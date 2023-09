Mor og barn savnet – én mistenkt for bortføring

MOR OG BARN SAVNET: En kvinne og hennes to små barn, ett av dem bare knappe to uker gammelt, er meldt savnet i vest i London. Foto: The Metropolitan Police

Det pågår for øyeblikket en intens leteaksjon vest i London i England som følge av at en kvinne og hennes to barn ble meldt savnet fra et hjelpesenter tirsdag kveld.

Det ene barnet er tre år gammelt, mens det andre ble født i midten av september. Politiet er derfor svært bekymret for helsetilstanden til sistnevnte, skriver Sky News.

Under en pressekonferanse torsdag opplyser politiet at kvinnen sist ble sett da hun stakk av fra et hjelpesenter for sårbare mødre tirsdag rundt klokken 19:40. De ansatte ved senteret forsøkte å holde kvinnen og barna igjen, men uten hell.

Ble fraktet vekk

Mor og barn satt seg så inn i en blå bil av typen Ford Fiesta som like etter skal ha gitt full gass vekk fra hjelpesenteret.

ETTERLYSER BIL: Denne bilen, en blå Ford Fiesta, er etterlyst etter at en mor og hennes to barn satt seg inn i den i nærheten av et hjelpesenter for sårbare mødre tirsdag. Foto: The Metropolitan Police

Politiet opplyser at personen som kjørte bilen ennå ikke er identifisert, men påpeker at den savnede moren ikke var sjåfør. Sjåføren av bilen er nå etterlyst.

Politiet har gått ut med kvinnens navn, Jamie-Leigh Kelly (31), i håp om at leteaksjonen kan gi flere resultater, skriver avisen The Guardian.

Mann mistenkt for kidnapping

En mann i 50-årene ble onsdag pågrepet og mistenkt for barnebortføring og forsøk på kidnapping. Hva slags relasjon vedkommende har til den savnede moren er ennå ikke kjent, og det er også uklart om mannen tok del i utfarten vekk fra hjelpesenteret.

– Vi er ekstremt bekymret for hvordan det går med Jamie-Leigh og hennes to barn, hvorav ett er mindre enn én måned gammel, sier etterforskningsleder Lewis Basford til oppmøtt presse torsdag.

BER MOR MELDE SEG: Etterforskningsleder Lewis Basford frykter for moren og de to barna som er savnet, og ber mor om å kontakte politiet. Foto: Jordan Pettitt / AP

Det er ikke kjent for pressen om kvinnen dro fra hjelpesenteret av fri vilje eller om hun var presset til det. Uavhengig av det ene eller det andre forsøker politiet intenst å overbevise kvinnen om at hun skal melde seg, skriver BBC.

– Jamie, jeg appellerer direkte til deg om å kontakte oss slik at vi kan sikre at barna dine er trygge og at de har det godt, sier etterforskningsleder Basford.

Basford frykter spesielt for helsen til det minste barnet som er knappe to uker gammelt.