– Motivet til Putin står sterkest

Tom Røseth mener det har vært pinlig for president Vladimir Putin at Jevgenij Prigozjin har kunnet leve fritt, etter forsøket på opprør tidligere i sommer.

Wagner-gruppen bekrefter at deres sjef Jevgenij Prigozjin er blant de døde etter en flystyrt nord for den russiske hovedstaden Moskva.

I sommer gikk Wagner-sjefen til opprør mot det russiske militæret. Han og militærgruppen marsjerte fra Ukraina mot Moskva med mål om å styrte forsvarsledelsen til Russland.

Opprøret ble avblåst da Prigozjin inngikk en avtale med Putin, som inkluderte at han måtte dra i eksil i Belarus.

– Pinlig

Nå, to måneder senere, skal han altså være død i en flystyrt nær Moskva.

– Dette oppgjøret tidligere i sommer, det var en genuin trussel der og da. Det at Jevgenij Prigozjin har fått bevege seg relativt fritt i ettertid, har nok vært pinlig for Putin, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, til TV 2.

WAGNER-SJEF: Prigozjin var angivelig i Afrika så sent som denne uken. Foto: PMC WAGNER

Han sier saken nå vil etterforskes, og at konklusjonen nok vil bli at det var en teknisk feil ved flyet.

– Hvor sikre kan vi være på at Putin står bak?

– Vi må ha et forbehold. Samtidig er denne flytypen svært sikker, og har ikke hatt ulykker på 20 år, så det er lite sannsynlig med en teknisk svikt. Og så er det jo motivet til Putin som står sterkest, sier han.

– Hva risikerer Putin med noe sånt?

– Han risikerer ikke så mye. Dette befester hans autoritære situasjon, iallfall midlertidig. I Russland er det nok stor misnøye med forsvarsledelsen, sier han.

Da Putin talte til Brics-toppmøtet torsdag, var han taus om ulykken. Se hva han sa her:

Han mener det også kan vise russerne hva som skjer med de som ikke gjør som lederen ønsker.

– Dette er bare enda et bevis på det vi har visst lenge – konsekvensene er store for dem som er i opposisjon til Putin og hans regime, sier Tom Røseth, førsteamanuensis og hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, til TV 2.

VISTE SEG: Vladimir Putin viste seg under en seremoni i Kursk onsdag, samme dag som ulykken. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / AFP / NTB

– Styres av KGB-agent

Inna Sangadzhieva er avdelingsleder ved Den norske Helsingforskomité.

Hun er også overbevist om at det er Putin som står bak.

– Dette forteller oss, igjen, at Russland styres av en KGB-agent, sier hun.

Hun er heller ikke spesielt overrasket over det som har skjedd.

– Putin bruker spesialoperasjoner til å styre landet. Dette var ikke overraskende, det var bare et spørsmål om tid før Prigozjin skulle tas, sier hun.

Slutten for Wagner

Røseth mener det som nå har skjedd, vil bety slutten for Wagner-gruppen.

– Den er nok etter all sannsynlighet marginalisert. De to markante lederskikkelsene er nå borte, nestlederen var også på flyet. Moskva har over tid forsøkt å så splittelse i Wagner-gruppen, og har fått inn andre private selskaper som en erstatning. Vi ser nok slutten på gruppen her nå, mener han.

Han tror at selv om en etterforskning av ulykken trolig vil konkludere med teknisk svikt, så vil spekulasjonene i Russland fortsette.

Og Sangadzhieva tror det vil by på problemer for Putin framover.

Vanskelig valg

Det er planlagt Russisk presidentvalg i mars neste år. Sandzhieva tror Putin har en stor jobb foran seg fram mot dette.

– Putin har en grunnleggende utfordring – krigen skulle hjelpe ham å samle folket, men krigen går ikke som planlagt. At Prigozjin er død, løser ikke det problemet for ham, sier hun.

Hun mener det vi har sett det siste døgnet viser noe av grunnproblemet i Russland.

– Det gjenspeiler flere problemer – både de store militære konfliktene de har og de interne konfliktene som er i maktapparatet. Disse blir neppe borte med det første, sier hun.