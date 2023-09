Moren uttaler seg: – Lever ikke i den virkelige verden

Lørdag ble terrorsiktede Daniel Khalife (21) pågrepet i London, rundt åtte kilometer fra fengselet han rømte fra tre døgn tidligere.

Han ble av politiet beskrevet som en ressurssterk mann som ikke var til fare for allmennheten, men de rådet likevel publikum til å ikke oppsøke ham.

Nå har moren hans uttalt seg for første gang, til avisen The Times.

Fascinert av militæret

Farmaz Khalife forteller at sønnen alltid har vært fascinert av britiske «Special Air Service», og hatt ambisjoner om å være med i hæren.

Han reiste i militæret allerede som 16-åring, og moren beskriver miljøet som strengt, men mener sønnen hadde det bra.

De to skal imidlertid ha hatt mindre kontakt etter at Daniel Khalife fylte 18 år.

RØMTE: Daniel Khalife rømte fra dette fengselet i Wandsworth i London. Foto: Lucy North / Pa Photos / NTB

Moren sier hun sist så sønnen rundt juletider, da hun var på vei hjem fra et besøk hos datteren. Hun så ham da stående på et busstopp med en koffert.

– Jeg klemte ham, men han var flau. Jeg tok et bilde av ham. Jeg hadde ikke sett ham på et år, sier hun.

Hun sier hun var bekymret for ham på dette tidspunktet.

– Det er en fantasi

I mai ble Khalife dimittert fra militæret, og pågrepet for brudd på terrorparagrafen.

Siden har han vært varetektsfengslet i Wandsworth fengsel, som er et kategori B-fengsel. Det er trinnet under et høysikkerhetsfengsel.



Moren sier hun fikk et panikkanfall da hun på onsdag fikk vite at sønnen var savnet fra fengselet, og først fryktet at han hadde tatt livet sitt.



Flukten varte i tre dager, før Khalife ble pågrepet av en sivilkledd antiterroroffiser lørdag.

PÅGREPET HER: Daniel Khalife be pågrepet langs en tursti i London. Han hadde med seg en sykkel og en bag. Foto: Lucy North / Pa Photos / NTB

– Da han ble arrestert, lo han og blunket. Det er ikke normalt. Jeg føler meg hjelpeløs. Dette er ikke virkelighet, det er en fantasi. Han tenker ikke som en normal person, sier moren.

Hun mener han «ikke lever i den virkelige verden».

Da Khalife ble arrestert, hadde han fått tak i en bag med kontanter og en mobiltelefon. Han hadde også en sykkel.

Festet seg under lastebil

Khalife er siktet for å ha plantet falske bomber på en militærbase. Han skal også ha samlet sensitiv informasjon som en fiende kunne ha stor nytte av.

21-åringen har selv benektet anklagene, men har vært varetektsfengslet i Sør-London i påvente av rettssaken som skulle starte i november.

Politiet mener at Khalife rømte fra fengselet ved å feste seg til undersiden av en lastebil ved hjelp av sengetøy. Bilen hadde levert matvarer til kjøkkenet i fengselet, hvor han jobbet.