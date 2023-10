Museum ønsker nakne gjester velkommen

Et museum i Barcelona åpner for en helt spesiell måte å oppleve kunst på.

Det var en noe unik gruppe som dro på museumsbesøk i Barcelona i helgen.

Lørdag åpnet Det arkeologiske museet i Catalonia en utstilling, med oppfordring til gjester om å la klærne ligge i garderoben. Utstillingen gjøres i samarbeid med en naturismeforening.

INNOVATIV: Gjestene beskriver opplevelsen som en ny måte å oppleve kunst på. Foto: NACHO DOCE

På hjemmesiden til museet står det:

«Menneskekroppen er det mest verdifulle vi har. Vi er født med den, og den vil aldri tilhøre noen andre. Den kan læres bort og til og med deles, men den vil alltid være vår.»

– Vi ønsket å gjøre det til en mer livlig omvisning enn en typisk omvisning, der folk går, lytter og går igjen, sier museumsansatt Edgar Mestre til Reuters.

Må beholde skoene på

Museet skriver at gjester kan «beundre kunstverkene ved å posere i samme stilling som dem selv, helt nakne og omgitt av andre kropper.»



De påpeker likevel at på grunn av sikkerhetshensyn, blir gjester bedt om å beholde skoene på. Ellers er det opp til hver enkelt om hva de ønsker å ha på seg av bekledning.

Det er likevel frivillig om man ønsker å kaste alle klærne eller ikke, skriver de.

Museumsarbeideren Mestre mener utstillingen handler om å vise at kroppen binder menneskeheten sammen.

– Vi ville at de som kom for å se, skulle føle akkurat det samme som verket de så på, ikke bare se på det, men ha en viss tilknytning til det. Som utstillingen sier, det vi har til felles i alle menneskehetens epoker, er kroppen vår.

Unik opplevelse

– Jeg føler den samme intensiteten som når jeg observerer den med klær på, men med den forskjellen at vi kanskje forstår bedre at nakenhet alltid har eksistert, og at kropper ikke bør være en kilde til skam for noen, sier Marta som deltar på omvisningen. Hun jobber til vanlig som helsearbeider.

31.DESEMBER: Utstillingen i Barcelona holdes ut året. Foto: NACHO DOCE

Utstillingen koster sju euro per person, drøye 80 kroner, og er åpen til 31. desember.

De nakne omvisningene foregår skjermet fra de vanlige omvisningene. Dette gjøres for at gjester som foretrekker å nyte kunst påkledt, ikke skal måtte treffe på de mer lettkledde museumsgjestene under utstillingen.

Utover at skoene må beholdes på, ønsker museet å invitere til å nyte kunsten på en unik og innovativ måte.

– Det er litt av en opplevelse, for av og til er det vanskelig å forestille seg menneskers ulike fasonger. Det har vært en geometrisk opplevelse, sier Enric Angel som er en av gjestene på omvisningen.