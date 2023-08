Donald Trump glimrer med sitt fravær under valgkampens første store TV-debatt. Det åpner for at andre kan få vise seg frem.

Natt til torsdag norsk tid, nærmere bestemt klokken tre, braker valgkampen for alvor i gang i USA.

Brorparten av Republikanerne som håper på å bli presidentkandidat foran valget i 2024 stiller til årets første store TV-sendte debatt fra klokken tre norsk tid.

Donald Trump stiller imidlertid ikke opp. Ekspresidenten er allerede opptatt med fire forskjellige rettssaker i forskjellige delstater, og har varslet at han ikke kommer til å dukke opp.

Forretningsmann stiller

Florida-guvernør Ron DeSantis, som er ventet å bli Trumps argeste konkurrent i kampen om Republikanernes gunst, vil imidlertid antakelig være på plass.

Det samme er det varslet at syv andre kandidater vil være.

Trumps gamle visepresident, Mike Pence, stiller til debatt mot tidligere New Jersey-guvernør, Chris Christie, tidligere Sør-Carolina-guvernør, Nikki Haley, nåværende Sør-Carolina-guvernør, Tim Scott, og tidligere Arkansas-guvernør, Asa Hutchinson.

Forretningsmannen Vivek Ramaswamy er også kvalifisert til å stille.

KLAR FOR DEBATT: Vivek Ramaswamy er best av «røkla» bak Trump og DeSantis. Han har blant annet gått hardt ut mot Demokratenes klimapolitikk. Foto: Scott Olson / Getty / AFP

Det samme er guvernør i Nord-Dakota, Doug Burgum, som stiller til tross for at han pådro seg en akillesskade under en basketballkamp mot sine egne ansatte tidligere denne uken.

Mye på spill for DeSantis

USA-kjenner, historiker og forfatter Hans Olav Lahlum spår at Trump kommer til å prege debatten, selv om han ikke selv vil være til stede.



– Vi vil fort komme i en situasjon der flere av dem kan komme med sterke anklager mot Trump, som ikke er der. Det er ikke unikt. Hadde Trump hatt en knepen ledelse på nominasjonene, ville han risikert mer ved ikke å stille opp, sier Lahlum.



Den omstridte ekspresidenten er soleklar favoritt på målingene, og de siste tallene fra nettstedet FiveThirtyEight anslår at Trump i dag støttes av 50,9 prosent av republikanske stemmegivere før primærvalget.

MYE Å VINNE: Ron DeSantis er den mest prominente blant republikanerne som stiller til debatt i natt. Foto: Rebecca Blackwell / AP

DeSantis er nærmest, med sine 15,2 prosent, mens entreprenør Ramaswamy er den eneste andre kandidaten som så mye som snuser på 10 prosent.

Lahlum mener utfordrer DeSantis både er den med mest å vinne og mest å bevise under nattens Trump-løse debatt.

– Det blir spennende å se hvordan han preger debatten. Om han skulle stivne i debatten her, slik han har hatt noen øyeblikk av tidligere, vil det bli brukt mot ham for alt det er verdt. Da vil det stilles spørsmål ved om han kan hevde seg i en valgkamp, sier Lahlum.



Økonomi viktigst

FiveThirtyEight har også spurt republikanske velgere hvilke temaer som kommer til å avgjøre hva de kommer til å stemme ved primærvalget.

53 prosent svarer at noe av det viktigste for dem er å få inflasjonen og prisveksten under kontroll. 36 prosent svarer at immigrasjonspolitikk kommer til å være avgjørende for deres stemme havner.

25 prosent av velgerne vektlegger hvilken evne en mulig kandidat har til å slå Joe Biden i valget, mens en like stor prosentandel vektlegger kampen mot liberalisme og det som omtales som den «woke (progressive, journ. anm.) agendaen».

Det er ikke usannsynlig at disse temaene kommer til å bli sentrale under nattens debatt.