Mottar siste hilsener og grufulle videoer

Mads Gilberts telefon har ringt i ett sett siden eskaleringen lørdag.

Den erfarne anestesilegen og feltarbeideren mottar desperate meldinger, siste hilsener og grufulle videoer fra kollegaer og venner i Gaza.

– I dag fikk jeg en video som viser hvordan barn og kvinner er drept mens de forsøkte å flykte sørover i Gaza. De fulgte okkupanten Israels ordre, men ble likevel drept, sier Gilbert.

NØD: Gilbert får fortvilte meldinger fra venner i Gaza, om hvordan også barn blir skadet og drept mens de forsøker å flykte. Foto: Anas Baba / AFP

Sammen med sin familie, fulgte kirurgen som sendte videoen samme rute som de drepte hadde gjort.

– Han er en dyktig kirurg, og en jeg har jobbet med i flere år i Gaza. Nå vet jeg ikke om han eller familien lever, sier en fortvilet Gilbert og gjengir svaret han sendte sin kollega:



– Kjære venn. Takk for videoen. Jeg skjønner du er på flukt, og håper du, konen din og deres fire barn overlever.

GAZA: Mads Gilbert forsøker nå å ta seg inn i Gaza. Her fra oppdrag i 2014. Foto: Mohammed Abed / AFP

– De drepes i mørket

Mads Gilbert legger ikke skjul på at det gjør sterkt inntrykk å få slike meldinger.

Fra hotellrommet i Kairo, vokser frustrasjonen og fortvilelsen over at han ikke selv er i Gaza.

– Erik Fosse og jeg jobber på som bare faen for å komme oss inn i Gaza. Det er ingen som kommer inn nå, men vi har god støtte fra den norske ambassaden og har fått klarering fra egyptisk side.



Gilbert mener det nå er særs viktig at internasjonale aktører slipper til i Gaza. Selv er han og Fosse tilknyttet NORWAC (Norwegian Aid Committee)

– Israel har slått av internett i Gaza nå. Meldingen jeg fikk i dag, slapp nok gjennom rett før det. Palestinere drepes nå i mørket. Vi kan ikke la dem stå ensomme igjen mot Israels terror, sier Gilbert.

Raser mot Vesten

Mads Gilbert understreker igjen alvorligheten av at Israel opprettholder både militære angrep og totalblokaden med kutt av tilførsel på vann, mat, drivstoff elektrisitet og medisiner.

– Flere jurister har allerede vist til at dette er folkerettslige straffbare handlinger som oppfyller kriteriene for folkemord. Vi er nå vitne til et folkemord.

Samtidig retter Gilbert kritikk mot det han mener er klar passivitet fra Vesten. Han lar seg ikke imponere av hvordan Israel, USA og Egypt har blitt enige om å åpne grenseovergangen til Rafah, for utenlandske statsborgere som vil evakuere Gaza.

– Det må åpnes humanitære korridorer ut fra Gaza for alle. Ikke bare utlendinger. Det haster også med korridorer inn til Gaza, slik at vann, mat, drivstoff og medisinske forsyninger kan slippe fram til det palestinske sivilsamfunnet, konstaterer Gilbert.

NØDHJELP: – Kapasiteten er fullstendig overbelastet på sykehusene i Gaza, som nå mange må evakueres fra. Stadig flere pasienter er også barn, sier Gilbert. Foto: Anas Baba / AFP

– Den internasjonale straffedomstolen vil reagere

Menneskerettsjurist Hanne Sophie Greve tar i likhet med Mads Gilbert klar avstand fra alle angrep på sivile.

Hun er klinkende klar på at terrorhandlinger fra Hamas ikke kan besvares med terror, og reagerer på hvordan sivilbefolkningen i Gaza nå lider under militære angrep og totalblokade.

– Jeg er ikke så opptatt av hvilket juridisk begrep man bruker, men med tid og mer dokumentasjon kan både folkemord og forbrytelser mot menneskeheten bli aktuelle, sier Greve.



Hanne Sophie Greve understreker at hun vil være forsiktig med å forutsi både begrep og reaksjoner, men er sikker på en ting:



– Det som er klart, er at det som skjer nå blir en forferdelig rekke brudd på internasjonal rett og en uakseptabel menneskelig lidelse. Jeg er ikke i tvil om at man vil få en reaksjon fra Den internasjonale straffedomstolen.

EKSPERT: Hanne Sophie Greve har jobbet med krigsforbrytelser i en årrekke, og er blant Norges fremste menneskerettsjurister. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Frykter USA vil blokkere

Den erfarne menneskerettsjuristen peker likevel på to store utfordringer:

Israel er ikke medlem av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og Palestina er ikke internasjonalt anerkjent som et eget land.

– Det finnes det en løsning på. Jeg tror det vil bli bedt om et spesialtribunal og mandat, slik det ble gjort for Rwanda og Jugoslavia, poengterer Greve og tilføyer:

– Jeg frykter likevel for at USA, som en klar alliert av Israel, vil blokkere Sikkerhetsrådet i å vedta et slikt mandat. Men FNs generalforsamling kan stemme det fram. Jeg tror også at mandatet til ICC vil bli utvidet.

ALLIERT: USA er en av Israels nærmeste allierte. Det kan by på problemer for et mulig krigsoppgjør mot Israel, mener Greve. Her fra Blinkens besøk til Israel denne uken. Foto: Jacquelyn Martin / Reuters

Kan havne på samme liste som Putin

På vegne av FN deltok Hanne Sophie Greve selv i det internasjonale rettsoppgjøret mot det tidligere Jugoslavia.

Ett rettsoppgjør som først ble møtt med stor skepsis.

– Den gang ble jeg i norske medier fremstilt som en naiv superidiot som trodde på at det noen gang ville komme til å bli et rettsoppgjør mot denne type forbrytelser. Det ble det, minner Greve om.

– Verdenssamfunnet kan heller ikke denne gang finne seg i at noen ledere spontant skal opptre på en måte som knuser medmennesker, tilføyer Greve og viser til hvordan ICC nylig viste handlekraft med arrestordren av president Vladimir Putin.

– Som Israels statsminister, kan Benjamin Netanyahu også ende opp på ICCs liste over internasjonalt ettersøkte?

– Den som gir ordre vel vitende om at det kan lede til krigsforbrytelser, slik Netanyahu har gjort, har ansvar og kan måtte bli stilt til ansvar. Det håper jeg at det internasjonale samfunnet vil gjøre, erklærer Hanne Sophie Greve.



ANSVAR: Greve peker på at Benjamin Netanyahu bærer et klart ansvar. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

– Vi må ikke snu ryggen til

– FN har vist til hvordan stadig flere sivile rammes av væpnede konflikter i verden. Som en person som har viet store deler av livet til å stille krigsforbrytere til ansvar i håp om å sikre fred og trygghet, hva tenker du om den geopolitiske situasjonen i dag?

– Det jeg og andre har gjort er steg i riktig retning. Det er ikke nok, men en begynnelse som må fortsette. Det finnes virkemidler som vi nå må bruke både i krigen mellom Hamas og Israel, og Russlands krig mot Ukraina, sier menneskerettsjurist Greve og legger ettertrykkelig til:

– Jeg sier som Charles Dickens; Problemet er ikke at det finnes håpløse elementer rundt forbi, men at gode krefter snur ryggen til. Nå må vi ikke snu ryggen til.