Mumiefunn i Egypt vekker oppsikt

– Det er helt unikt for denne tiden at man ble mumifisert slik. Det var bare de kongelige som ble det, sier egyptolog Pål Steiner.

I forrige uke ble det gjort et funn i Egypt, som ikke har gått upåaktet hen i arkeologmiljøer verden over.

Inne i en sarkofag (likkiste journ.anm.) som hadde vært lukket i 4.300 år, fant arkeologene en mumie. Det er en detalj ved denne som får mye oppmerksomhet.

Åpningen av sarkofagen har nemlig resultert i den best bevarte ikke-kongelige mumien. Det skal dreie seg om en mann med navnet Kekashepes, som levde for over 4300 år siden.

Arkeolog Zahi Hawass mener at mumien er den eldste og mest komplette ikke-kongelige mumien som er funnet i Egypt til dags dato.

Sarkofagen ble funnet i Saqqara-nekropolis nær pyramidene i Giza. Feltarbeidet avdekket også flere statuer, keramikk og andre sarkofager.

Mumien skal være fra det gamle egyptiske kongedømmet.

SPENNENDE TID: På grunn av det varme været så graves det etter arkeologiske skatter om vinteren. Årets sesong har gitt store funn. Foto: KHALED DESOUKI/AFP

Uvurderlig funn

Egyptolog Pål Steiner har fulgt arkeologi i Egypt gjennom 2000-tallet. Han har tidligere vært med på utgravinger, og ser spent på avdukingen av det som kan vise seg å være verdens eldste mumie.

Om informasjonen om funnet stemmer, så er funnet uvurderlig, mener han.

– Det er helt unikt for denne tiden at man ble mumifisert slikt. Det var bare de kongelige som ble det.

I tillegg er metoden usedvanlig for perioden, 2200 år før vår tidsregning. Vanligvis ble mumier tørket i sanden. Mens denne mumien skal være mumifisert gjennom en mer kunstig teknikk som inkluderer salting over en lengere tid.

Likt av kongen

Kekashepes, som ble mumifisert, var nok en del av det høyere sjiktet i det gamle egyptiske samfunnet. Selve navnet har en spesiell betydning:

– Kekashepes betyr lederen over de som er høytstående, sier Steiner.

Han forklarer videre at du må nok ha vært godt likt av kongen for å bli begravd i Saqqara-nekropolis.

Mumien ble funnet i en stor rektangulær kalksteinsarkofag. Om Kekashepes er heldekket med gullflak, så er det også spesielt. For ikke å nevne at sarkofagen veide 45 tonn.

For egyptologen er det derfor nok en spennende sesong å følge med på feltarbeidet i Egypt.

INNBLIKK: Det arkelogosike funnet gir et unikt innblikk i livet for over 4000 år tilbake i tid. Foto: KHALED DESOUKI/AFP

De gamle forbannelser

Det har vært en del skriverier i populærkulturen om forbannelser og død som følge av egyptisk gravkammer. Men Steiner kan berolige om at det hører bare til myten.

– Hva har mytene om forbannelse å si for Egypt arkeologien?

– Det ligger ingenting i det selvfølgelig. Forbannelsene er en slags moderne myte. Selvfølgelig kan det finnes besvergelser som sier at man ikke skal gå inn i graven. Det er bare gamle «magiske» tekster som blir knyttet til populærkultur i dag hvor man ser at disse mysteriene finnes, forklarer han.

Derimot pleier arkeologene å lufte gravkamrene før man går inn. Det er ikke den beste luften etter 4000 år.