Møte i Sikkerhetsrådet om Kakhovka-demningen: – En terrorhandling

USAs viseambassadør til FN sa natt til onsdag norsk tid at det er uklart hvem som har skylden for demningskollapsen i Sør-Ukraina.

Hva som forårsaket kollapsen natt til tirsdag, er ennå ikke fastslått. Store områder i Kherson fylke er oversvømt, og rundt 17.000 mennesker er evakuert.

Ukraina og Russland anklager hverandre for å stå bak ødeleggelsene.

– Masseødeleggelse

I det hasteinnkalte møtet i FNs sikkerhetsråd sent tirsdag kveld drøftet rådsmedlemmene situasjonen rundt den ødelagte Kakhovka-demningen i Sør-Ukraina.



Ukrainas ambassadør til FN, Sergij Kyslytsya, under møtet i FNs sikkerhetsråd. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB

– Min delegasjon la inn et ønske om dette hastemøtet i Sikkerhetsrådet, etter at Putins regime har detonert en bombe med masseødeleggelse av miljøet, som har ført til den største menneskeskapte katastrofen i Europa, sier Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsya til Sikkerhetsrådet tirsdag kveld.

Den ukrainske delegaten legger ikke skjul på at de mener Russland står bak ugjerningen i Kherson.

– Dette er en terrorhandling mot kritisk ukrainsk infrastruktur, som har et mål om å føre til flest mulige sivile dødsfall og skape så mye ødeleggelser som mulig.

– Godt planlagt

Bakgrunnen for angrepet er, ifølge Kyslytsya, at russiske myndigheter innser at de okkuperte områdene i Ukraina ikke tilhører Russland og at de ikke klarer å holde på områdene lenger.



– Propaganda vist på russisk TV i utenrikssaker, indikerer at dette var godt planlagt på forhånd.



Kyslytsya refererer til et brev fra Vladimir Putin som skal ha sirkulert allerede i oktober i fjor, som han mener er ett av elementene i Russlands strategi.



– De russiske uttalelsene i dag har derfor vært forutsigbare og svikefulle. Vi har observert de samme teknikkene, med å skylde på offeret for sine egne kriminelle handlinger.

Den ukrainske delegaten hevder at Russland desperat benekter krigsforbrytelser begått både i Mariupol, Butsja, Izium, og Zaporizjzja, og sier det derfor er liten sjanse for at de derfor vil innrømme dagens angrep på demningen.