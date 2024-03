Møter i rettshøring om hemmelige dokumenter

Donald Trump skal torsdag møte i retten der en føderal dommer skal vurdere å avvise rettsforfølgelsen av Trump for å ha oppbevart klassifiserte dokumenter hjemme hos seg selv i Mar-a-Lago etter at hans presidentperiode var over.

13.45 norsk tid er det ventet at Trump ankommer retten i Florida. Klokken 15 starter selve høringen.



Trump er tiltalt for brudd på 40 punkter, blant annet i spionasjeloven, for å ha tatt med seg 102 hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus.

BESLAG: Store mengder dokumenter ble lagret på badet og i dusjen hjemme hos Trump på Mar-a-lago i Florida. Foto: Justice Department via AP

Han anklages for å med vitende vilje lot være å returnere dem på forespørsel fra Nasjonalarkivet, skriver AP. Eske på eske med dokumenter ble funnet da FBI ransaket boligen hans i Florida.

Mange av dokumentene inneholder svært sensitiv informasjon om USAs atomvåpenprogram og potensielle innenriksrelaterte sårbarheter.

Private eller offentlige papirer?

Trump og hans advokat-team heder at den tidligere presidenten hadde rett til å beholde de sensitive papirene da han forlot Det hvite hus og dro til Florida. De mener dokumentene var personlige.

Spesialrådgiver Jack Smith og hans team hevder imidlertid at dokumentene tilhører presidentembetet, og at Trump ikke personlig har rett til å oppbevare klassifiserte og topphemmelige dokumenter.



SPESIALRÅDGIVER: Jack Smith fører dokument-saken mot Trump. Foto: J. Scott Applewhite

Sentralt i saken er loven kalt «Presidential Records Act» fra 1978. Den sier at presidenter må overføre dokumenter de sitter på til myndighetene for arkivering før de trer av fra embetet.

Den sier også at presidenter kan beholde personlige dokumenter inkludert dagbøker og notater som er av privat karakter.

Trump mener loven ga ham rett til å definere dokumentene som private før han gikk av som president.

Det er spesialrådgiveren og aktoratet sterkt uenig i.

De hevder at Presidential Records Act ikke fritar Trump fra straffeloven eller gir ham rett til å egenhendig avklassifisere dokumenter. Den skjermer heller ikke tidligere presidenter for etterforsking, skriver nyhetsbyrået AP.

Kan avvise saken

Høringen er den andre denne måneden i denne saken. Trump har allerede bedt om en utsettelse og hevder at han ikke han kan få en rettferdig rettssak om saken i år.

Det er ikke kjent når dommer Aileen Cannons vil være klar med en beslutning



Dommer Aileen M. Cannon ble i sin tid utnevnt som dommer av Trump. Her er hun under Senatshøringen før utnevnelsen i 2020. Foto: U.S. Senate via AP

Beslutning vil avgjøre om saken fortsetter i rettssystemet, eller om den forkastes før den i det hele tatt har nådd en jury.

Trump, en personlig rådgiver og en forvalter ved eiendommen Mar-A-Lago er tiltalt i saken. Alle har erklært seg ikke skyldige.



Ekspresident Donald Trump har sikret seg det nok delegater til å bli presidentkandidat i høst. Det samme har president Joe Biden, og det er dermed duket for omkamp fra 2020.



Samtidig må Trump forholde seg til fire straffesaker og flere sivile rettssaker mot ham.