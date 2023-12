Mystisk passasjer fører til rutineendring hos SAS

I november klarte en russisk mann å fly fra Kastrup i Danmark til Los Angeles i USA uten at han hadde flybillett. Han hadde heller ikke et pass.

Da 46-åringen landet i Los Angeles, forklarte han at han hadde glemt passet sitt på flyet, men den amerikanske tolletaten klarte ikke å finne det om bord i SAS-flyet.

De klarte heller ikke å finne ham på passasjerlisten, skriver The Guardian. Mannen manglet også innreisetillatelse til USA.

Endrer rutine

– Jeg kan bekrefte dette, men kan ikke gi ytterligere kommentarer fordi saken etterforskes av myndighetene, sier pressesjef Alexandra Kaoukji i SAS i Danmark til TV 2.

I mannens bagasje ble det funnet både russiske og israelske ID-papirer, samt et bilde hvor man kunne se deler av et pass med et navn, en fødselsdato og et passnummer, men ikke et bilde av ham.

Han ble pågrepet på stedet og sitter nå i varetekt, frem til han skal for retten 26. desember.

Besetningen på SAS-flyet har fortalt etterforskerne at han satt på et sete som skulle være ubesatt. Etter avgang gikk han rundt i flyet, byttet seter og forsøkte å snakke med andre passasjerer, som ignorerte ham.

I et avhør med FBI skal mannen ha fortalt at han har doktorgrad i økonomisk filosofi og markedsføring og at han sist jobbet i Russland.

46-åringen fortalte også at han ikke hadde sovet på tre dager og ikke forsto hva som skjedde. Han visste angivelig heller ikke hvordan han kom seg på flyet eller gjennom sikkerhetskontrollen på Kastrup.

SAS i Danmark forteller til TV 2 at de nå har gjort en rutineendring på fly til USA.

– Vi har begynt å telle passasjerene i flyet igjen. Det gjorde vi før, men vi sluttet. Nå har vi begynt å gjøre dette igjen, sier Kaoukji.



Etterforskes i Danmark

Kastrup kan heller ikke si mye om hendelsen.

BEKREFTER: Lise Agerley Kürstein forteller at dansk politi etterforsker saken. Foto: Kastrup

– Vi vet godt hvordan han kom seg gjennom gaten og om bord i flyet, men ettersom det knytter seg til våre sikkerhetsrutiner, er det ikke noe vi kan uttale oss om, sier kommunikasjons- og pressesjef Lise Agerley Kürstein ved Kastrup Lufthavn til TV 2.

Dansk politi etterforsker saken i Danmark, og Kastrup samarbeider fullt og helt med politiet.

– Vi stiller alt av vårt materiale til rådighet for politiet, slik at de kan følge hans ferd fra sikkerhetskontrollen, til gaten og om bord på flyet, bekrefter kommunikasjonssjefen.

Også Kastrup vil gjennomgå sine rutiner i lys av den uvanlige saken.

– Det er klart at vi tar dette veldig alvorlig. Vi vil se om vi har de rette prosedyrene, for dette er ikke noe vi hadde forestilt oss at kunne skje. Dersom det er noe vi kan bli bedre på, vil vi naturligvis se på det, avslutter Agerly Kürstein.

Mannen risikerer inntil fem års fengsel i USA.