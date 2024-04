Moren måtte bære sin døende sønn ut av sykehuset

Shifa-sykehuset, det største og viktigste sykehuset på Gazastripen, er nærmest jevnet med jorden etter en to uker lang israelsk militæroperasjon.

Selv om sykehuset ikke har vært fullt operativt siden november, var det mange kritisk syke pasienter der. Blant dem var ni år gamle Karam Qadadah som trengte livsviktig behandling for hepatitt.

SYK: Karam Qadadah fikk leverbetennelse forårsaket av et hepatittvirus. Her viser moren et bilde av ham før han ble syk. Foto: Reuters TV

Nektet å forlate sønnen

Gutten var for syk til å flykte sørover på Gazastripen sammen med sin far og resten av familien. Moren ble igjen for å være med sønnen på det som i fredstid har vært et svært velfungerende sykehus.

Moren sitter gråtende ved sengen med den livløse kroppen. Hun forteller om angrepet på sykehuset, og den desperate flukten med sin døende sønn.



– Plutselig stengte dørene seg, og de begynte å skyte. Legene og sykepleierne skrek og sa at israelske soldater beleiret oss. De begynte å skyte for å få tak i Hamas, men hvor er Hamas? Det var bare syke barn, leger og sykepleiere der, sier Umm Karam til Reuters.

– Alle avdelinger fikk melding om å komme til resepsjonen. De tok flyktningene i grupper på 40 og fraktet dem ut over fire dager.

– Den femte dagen sa de at de ville evakuere familiene til pasientene. De sa at jeg skulle forlate sønnen min. Jeg nektet. Jeg ble, sier hun.

SORG: Moren til Karam har vært ved hans side hele tiden. Han døde samme dag som han ankom sykehuset i Beit Lahiya. Foto: OSAMA ABU RABEE / Reuters / NTB

Hun forteller at barn med amputerte lemmer ble forlatt på sykehuset. De som ikke kunne gå, lå hjelpeløse tilbake.

Bar sønnen på ryggen

– På den sjuende dagen kom legen og sa at jeg risikerte både mitt eget og sønnen min sitt liv ved å bli. Han sa at jeg burde gå ut og si at jeg ville ta gutten min med meg. Jeg satte Karam i en rullestol, men han falt ut så fort soldatene begynte å skyte. Jeg tok ham i stedet over skulderen og trillet stolen foran meg.

Det var 25. mars. Det var kaos på stedet. En mengde mennesker forsøkte å komme seg ut, og rundt dem ble det skutt.

– Vi kom oss ut, men da vi var ute på veien, begynte de å skyte igjen, og de ropte at dette ikke var en trygg sone. De sa vi skulle gå til høyre, men da vi gjorde det, ropte de igjen at det ikke var trygt. Vi sto midt oppi alt og visste ikke hva vi skulle gjøre, sier hun.

Til slutt kom mor og sønn seg til Adwan Sykehus i Beit Lahiya åtte kilometer unna. Helsetilstanden til Karam var svært dårlig.

Samme dag døde den ni år gamle gutten.

Lenger sør på Gazastripen vet ikke faren at han har mistet sønnen sin.

– Han fikk ikke sjansen til å si farvel. Han vet ingenting. Han visste bare at gutten var syk, sier moren gråtende.

21 pasienter døde

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser at minst 21 pasienter døde under beleiringen av Shifa-sykehuset. Pasienter ble stuet sammen i administrative avdelinger uten klinisk utstyr, mat eller vann.

– Å ødelegge Al Shifa-sykehuset er å rive hjertet ut av helsevesenet på Gaza. Dette var et digert sykehus med 750 senger, 25 operasjonssaler, 30 intensiv-rom, sier talsperson for WHO, Margaret Harris, på en pressekonferanse.

FØR OG ETTER: Satellittbilder viser omfanget av ødeleggelsene i området rundt Shifa-sykehuset. Selve sykehuset ligger midt i bildet. Det første bildet er fra 1. juni 2022. Det siste bildet er fra 1. april 2024. Maxar Technologies via AP

Organisasjonen krever, i likhet med FN, en umiddelbar våpenhvile.

– Det skulle skjedd for flere måneder siden, det må skje nå, sier Harris.

Den israelske hæren (IDF) har begrunnet angrepet med at de målrettet gikk etter Hamas-soldater som de hevder gjemte seg på sykehuset blant sårbare sivile. De hevder at de drepte tre Hamas-offiserer, og at de pågrep hundrevis av Hamas-krigere inne på Shifa-sykehuset.

Ansatte på sykehuset benekter dette, og sier at de eneste israelske styrker har drept og pågrepet, er sivile.

Beleiringen var over 1. april, og IDF trakk seg ut.