kom den første filmen, regissert av svenske Olle Hellbom – kjent for en rekke Lindgren-filmatiseringer, blant annet «Emil i Lønneberget».

Tomas Alfredsson begynte å i 2012 å snakke om mulighetene for en ny filmatisering av «Brødrene Løvehjerte», men ti år senere sa han at storprosjektet var lagt ned en gang for alle.

Det er også laget en rekke teateroppsetninger av historien, som er populær også på norske scener.

Innsjø inspirerte

Det er The Astrid Lindgren Company, styrt av forfatterens etterkommere, som forvalter arven etter henne. På sin Instagram -side la de nylig ut denne skildringen av hvordan hun kom på fortellingen om de to brødrene.

«En tidlig morgen tok Astrid Lindgren toget forbi innsjøen Fryken der rimfrost, snø og et rosa morgenlys var så overjordisk vakkert at Astrid skjønte at hun kanskje skulle skrive en historie om et sted som ikke var på jorden. Så fulgte andre puslespillbiter etter hverandre – resultatet ble Brødrene Løvehjerte».

På Kvinnedagen la The Lindgren Company ut en post der de viste til hvordan Astrid Lindgrens fortellinger er fulle av sterke jenter og kvinner – en av dem Sofia i «Brødrene Løvehjerte», som ledet den hemmelige kampen mot Tengil i Nangijala. «Hvorfor Sofia», spør Kavring, og storebror Jonatan svarer:

– Fordi hun er sterk og kan sånt. Og fordi hun er ikke redd noe som helst.

