Mykola hever plastkoppen i en skål: – La Putin dø. Raskt!

DONETSK, UKRAINA/BERGEN (TV 2): Mykola Zouzulja (77) fra Donetsk kom hjem til et hus lagt i ruiner. Han har et løfte til russerne.

I månedsvis har Mykola Zouzulja bodd alene i den sønderknuste landsbyen Bogorodychne. Alle andre flyktet. Men nå skjer det noe oppløftende.



– Stadig flere vender hjem. Nå er vi faktisk 28 personer, smiler Zouzulja.

Før den russiske invasjonen bodde det over 700 mennesker her.



REPARERER: Litt etter litt klargjør Zouzulja tomten for at han og kona igjen skal kunne bo i hjembyen. Foto: Bent Skjærstad/TV 2

Han viser fram det som er igjen av hagen, skuret og huset.

Mykola har jobbet hardt siden vi sist møtte ham. Taket er tett og hovedhuset har fått nye vinduer.

– Hvis taket er i orden, betyr det at eieren er på plass, sier han.



Ønsker seg normalt liv

TV 2 møtte Zouzulja for første gang i september i fjor. Da hadde landsbyen nettopp blitt frigjort fra russisk okkupasjon, og Zouzulja kom hjem til et hus i ruiner.



Siden har Zouzulja jobbet på for å legge forholdene til rette for at han og kona igjen skal kunne leve et normalt liv. Men som 77-åring er det tungt arbeid.



RUINER: – Til og med kirken vår er bombet, sier Zouzulja. Foto: Bent Skjærstad/TV 2

– Hadde jeg vært yngre, kunne jeg jobbet hardere, sier han.

Men aller helst skulle han vært ung nok til å slåss mot russerne.

Ikke langt unna raser det harde kamper. Ukrainske soldater kjemper for å frigjøre flere landsbyer som denne.

– Hadde jeg vært rundt 50, skulle jeg vært ved fronten, sier han.

– Heng dem opp etter ballene

I september sa Zouzulja til TV 2 at han helst så Putin død. Det ønsket har ikke forandret seg.

– Jeg er sint, og jeg venter på at russerne skal bli hengt opp etter ballene, sier han.

SINT Zouzulja lover å bære på sinnet mot russerne helt til de betaler prisen for alt de har gjort: Foto: Bent Skjærstad/TV 2

Den aldrende mannen har ikke tro på at krigen ender i år.

– Sommeren kommer til å fly, og vi har ikke nok tid, sier han.

Kona hans er igjen i Tsjerkasy vest i Ukraina sammen med sin mor. Zouzulja har mye å ordne før det er klart for at hun kan flytte hjem. Han sier at et hus ikke er et hjem før det er en kvinne der.

– Jeg håper hun kommer snart.

– Da kan man få god mat sammen med drikken, spøker han og vifter med vodkaflasken.

SAVNER KONA: Før kona kan komme hjem, må Zouzulja ordne mye i huset. Foto: Bent Skjærstad

Sakte, men sikkert får Zouzulja styr på huset.

– Jeg har en generator, og jeg har kjøpt en vannpumpe, sier han.

Han mener det er viktig å starte gjenoppbyggingen tidlig.

– Man kan ikke utsette ting.

Rev opp potetene

77-åringen viser fram hagen sin. Potetene han hadde satt hadde russerne gravd opp, men hvitløken vokser godt. Den ble plantet før invasjonen.

HAGEN OG NABOLAGET: Ugresset har tatt over hagen, men hvitløken vokser godt. Før invasjonen bodde det 700 personer i den lille byen. Foto: Bent Skjærstad/TV 2

– Jeg skal høste den selv. Jeg kan egentlig gjøre alt selv. Alt. Det eneste jeg ikke klarer er å bygge en romrakett, spøker han.

Skåler for Putins død

Zouzulja trekker fram plastkopper og en flaske sprit. Det er viktig å ta en skål med gjestene. Glasset fylles godt opp, og heves til en skål.



– For at Putin dør. Raskt!

– Og for at vi vinner, legger han til.

Han er klinkende klar på at russerne til syvende og sist må betale prisen for krigen.

– Og da skal de betale meg for skuret og kjelleren. Jeg skal bære på hatet og vente, lover han.

– Når vi seirer, skal vi feire, og da holder det ikke med en flaske, sier han.