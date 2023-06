Mor til drapsmann: – Min sønn er et monster

Giulia Tramontano (29) var gravid i syvende måned, men ble drept av kjæresten etter at hun oppdaget at han var utro. Han skal ha forsøkt å brenne liket hennes to ganger, først i badekaret og så utendørs.

Alessandro Impagnatiello er nå arrestert etter å ha knivstukket og drept sin gravide kjæreste og samboer, Giulia Tramontano, lørdag 27. mai.

Fire dager etter drapet sendte han meldinger til mobiltelefonen hennes, for å fremstille seg som en bekymret kjæreste.

– Jeg har journalister som trakasserer meg hjemme, vær så snill, det er umulig å leve som dette, skrev han til Tramontano.

HJEMMET: Her ble Giulia Tramontano drept av sin egen samboer. Foto: Maurizio Maule

Timer etter at meldingen ble sendt ble han arrestert, og tilsto å ha drept henne og forlatt liket.

Liket hadde han forsøkt å brenne i både badekaret og utendørs.

I dagene før drapet skal Impagnatiello ha søkt på virkningen av rottegift på mennesker. Etterforskere skal ha beslaglagt dette i hjemmet deres.

Spilte en desperat kjæreste

Ved flere anledninger skal han ha sendt meldinger til henne for skjule at han hadde noe med saken å gjøre. I meldingene fremstår han som en bekymret kjæreste.

Mens han er på jobb som bartender, og hun allerede er død i garasjen sender han: «Hvor er du?».

Han starter igjen med meldinger morgenen etter, blant annet om at han skal spise frokost.

To timer senere begynner han igjen: «Hei er du fortsatt i senga?». «Ring meg takk.»

BUSKER: Politiet skal ha funnet liket her blant grønne busker. Foto: Maurizio Maule

Meldingene gjenopptas på ettermiddagen, her bruker han store bokstaver: «BABY WHERE ARE YOU!!!» og «Vi er alle bekymret!!!!»

Mandag morgen, når han allerede har meldt om forsvinningen av kjæresten, og etterforskningen har startet: «Hei...».

Senere på dagen fortsetter han med en mengde meldinger: «Jeg vet at jeg ikke har vært en ideell kjæreste de siste månedene. Jeg respekterte deg ikke».

Videre skriver han blant annet: «Bare fortell oss at du er ok».

Til slutt, den siste meldingen fra onsdag morgen der han klager over tilstedeværelsen av journalister hjemme.

Kranglet over tekstmeldinger

Dagene før drapet hadde paret diskusjoner over appen WhatsApp.

I den gravide kjærestens meldinger er det tydelig at hun ønsker å komme seg ut av forholdet. Hun gjentar at hun ikke er lykkelig og at forholdet nærmet seg slutten.



MINNES AV FOTBALLSUPPORTERE: Tilskuere holder et banner med «RIP Giulia» som hyller Giulia Tramontano under en kamp mellom Napoli og Sampdoria 4. juni. Foto: TIZIANA FABI/AFP

«Godta avgjørelsen min og la oss avslutte diskusjonen . Jeg vil ikke ha flere diskusjoner, frustrasjoner, angst og kontinuerlig sinne, la meg være i fred. Jeg er ikke fornøyd, og jeg vil gjerne finne min sinnsro. Nok», skrev hun.

«Og vil du finne ro ved å ha meg bort?», svarer han.



Hun skal ha svart med at hun ikke stolte på han, og kom aldri til å gjøre det.

Hadde to forhold

Impagnetiello hadde også et forhold til en kvinnelig kollega bak ryggen til den gravide kjæresten sin.



De to kvinnene hadde funnet ut av hvem hverandre var og bestemte seg for å møtes.

Mens de to kvinnene møttes, søkte Impagnetiello på nettet for å finne ut hvordan man fjerner brente flekker fra badekaret. Dette ble for etterforskerne et tegn på at han hadde bestemt seg for å ta livet av samboeren.



POSTKASSEN: En rose er plassert i postkassen til paret. Foto: Maurizio Maule

Den gravide kjæresten møtte den 23 år gamle jenta som Impagnetiello hadde vært sammen med i litt over ett år.

Han hadde fortalt henne at forholdet til Giulia Tramontano nå var over, han hadde også sverget til henne at hun var gal, led av bipolar lidelse og hadde forsøkt å ta livet av seg.

I januar hadde 23-åringen blitt gravid. Da hadde hun og Alessandro avtalt å ta abort i begynnelsen av februar.

Mens Giulia Tramontano var i sin syvende måned av svangerskapet og hadde bestemt at babyen skulle hete Thiago.



– Alessandro er et monster

Alessandro Impagnatiellos mor, Sabrina Paulis, er rystet over sønnens handling.

I forbindelse med drapet sa hun til «La vita in Directe»:

– Alessandro er et monster. Jeg beklager som mor, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg ber om tilgivelse for å ha et slikt barn, tilgivelse til hele familien, skal hun ha sagt.



Tramontano skal ha sendt melding til svigermoren om hva som hadde skjedd mellom sønnen og hans elskerinne. Da hadde svigermoren tilbudt henne å sove over for å forhindre at hun ble hos sønnen.

GRAVID: 29-åringen som var gravid i syvende måned hadde et nært forhold med moren til drapsmannen. Foto: Maurizio Maule

Tramontano skal ha takket for tilbudet, men sagt at hun ikke trengte det, og sagt at kjærestens oppførsel var forventet.

Impagnatielos mor sier at hun har kjent svigerdatteren i minst to år.

– Vi etablerte umiddelbart et utmerket forhold, sier hans mor.

Svigermoren og hennes partner er de siste som så svigerdatteren i live.

– Etter dette hadde jeg aldri kontakt med henne igjen. I håp om at Giulia ville ringe meg sjekket jeg når hun var pålogget WhatsApp, og noterte en siste pålogging klokken 21.45 uten å ha kontakt, forteller svigermoren.