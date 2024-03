Mus har overtatt en hel øy – truer sjøfugl

OVERLEVELSESDYKTIG: Musen forplanter seg i høyere og høyere frekvens i takt med klimaendringene. Foto: Stefan and Janine Schoombie via AP

For 200 år siden ble husmus ved en feiltagelse sluppet løs på øya. Nå planlegges det masseutryddelse av de små gnagerne.

Fuglene som naturlig holder til på Marion Island, står i fare for å dø ut på grunn av en enorm museinvasjon, melder nyhetsbyrået AP.

Øya ligger mellom Sør-Afrika og Antarktis, og har fått tilnavnet «Museøya».

Ved et uhell havnet husmus, som var blindpassasjerer i seilbåter, i land her for cirka 200 år siden. Siden har de formert seg ukontrollerbart.

ALBATROSS: Marion Island ligger i det sørlige indiske hav, nær Antarktis. Mus hører ikke naturlig hjemme her. Foto: Stefan Schoombie via AP

Musene spiser sjøfugl, egg, og forårsaker stor skade på vegetasjonen på øya som er et naturreservat med unikt biologisk mangfold.

– Klimaendringene gjør øya mer og mer beboelig for mus. Vi venter at sjøfuglen bare vil bli mer og mer utsatt, sier doktor Anton Wolfaardt til AP.

Han leder det gigantiske arbeidet med å gjøre øya musefri.

Eksplosiv økning

Antallet mus har steget enormt de ti siste årene i takt med at klimaet har blitt varmere. Høyere temperaturer betyr at musene kan formere seg større deler av året.

En hunnmus kan formere seg når hun er to måneder gammel, og deretter kan hun få fire eller fem kull hvert år. I hvert kull er det sju eller åtte unger.

– Musene er antageligvis ett av verdens mest vellykkede dyrearter. De klarer seg overalt, sier Wolfaardt.

Øya er hjemsted for nesten 30 fuglearter, og et sjeldent habitat for vandrealbatrosser.

19 av 29 arter vil dø ut

Fenomenet med mus som spiser sjøfugl er kun blitt dokumentert på en håndfull øyer, skriver AP. Første gang var i 2003.

Ifølge Wolfaardt har ikke fuglene utviklet forsvarsmekanismer for å beskytte seg mot disse fremmede rovdyrene.

– Vi estimerer at dersom ingenting blir gjort, vil 19 av 29 sjøfuglarter forsvinne fra øya innen femti til hundre år, sier Wolfaardt.

For å redde sjøfuglen må man utrydde hver eneste mus. Hvis det finnes så mye som en gravid musemor igjen, er prosjektet forgjeves.

Marion Island, som ofte kalles Museøya, er 297 kvadratkilometer stor. For å utrydde musene må de slippe ned hundrevis av tonn med musegift fra helikopter.