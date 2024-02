Mor dømt for sønnens drap

Sønnen drepte fire mennesker. Nå er moren dømt for ikke å ha stoppet sønnen.

Året er 2021. En 15 år gammel gutt går på skolen i Michigan som vanlig.

Det ingen vet er at han har med seg våpen på skolen. Før skoledagen er slutt, dreper han fire medelever.

Gutten, som heter Ethan Crumbley, ble dømt til livstid i fengsel for drapene.



Tilbake i 2024 sitter moren, Jennifer Crumbley, i rettssalen og venter på dommen. Hun er også tiltalt for drapet, selv om det ikke var hun som drepte elevene.

Juryen bruker over ti timer på å bli enige, og når beslutningen er fattet, er den historisk.

PÅ VEI UT: Jennifer Crumbley går ut av rettsalen etter at dommen er lest opp. Foto: Daniel Mears / Detroit News via AP

Hun blir dømt for det som på engelsk heter «involuntary manslaughter», som betyr at hun uaktsomt har medvirket til drapet.

Hun er den første i USA som blir dømt for et drap som ble utført av barnet, skriver CNN.

Påtalemyndigheten mente at hun hadde ignorert flere tegn og farevarsler. I tillegg hadde Jennifer og faren til den nå drapsdømte sønnen, kjøpt en pistol til sønnen bare dager før drapet skjedde.

Meldinger om spøkelse og djevler

Påtalemyndigheten mente at moren visste, eller burde ha visst, at sønnen slet mentalt. Han skal ha sendt flere meldinger til moren om at det var en spøkelse eller en djevel i huset.

Sønnen skal også ha sendt meldinger til en venn, og sagt at hun lo av ham da han fortalte moren om hallusinasjoner og ba om hjelp.

Jennifer Crumbley sa under rettssaken at meldingen om et spøkelse var en intern spøk de hadde, og at han aldri ba om hjelp.

– Jeg trodde vi var ganske nære. Vi kunne snakke sammen. Vi gjorde mange ting sammen. Jeg stolte på han, sa hun, ifølge CNN.

Fant urovekkende tegning

Timene før sønnen drepte fire medelever og skadet ytterligere sju mennesker, var det en hendelse som gjorde en lærer urolig.

Hendelsen er en av grunnene til at påtalemyndigheten mener foreldrene er skyldige.



På starten av dagen fant en lærer en tegning laget av Ethan. Den viste en pistol og et menneske som blødde. På tegningen stod det «tankene stopper ikke. Hjelp meg», «blod overalt» og «livet mitt er ubrukelig».

BEGGE TILTALT: Både mor og far James Crumbley er tiltalt for medvirkning til uaktsomt drap. Farens rettsak holdes senere. Faren har nektet straffskyld. Foto: Oakland County Sheriff's Office via AP

Foreldrene ble kontaktet og bedt om å komme til skolen for et møte. Skolerådgiveren skal ha anbefalt at foreldrene tok med sønnen hjem og at han burde få hjelp.

Men foreldrene kom aldri.

Ifølge skolerådgiveren var det fordi de måtte jobbe. Sønnen ble da værende på skolen resten av dagen. Foreldrene skal ikke ha fortalt skolen at de nylig kjøpte et våpen til han, eller at han hadde sendt tekstmeldinger om hallusinasjoner.

– Ikke en forbrytelse

Morens dom har vekket reaksjoner.

Stephen J. Morse, professor i juss og psykiatri hos University of Pennsylvania, sier til BBC at han er uenig med dommen. Fordi sønnen erkjente seg skyldig, mener professoren at han er den eneste ansvarlige.

– Jeg forstår at hun kanskje ikke var den beste moren i verden, men det er ikke en forbrytelse.

Morse sier videre at saken kan sette en presedens, og at retten vil se etter syndebukker i lignende saker.

– Jeg frykter ikke at dette vil åpne slusene for foreldre som blir siktet i en slik sak, sa Frank Vandervort, professor i juss ved University of Michigan.

Han tror denne saken er unik og så ekstrem, at det trolig ikke vil bli vanlig at foreldre blir tiltalt for barnas forbrytelser.

Rettssaken til faren er ventet å begynne i mars.