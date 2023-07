Mutert koronavirus kan ha smittet fra hjort til mennesker

SMITTET: Hvithalehjorten finnes over hele USA, og den er ikke spesielt motstandsdyktig mot koronavirus. Foto: AMY SANCETTA/AP.

Nå vil forskerne finne ut om hjortedyr fungerer som ideelle verter for virusmutasjoner. FHI følger med.

En mutert variant av koronaviruset kan ha smittet fra hjortedyr til mennesker, ifølge ny forskning.

Amerikanske forskere har undersøkt 11.000 hvithalehjorter over hele USA.

De hevder at koronaviruset har spredt seg kraftig i bestanden, og at smitten har kommet fra mennesker.

Men ikke nok med det.

Viruset skal ha mutert i hjortene, og forskerne mener det er mulig at mutasjonen har smittet tilbake til mennesker.

– Hjortedyr interager regelmessig med mennesker. De er ofte funnet i menneskers miljøer, i nærheten av boliger, kjæledyr, vannavløp og søppel. Risikoen for at koronaviruset, eller andre sykdommer kan leve og utvikle seg i ville dyr kan være en unik trussel for folkehelsen.

Det sier en av forskerne bak studien, professor Xiu-Feng Wan, i en pressemelding.

FORT HJORT: En bukk av arten hvithalehjort lusker rundt i skogen ved Freeport i delstaten Maine. Kan den være en god vert for viruset? Foto: Robert F. Bukaty/AP.

Hjortedyr som virusvert?

Forskerne mener viruset kan ha smittet fra hjort og tilbake til mennesker i tre tilfeller.

Men de vil ikke konkludere med at dyr bidrar betydelig til å spre korona videre til mennesker.

Likevel antyder de at hjortene kanskje kan være en form for vert, og gi levedyktige forhold for koronaviruset.

«Denne forskningen hjelper oss å forstå om hjortedyr opptrer som en reservoar-art, altså en vert hvor viruset kan overleve og potensielt endre seg» heter det pressemeldingen.

– Interessant

Knut Madslien, seniorforsker og vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet har lest studien fra USA.

– Det er interessant at man får smitte i en såpass vanlig dyr. Da har du plutselig muligheten for at viruset kan mutere og smitte over på mennesker.

UBEKYMRET: Knut Madslien er seksjonsleder for Husdyr, vilt og velferd på Veterinærinstituttet. Han er ikke bekymret for hjortesmitte. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han er ikke overrasket over at viruset kan ha mutert, eller at mennesker kan ha blitt smittet av hjorten.

– Jeg tenker det er helt naturlig at det kan skje, men jeg er ikke veldig bekymret. Det har ikke vist seg å skje i veldig stort omfang.

Likevel følger instituttet nøye med på den amerikanske forskeren.

Koronasmitte fra dyr er ikke noe man skal ta lett på heller.

I 2021 drepte Danmark flere millioner mink, i frykt for at et koronavirus skulle løpe løpsk.

– Jo flere dyr som blir smittet, jo større sannsynlighet er det for at det kommer en mutasjon. Det var derfor danskene var så redde, sier Madslien.

FHI: – Følger med

Folkehelseinstituttet er også kjent med studien, som er gjennomført i USA.

– Vi følger nøye med på litteratur og eventuelle utbruddshendelser knyttet til SARS-CoV-2 (koronavirus) for å oppdage endringer som vil påvirke våre risikovurderinger og anbefalinger, sier forsker Andreas Rohringer.

De støtter konklusjonen fra de amerikanske forskerne. Dyr spiller ikke en vesentlig rolle i koronaspredning.

Samme studie i Norge

Amerikanerne er ikke de eneste som har sjekket hjortedyrene sine.

Madslien forteller at Veterinærinstituttet har undersøkt flere hundre hjortedyr i Norge.



I motsetning til i USA, der veldig mange hvithalehjort har fått korona, fant de ikke noe virus hos norske slektninger.

– Vi har ikke funnet noe. Det har heller ikke andre europeiske land, sier Madslien.

Han legger til at både Finland og Tsjekkia imidlertid har importert hvithalehjort fra Nord-Amerika.

UNDERSØKELSE: Veterinærinstituttet tok prøver av norske rådyr i 2021. De fant ikke noe korona. Foto: Veterinærinstituttet.

Flere sykdommer



Tidligere i år ble det kjent at stadig flere sykdommer overføres fra dyr til mennesker.

Dette skjer fordi mennesker okkuperer stadig større områder av planeten. I tillegg fører klimaendringer til at arter kommer bort fra sine opprinnelige områder.

Når ville arter dermed kommer tettere på andre arter, øker også faren for at virus overføres mellom artene. Det igjen vil fremme fremveksten av nye sykdommer som potensielt kan overføres til mennesker, skrev NTB i april.

EBOLA: I 2014 spredde ebolasykdommen frykt etter et stort utbrudd i Vest-Afrika. Ullevål sykehus tok imot en kvinne som var blitt smittet av det livsfarlige viruset, som kan overføres mellom dyr og mennesker. Foto: Terje Pedersen/NTB.

I tillegg til korona gir dyr mennesker apekopper, mers, ebola, fugleinfluensa og zika i større grad enn før.

Sykdommene overføres enten direkte ved kontakt mellom et dyr og et menneske, gjennom mat, eller via insektbitt og – stikk.