Mulig prøveløslatelse skal opp for høring

Jon Venables, som drepte James Bulger (2) da han bare var 10 år gammel, har begjært seg prøveløslatt. Den mulige prøveløslatelsen vil vær oppe til høring i midten av november.

Venables drepte toåringen sammen med kameraten sin i Liverpool 1993. Da drapsmennene fylte 18 år, ble de løslatt. I dag er mennene 40 år gamle og lever under ny identitet.



Etter å ha vært i besittelse av barnepornografi hjemme hos seg selv, har Venables senere blitt dømt til nye soninger - først i 2010 og på nytt i 2017.

Nå skal drapsmannens mulighet for en eventuell ny prøveløslatelse komme opp for høring. Under høringen vil panelet fokusere på drapet som skjedde i 1993, og ut i fra dette vurdere om Venables kan bevise å ha endret atferd.

– Høringer om prøveløslatelse skal forsøke å finne ut av hvilken risiko en innsatt kan utgjøre for offentligheten dersom vedkommende løslates, sier en talsperson for panelet overfor Sky News.

DREPTE JAMES BULGER: Jon Venables og Robert Thompson drepte to år gamle James Bulger i 1993. Foto: PA

Psykologer, vitner, psykiatere og fengselsbetjenter vil sammen med panelet vurdere Venables sin atferd og eventuelle risiko for offentligheten.

Bortført under handletur

Det var på ettermiddagen 12. februar 1993 mens mor og sønn var på handletur på kjøpesenteret Bootle Strand i Liverpool at det plutselig gikk galt.

I løpet av handleturen mistet mor oppmerksomheten over sønnen sin. Hun skulle handle kjøtt inne på det lille kjøpesenteret, og da hun var ferdig, var sønnen sporløst forsvunnet.

MISTET SØNNEN: Mor og sønn var på handletur da James Bulger plutselig var ute av syne Foto: AP/AFP Photo/Paul Ellis

Jon Venables og hans makker, da 10 år gamle Robert Thompson, hadde tatt med seg Bulger uten at mor fikk det med seg.

Guttene tok så med seg Bulger til et avsidesliggende sted i byen, hvor de torturerte og drepte den lille gutten.

Funnet død ved jernbane



Politi, familie og frivillige lette etter den lille gutten i flere timer etter at han ble meldt savnet.

FILMET BORTFØRINGEN: Overvåkingsvideo fra kjøpesenteret avslørte at toåringen (innfelt) ble bortført av to unge gutter . Foto: Planet Photos

Alle overvåkningskameraer på kjøpesenteret ble gjennomgått. Plutselig fant politiet et opptak som viste den vesle gutten sammen med to eldre gutter.

Bilder fra overvåkningskameraet viste at den en ene gutten holdt toåringens hånd, og at de forlot kjøpesenteret. Under en pressekonferanse oppfordret politiet de to guttene til å melde seg, men uten hell.

Etter to dager ble Bulger funnet, og familien opplevde sitt verste mareritt.

Toåringen lik ble funnet ved en jernbanelinje. Der hadde han blitt torturert og drept av de 10 år gamle guttene.

Guttene ble pågrepet samme måned. Etter gjentatte forsøk på å fraskrive seg ansvaret for det brutale drapet, knakk Thompson sammen og la kortene på bordet.

Kompisen, Jon Venables, nektet for å være medskyldig, men like etter var begge guttene siktet for bortføring og drap på James Bulger.

Toåringen skal ha vært et tilfeldig offer.



Muligheten for prøveløslatelse skal opp for høring fra 14-15. november og vil skje bak lukkede dører.