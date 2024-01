Moren ble drept – nå er 18-åringen «pappa» for sine fire søsken

FRA SØNN OG BROR TIL FORSØRGER: 18-åringen Vyacheslav fra Ukraina må forsørge sine fire yngre søsken etter at moren deres ble drept av en russisk granat. Foto: «Children of Ukraine» / TV 2 Play

Ukrainske Vyacheslav (18) var ute med sin mor Marina (37) for å handle mat, tirsdag 15. mars 2022.

De hadde ligget i skjul siden de russiske styrkene invaderte Ukraina noen uker tidligere – få kilometer fra familiehuset i Øst-Ukraina – men på denne marsdagen måtte alenemoren og eldstesønnen ut for å hamstre mat til de fire yngste i familien: Daniel, Timur, Nikusya og Olivia.

MOR OG SØNN: Marina og sønnen Vyacheslav før krigen startet. Foto: «Children of Ukraine» / TV 2 Play

På vei til butikken ble de møtt av et russisk angrep. En granat eksploderte like ved dem.

– Jeg opplevde et voldsomt slag. Øynene mine var helt mørke, og det pep i ørene mine. Det var som å være i et vakuum. Som om noen la et lokk over meg. Alt gikk så sakte, sier Vyacheslav i dokumentarfilmen «Children of Ukraine», som følger en rekke barn og unge i det krigsherjede landet.



Moren døde momentant.

– Hun var bare én meter unna meg. Hun falt ned i bakken. Sånn var det. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke ble truffet, sier 18-åringen mens han kjemper mot tårene.

– Så tenkte jeg: «Hvorfor hun, og ikke jeg?»



DREPT: Den 37 år gamle alenemoren Marina ble drept av en granat da hun var ute for å handle mat med eldstesønnen. Foto: «Children of Ukraine» / TV 2 Play

Flyktet dagen etter

Da han kom hjem – dekket av blod – var hans fire søsken helt stille.



– Jeg sa ikke noe til barna. Jeg var full av blod, så de forsto det selv. Jeg gikk ut for å handle med mamma, men kom hjem uten henne.

Det var lillesøsteren Nikusya som brøt stillheten.

– Hun stilte ett spørsmål: «Var det mulig å redde henne?». Det var alt. De forsto alt sammen.

Det var ingen tid til å sørge. Vyacheslav gikk rett inn i foreldrerollen og tok en sjefsavgjørelse om at de måtte rømme vestover i Ukraina.

Dagen etter at moren ble drept, la de ut på en dramatisk flukt i bil til Drohobych i fylket Lviv Oblast.

– Vi ble beskutt på veien ut, men moren vår må ha voktet over oss fra oven. Jeg var sikker på at vi skulle komme oss ut, men jeg var samtidig redd for at vi skulle komme bort fra hverandre, og at jeg ikke klarte å redde søsknene mine, sier Vyacheslav.

Prøver å gi søsknene en normal oppvekst

Vyacheslav bor nå i en hybel i byen Lviv med sine søsken. Han har meldt dem inn til skolegang, og han tar dem ofte med til det lokale barnehjemmet hvor de får leke med andre barn – mange i samme situasjon som dem selv.

LEKER PÅ BARNEHJEM: Vyacheslav tar med søsknene jevnlig til et barnehjem hvor de får leke med andre barn. Foto: «Children of Ukraine» / TV 2 Play

Livet til Vyacheslav har forandret seg til det ugjenkjennelige etter Russlands invasjon. Han gikk fra å være en ivrig teaterspire som elsket å være med venner, til å bli fulltidsforsørger for fire barn.

– Jeg var en sånn type som alltid var ute med folk. Hvis det var en fest, var jeg til stede. Jeg elsket skuespill og å opptre, og jeg var flink til det.



Nå jobber han. Og hver dag lager han middag til familien. Han vil at søsknene skal få en normal oppvekst, så langt det lar seg gjøre.

Ber til moren om tilgivelse

Vyacheslav har ikke noe ønske om å flytte tilbake til stedet han vokste opp når krigen tar slutt.

Men han har én grunn til å besøke hjemstedet igjen:

– Kun for å begrave mamma. Vennene mine som bor der, gravde en liten grav. Hun er begravd i et krater etter en eksplosjon. En dag skal jeg skaffe henne den fineste gravstenen. Jeg må bare vente litt, sier han med tårer i øynene, før han legger til:

– Jeg ber til henne om å tilgi meg for at jeg ikke kan gjøre det ennå.

FAMILIEMIDDAG: Vyacheslav lager middag til søsknene hver eneste dag, og gjør alt i sin makt for at de skal få en normal oppvekst. Foto: «Children of Ukraine» / TV 2 Play

Dokumentarfilmen «Children of Ukraine» er tilgjengelig på TV 2 Play.